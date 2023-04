Google Doodle am 30. April ehrt Alan Rickman

Über sieben Jahre ist es her, dass sich Hollywood von einem seiner beliebtesten Schauspieler verabschieden musste: Alan Rickman starb am 14. Januar 2016 im Alter von 69 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Heute ehrt die Suchmaschine Google den gebürtigen Londoner mit einer Animation, die zwei seiner ikonischen Gesichtsausdrücke darstellt. Immer wieder nutzt die Suchmaschine Google das Logo auf der Startseite, genannt Doodle, um ihre Nutzerinnen und Nutzer auf Gedenktage, Jubiläen, besondere Personen oder Ereignisse hinzuweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch warum ehrt Google den Briten ausgerechnet am 30. April 2023? Der Tech-Riese feiert damit seine Durchbruchrolle: „Les Liaisons Dangereuses“. Dabei handelte es sich nicht etwa um einen Film, sondern um ein erfolgreiches Broadway-Stück, in dem Rickman am 30. April 1987 erstmals mitspielte.

Für welche Rollen ist Alan Rickman bekannt?

Ein Jahr später schaffte Rickman seinen Durchbruch in Hollywood mit dem Film „Stirb Langsam“, in dem er den deutschen Widersacher von Bruce Willis spielte: Hans Gruber. Einen Bösewichten spielte er auch im 1991 erschienenen Film „Robin Hood – König der Diebe“ in seiner Rolle als Sheriff von Nottingham. Aber er konnte auch friedliche Charaktere darstellen – beispielsweise im Weihnachtsklassiker „Tatsächlich Liebe“, der dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rickman war vor allem aber für seine Rolle als Severus Snape in den acht „Harry Potter“-Filmen bekannt. Zehn Jahre lang spielte er an der Seite von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint den einst gehassten Lehrer der Zauberschule Hogwarts, der am Ende doch zum Helden wurde. Rickman eroberte mit „einer tiefen, magnetischen Stimme“, „unendlichem Charme“ und seinen „magischen Darbietungen“ – wie es in der Beschreibung des Google Doodle steht – die Herzen etlicher Harry Potter-Fans, die ihn auch heute noch vermissen.

Was sind Google Doodles?

Nicht jede und jeder kennt ihren Namen, aber so gut wie alle Internetnutzerinnen und -nutzer haben sie schon einmal gesehen: die Google Doodles. Dabei handelt es sich um Grafiken, die auf der Startseite von Google und in den Suchergebnis-Listen oben links stehen können. Oftmals stellen sie das Google-Logo dar, das mit verschiedenen Extras oder Effekten erweitert wird. Häufig löst ein Klick auf die Grafik sogar eine Animation oder gar ein interaktives Spiel aus.

Grafiken auf der Google-Homepage – Wie ein Doodle entsteht Immer wieder ändert Google das Logo auf der Startseite seiner Suchmaschine. Diese animierten Grafiken nennt der Konzern Doodles. Viele werden nur in bestimmten Ländern ausgespielt – damit sie authentisch sind, beschäftigt Google sogenannte Local Doodle Manager. Jetzt lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundsätzlich werden Google Doodles immer zu einem bestimmten Ereignis erstellt – ob Muttertag, Fußball-WM, Feiertag oder Gedenktag einer bekannten Persönlichkeit. So erinnern sie einerseits an ein besonderes Ereignis, bieten darüber hinaus aber auch weiterführende Informationen an. Denn durch einen weiteren Klick gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt zu einer automatischen Suchanfrage, die den Hintergrund des Doodles genauer erklärt.

Erstellt werden sie von den Doodlern, einem speziellen Team von Künstlerinnen und Künstlern bei Google, das aus Grafikern und Illustratorinnen besteht. Manchmal lädt Google noch Gastdesignerinnen oder -designer ein, die Doodles für die Google-Startseite zu gestalten.

Ist das Google Doodle weltweit gleich?

Nein, die Google Doodles unterscheiden sich teilweise international voneinander oder werden nur in bestimmten Regionen und Ländern ausgespielt. Nationalfeiertage werden beispielsweise nur in dem jeweiligen Land ausgespielt, etwa der Königstag am 27. April in den Niederlanden oder der gleichzeitig stattfindende Freiheitstag in Südafrika.

International wichtige Gedenktage, Feiertage oder sonstige spannende Ereignisse wie der Tag der Erde oder das erste Bild eines schwarzen Lochs werden hingegen international ausgespielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/do/pf/hb/saf/mr