﻿Mann trug Messer am Gürtel: Zugbegleiterin brachte Fahrgäste in Sicherheit

Schreck im Regionalzug zwischen Hamburg und Lübeck: Eine Zugbegleiterin begegnete am Freitagmorgen bei der Fahrkartenkontrolle einem aufbrausenden Mann mit Messer am Gürtel. Couragiert brachte sie die anderen Fahrgäste in Sicherheit. In Bargteheide wartete dann die Polizei auf den Mann.

