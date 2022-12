Weihnachten ist für viele Menschen eine Zeit, in der Traditionen gepflegt werden. Wir wollen herausfinden, wie das in Kiel und der Region aussieht. Würstchen mit Kartoffelsalat oder Gänsebraten, echte Kerzen oder Lichterkette, „Last Christmas“ oder „O du Fröhliche“? Das sind die Ergebnisse unserer Umfrage.

Umfrage: So haben die Menschen in Kiel und SH Weihnachten gefeiert

Kiel. Viele Menschen haben eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie Weihnachten gefeiert werden sollte - und möchten es auch jedes Jahr aufs Neue so erleben. So ist das Lieblingsessen der Deutschen an Heiligabend nach wie vor Würstchen mit Kartoffelsalat, von den Weihnachtsliedern wird am häufigsten „Stille Nacht, heilige Nacht“ vor dem Baum angestimmt und im Durchschnitt wollen die Menschen 520 Euro für Geschenke ausgeben.

Weihnachten an der Ostsee: Wie feiern Sie?

Aber passen diese Daten auch zu den Menschen in Kiel und Schleswig-Holstein? Wird bei uns anders gefeiert? Wir wollten es genau wissen und haben deswegen eine Umfrage gestartet, an der Sie teilnehmen konnten. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Bitte beachten Sie, dass es sich um keine repräsentative Umfrage handelt, der wissenschaftliche Erkenntniswert wird sich also in Grenzen halten. Aber vielleicht konnten Sie auch die Gelegenheit nutzen, die eigenen Gewohnheiten noch mal wert zu schätzen oder zu hinterfragen - und so die Festtage noch etwas mehr zu genießen.

Wünsche zu Weihnachten und andere Tipps

Im Video berichten wir über Weihnachtsbräuche in anderen Ländern:

Essen an Heiligabend: Kartoffelsalat mit Würstchen und internationale Bräuche Kartoffelsalat mit Würstchen oder doch ein festlicher Braten? Die Frage nach dem Essen an Heiligabend beschäftigt Jahr für Jahr viele Familien. © Quelle: RND

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und wünschen natürlich allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr.