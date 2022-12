Die Prominenz aus Politik und Wirtschaft begrüßt den Flüssiggas-Tanker „Höegh Esperanza“ in Wilhelmshaven. Das LNG soll Deutschland unabhängiger von russischen Gaslieferungen machen. Sogar der Kanzler ist an Bord der „Helgoland“.

Hannover. Es ist ein kalter, trüber Wintertag an der Nordseeküste. Die „Helgoland“ schippert einsam durch den Jadebusen. Vom Marinehafen geht es langsam nach Norden, vorbei an der Tankerlöschbrücke und am Jade-Weser-Port bis fast nach Hooksiel. An Bord sind der Kanzler, der Vize-Kanzler, der Ministerpräsident und noch mehr Prominenz.