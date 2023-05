Bis zu 27 Grad: Am Sonntag wird es in Niedersachsen das erste Mal richtig heiß

Hannover. Die Eisheiligen haben die Temperaturen in Niedersachsen in den vergangenen Tagen nochmal fallen lassen. Vom baldigen Sommer war noch keine Spur. Der Sonntag aber wird nun aller Voraussicht nach zum bislang heißesten Tag des Jahres zwischen Nordsee und Harz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Tageshöchstwerte zwischen 22 und 27 Grad an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es wird sommerlich sonnig – allerdings mit unangenehmen Begleiterscheinungen. Örtlich kann es immer wieder Schauer oder Gewitter geben. Vor allem am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag soll es kräftig regnen. Zum Wochenstart bleibt es weiter warm, bis zu 28 Grad sind möglich.

Allerdings folgen am Montagnachmittag und am Abend die nächsten Gewitter. Es wird nass und wieder deutlich kühler mit Höchstwerten unter 20 Grad in der Wochenmitte. Erst zur kommenden Woche soll es dann wieder wärmer werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Richtig heiß war es in diesem Jahr in Niedersachsen noch nicht: Am 12. Mai stiegen die Temperaturen zum Beispiel in Wolfsburg und Hannover auf etwas mehr als 22 Grad.