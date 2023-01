﻿Warum schwamm Seehund „Fredo“ von der Nordsee nach Lauenburg?

150 Kilometer entfernt von der Heimat hat sich Seehund „Fredo“ in Lauenburg niedergelassen. Doch was treibt ihn von der Nordsee in die Elbe? Eine Seehundexpertin erklärt und warnt: Nicht zu nahe kommen.

Lauenburg. Seehund „Fredo“ hat sich auch am Dienstag wieder an der Marina in Lauenburg gezeigt. Wenn Hafenmeisterin Yildiz Frühauf den Steg betritt, guckt kurz darauf auch der Seehund aus dem Wasser. Er hält sich offenbar am liebsten unter dem Hausboot auf, das dort am Schwimmsteg festgemacht ist. Doch sie und viele andere Menschen in den sozialen Medien fragen sich derzeit, warum das Tier so zutraulich ist und warum es in die Elbe geschwommen ist. Muss man sich um den Seehund fern der Heimat Sorgen machen? Braucht er gar keine Artgenossen um sich? Was ist, wenn das Tier nicht mehr zurückfindet, fragen Beobachter und Leser in den sozialen Medien ebenfalls. Antworten darauf gibt Seehundexpertin Ulrike Meinfelder, Tierärztin aus der Seehundstation Friedrichskoog an der Nordsee im Kreis Dithmarschen. Vor allem erklärt sie, warum man „Fredo“ nicht füttern sollte und ihm auf keinen Fall zu nahe kommen darf.