﻿Zugausfälle: Pendler ärgern sich wieder über Erixx

Lübeck. Sie wollten am Sonntag, 7. Mai, von Lübeck nach Malente fahren, um dort zu wandern. Am Computer stellte ein Lübecker Paar dann fest, dass gleich mehrere Erixx-Züge ausfallen – nicht nur in Richtung Kiel. Sie änderten ihre Pläne und fuhren mit der Deutschen Bahn nach Timmendorfer Strand.

„So gut wie täglich Zugausfälle und Verspätungen“

Nach zahlreichen Zugausfällen im Dezember 2022 sowie im Januar und Februar hatte Erixx erst seit dem 6. März den regulären Fahrplan einhalten können. Nicht nur zwischen Kiel und Lübeck gibt es wieder vermehrt Ausfälle. Ein Pendler berichtet jetzt, dass es aktuell auch auf der Strecke Lübeck–Lüneburg „so gut wie täglich zu mehreren Zugausfällen und Verspätungen in beide Richtungen“ kommt – zu jeder Tageszeit. Nach Angaben im Internet sollte am 4. Mai ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden, „dieser kam aber erst gar nicht“.

Folge: Mehr Pendler steigen wieder aufs Auto um

Insgesamt sei die Situation für alle Pendler auf dieser Strecke „unerträglich“, sagt der Mann, der seit fast zehn Jahren auf der Strecke pendelt. „Auch mit der DB gab es Probleme, allerdings keine Zugausfälle in dieser Form. Die Konsequenz ist, dass wieder mehr Pendler auf die Straße und das Auto umsteigen, genau dass sollte ja vermieden werden“, erklärt er.

Erixx: Durch Hindernisse sind Züge entgleist

Die „große Anzahl von Zugausfällen auf der Strecke zwischen Kiel–Lübeck–Lüneburg“ am ersten Mai-Wochenende begründet Erixx Holstein mit zwei gefährlichen Ereignissen. „Es befanden sich an zwei unterschiedlichen Stellen Bauzäune auf den Gleisen, wodurch beide Züge entgleist sind. Dies führte wiederum zu Ausfällen und Verspätungen für den Folgeverkehr“, sagt Erixx-Holstein-Sprecherin Michelle Kränzlein.

Ausfälle durch kurzfristige Krankmeldungen von Lokführern

„Weitere Ausfälle waren bedingt durch fehlende Triebfahrzeugführer, die sich kurzfristig krankgemeldet haben. Erixx Holstein hatte keine Möglichkeit, die kurzfristigen Krankmeldungen und die daraus resultierenden offenen Schichten nachzubesetzen“, sagt Kränzlein. Deshalb habe das Unternehmen einen Schienenersatzverkehr angefragt. „Unser Partner konnte uns aber nicht für jeden Zug mit einem Ersatzverkehr mit Bussen versorgen.“ Fehlendes Personal war bereits Anfang des Jahres die Ursache für Hunderte von Zugausfällen.

Minister Madsen: Werden Gespräche mit Erixx intensivieren

Das Kieler Verkehrsministerium ist nach eigenen Angaben erst seit gut einer Woche über die erneuten Probleme informiert. Anfang April habe Erixx mitgeteilt, dass es Anfang Mai genügend Triebfahrzeugführer gebe. „Es ist sehr bedauerlich, dass diese Situation so nun offenbar nicht eingetreten ist“, sagt Minister Claus Ruhe Madsen. „Wir werden also die Gespräche mit Erixx zu diesem Thema weiter intensivieren müssen.“ Derzeit bewerte man mit der NahSH, welche weiteren Schritte das Land unternimmt.

SPD: Für Krankheitsfälle muss es einen Puffer geben

Aus der Politik kommt deutliche Kritik am Bahnbetreiber. „Vor zwei Monaten ist Erixx endlich zum regulären Fahrplan zurückgekehrt. Damit verbunden war die Hoffnung auf einen verlässlichen Betrieb“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Niclas Dürbrook auf Anfrage. „Wenn es jetzt wieder in größerer Zahl zu Ausfällen kommen sollte, ist das für Pendler eine enorme Belastung. Ich erwarte, dass die Landesregierung den Druck auf Erixx weiter hoch hält.“ Das Unternehmen sei in der Pflicht, seine Personalprobleme dauerhaft und nachhaltig in den Griff zu bekommen. „Für Krankheitsfälle muss es einen Puffer geben“, fordert Dürbrook.

„Der Personalstamm wird nach und nach hochgefahren“

Sobald Ausfälle oder Änderungen bekannt sind, würden diese innerhalb kürzester Zeit an den Fahrgast beziehungsweise die Fahrplanauskünfte übermittelt, sodass gewährleistet sei, dass die Informationen in Echtzeit an die Fahrgäste übermittelt werden. „Der Personalstamm bei Erixx Holstein wird nach und nach hochgefahren“, sagt die Erixx-Sprecherin. „Allein in den letzten drei Monaten haben wir in unterschiedlichen Bereichen 30 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren können.“ Um die Qualität kontinuierlich zu verbessern, suche Erixx weiterhin auf verschiedenen Ebenen nach qualifiziertem Personal.