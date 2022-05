Keine Zahlung mit Karte möglich: In welchen Supermärkten Sie heute lieber Bargeld dabei haben sollten

Zahlungsdienstleister berichten aktuell von massiven Störungen an Kartenzahlungsterminals in ganz Deutschland. Menschen, die vor dem Feiertag noch ihren Einkauf erledigen müssen, sollten in manchen Geschäften daher lieber Bargeld einstecken. Erfahren Sie hier, welche Geschäfte von der Störung betroffen sind.