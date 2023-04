Abipanne in NRW: Warum es die Erdkundeaufgaben nicht als Download gibt

Nach der Downloadpanne finden die Abiklausuren in NRW am Donnerstag wieder wie gewohnt statt – das gilt auch für die Prüfung im Fach Geografie. Hier werden die Aufgaben aber ohnehin nicht zum Download angeboten, sondern per Sonderkurier verschickt. Der Grund dafür könnte kurioser kaum sein.

Am Donnerstag finden die Abiturprüfungen in NRW wieder regulär statt.

Hannover. Tausende Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen können aufatmen – zumindest vorerst. Der Download für die Prüfungsunterlagen an den Schulen läuft wieder stabil – das teilte das Bildungsministerium nach der folgenreichen Panne mit.

Wegen eines Downloadfehlers auf der Plattform des Ministeriums mussten die Abiturprüfungen kurzfristig vom Mittwoch auf den Freitag verschoben werden – zum Leid Tausender junger Menschen, die sich intensiv auf den Tag vorbereitet hatten.

Für Ärger sorgte die Panne aber nicht nur bei Abiturientinnen, Abiturienten und ihren Lehrkräften: Viele nahmen den Fall auch zum Anlass für eine Generalkritik am maroden Bildungssystem im Land, das von Digitalisierung noch meilenweit entfernt scheint. Eine Anekdote, die am Mittwoch in den sozialen Netzwerken herumgereicht wurde, passt da nur zu gut ins Bild.

Die Erdkundeklausur kommt per Kurier

„Deutschland im Endstadium“, twitterte der FDP-Jungpolitiker Fabio Lietzke – darunter eine kurze Meldung, die für Belustigung sorgt.

„Übrigens“, steht dort geschrieben, „die Schüler, die Erdkunde als Prüfungsfach haben, müssen sich keine Sorgen machen. Diese Aufgaben liegen seit Montag vor, sie werden per Sonderkurier ausgeliefert. Grund: In Erdkunde braucht man Farbkopien, aber viele Schulen haben keinen Farbkopierer.“

Die Anekdote stammt aus einem Text der „Bild“, die über das Chaos an den Schulen am Dienstag und Mittwoch berichtet hatte. Ein Sprecher des Bildungsministeriums bestätigte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Telefon die Korrektheit der Meldung. Das sei schon lange so und ein gewöhnlicher Vorgang. Ohnehin war die Geografieprüfung nicht von der Panne am Mittwoch betroffen – die Klausur findet planmäßig am heutigen Donnerstag statt.

Symbol für Digitalisierungsmängel

Der Umstand sorgte für spöttische Kommentare. Viele sehen darin ein Symbol für die verschlafene Digitalisierung an den Schulen. Als „Entwicklungsland“ wird Deutschland in einem Tweet beschrieben. „Warum wundert mich das nicht?“, fragt jemand. Andere erinnern sich an ihre eigene Schulzeit: „In den Biologieklausuren durften wir damals immer anhand von zehnfach kopierten Graustufen den Zellaufbau beschrieben.“

Generell ist die mangelnde Digitalisierung seit der Abipanne am Dienstag wieder ein großes Diskussionsthema. Nina Stahr, Sprecherin für Bildung und Forschung der Grünen-Bundestagsfraktion, sagte dem „Tagesspiegel“, die Panne zeige erneut die verschlafene Digitalisierung in Deutschland – dies gehe einmal mehr zulasten der jungen Generation.

„Setzen, Sechs“, kommentiere die in Nordrhein-Westfalen ansässige „Neue Ruhr Zeitung“. Die Abipanne sei „ein Armutszeugnis für das Land und die Digitalisierung in Deutschland“. In einem Kommentar der „Wirtschaftswoche“ heißt es, die Digitalisierung werde „nur widerwillig, oft inkompetent und in manchen Fällen gar bizarr umgesetzt. Die Leidtragenden sind die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft“, darunter Kinder.

Grund für Panne weiter unklar

Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) versprach in einer Mitteilung, die „Gründe für die gestrigen Downloadprobleme mithilfe einer umfassenden Fehleranalyse“ aufzuklären. Der technische Dienstleister, die IT-Firma Gonicus aus Arnsberg, hatte dem RND am Mittwoch keine genauen Gründe für die technische Panne genannt.

Ministerin Feller macht als möglichen Grund die erst kürzlich eingeführte Zwei-Faktor-Authentifizierung für das Downloadportal aus. „Um ein Restrisiko an dieser Stelle auszuschließen, wurde die Zwei-Faktor-Authentifizierung nun deaktiviert und zu dem weiterhin hohen Sicherheitsstandard der Vorjahre zurückgekehrt“, teilte das Ministerium nun mit.

Ein Umstand, der einmal mehr Diskussionen ums Digitalisierungsdesaster auslösen dürfte: Eine Log-in-Methode ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung gilt nach Ansicht von Expertinnen und Experten als hochgradig unsicher.