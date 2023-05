﻿Angstthema Künstliche Intelligenz: Bitte einen Gang runter schalten!

Hannover. Was verbinden Sie mit dem Wort Künstliche Intelligenz? Möglicherweise sind es die Schreckensszenarien der vergangenen Wochen: KI wird uns die Jobs wegnehmen, heißt es. KI wird Fotos und Videos erstellen können, die so realistisch sind, dass die Wahrheit praktisch nicht mehr erkennbar ist. KI wird vor allem von denjenigen missbraucht werden, die nichts Gutes im Schilde führen. Und überhaupt: KI wird irgendwann so schlau sein, dass sie sich verselbstständigt und der Mensch jegliche Kontrolle verliert.

Der aktuellste Warnschrei dieser Art stammt von Geoffrey Hinton. Er gilt als Pionier, als „Godfather“ bei der Forschung zu Künstlicher Intelligenz und arbeitete zuletzt beim Tech-Riesen Google. Diesen Posten hat er nun aufgegeben, um auf die Risiken der Technologie aufmerksam zu machen. Hilton spricht von kaum kontrollierbaren Folgen, sofern KI-Programme noch schlauer würden.

Mehrheit der Deutschen hat keine Angst vor Künstlicher Intelligenz Laut einer Umfrage sehen aber mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland in der KI keine Gefahr für ihre Jobs. © Quelle: dpa

Der harte Wettbewerb bringe die Technologieunternehmen dazu, „in einem gefährlichen Tempo“ immer neue KI zu entwickeln, beklagt er. Damit breiteten sich etwa Falschinformationen aus. „Es ist schwierig sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, KI für böse Dinge einzusetzen“, so Hinton. Künstliche Intelligenz werde künftig zwar „Sklavenarbeit“ überflüssig machen, so der Fachmann mit Blick auf die Arbeitsplätze - „aber sie könnte noch viel mehr wegnehmen.“

Hinton ist bei Weitem nicht der einzige, der warnt: Ein viel beachteter offener Brief von Forscherinnen, Forschern, Expertinnen und Experten, der inzwischen mehr als 27.000 Unterschriften hat, bat kürzlich eindringlich darum, die Entwicklung von KI vorerst zu stoppen und erst weiterzumachen, wenn „wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind“. Zu den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern gehörte auch Twitter-Chef Elon Musk.

Man könnte sagen: Die anfängliche KI-Euphorie, die wir alle vor ein paar Monaten mit dem Testflug durch Chat GPT erlebt haben, ist nackter Panik gewichen. Aber ist das gerechtfertigt?

Fakes und Desinformation gibt es auch heute schon

Mal nüchtern betrachten: Viele der Schreckensszenarien, die aktuell mit der Entwicklung von KI heraufbeschworen werden, sind auch ohne diese längst Realität.

Für eine Flut an Desinformationen etwa braucht es gar kein cleveres Programm. Ein Foto des Papstes in Daunenjacke oder den Twitter-Account einer angeblichen Rollstuhlbloggerin könnte auch ein 14-Jähriger mit rudimentären Photoshopkenntnissen fälschen - und die Leute auf Twitter glauben es. Auch Propaganda-Fabriken bringen ihre Lügen und Fakes seit Jahren höchst professionell unters Volk - ganz ohne KI und meistens erfolgreich.

Was KI verändern wird: Professionelle Fakes sind künftig deutlich einfacher zu realisieren. Jeder mit einem mittelmäßig konfigurierten Laptop kann dann vielleicht ein gefälschtes Wahlwerbevideo von Joe Biden generieren. Im Zweifel muss man dann bei jedem Video, bei jeder Audiodatei, bei jedem Foto überprüfen, ob das Gesehene wirklich echt ist.

Die Frage ist, ob das wirklich eine schlechte Entwicklung ist. Wenn gar nichts mehr klar ist, könnte die neue Unsicherheit auch zu einer gesunden neuen Skepsis führen. Zu einer neuen Medienkompetenz, die heute bei vielen Internetnutzerinnen und -Nutzern gar nicht vorhanden ist. Zu neuen Fähigkeiten, die Wahrheit von der Fälschung zu unterscheiden. Und wenn nicht? Dann gibt es vielleicht auch für diesen Anwendungszweck künftig eine Künstliche Intelligenz.

Schöne, neue Arbeitswelt

Auch die Sache mit den Arbeitsplätzen muss nicht zwangsläufig in einem Horrorszenario enden. Viele Jobs werden heute gemacht, weil sie gemacht werden müssen - nicht, weil sie tatsächlich eine Erfüllung für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin darstellen. Jobs, die allerdings auf menschlichem Miteinander basieren, werden eine ganz neue Relevanz erfahren. KI kann und wird Arbeitsplätze ersetzen, da sind sich Expertinnen und Experten längst einig. Das verändert unsere Arbeitswelt - aber vielleicht vielmehr zum Positiven als dass sie schadet.

Die Angst vor der Machtübernahme

Eine Sache jedoch ist noch nicht abschließend geklärt: Wie realistisch ist das ultimative Horrorszenario, nämlich das einer übermächtigen KI, die irgendwann intelligenter sein könnte als der Mensch?

Die Chance ist hoch, dass dies genauso wenig eintreten wird wie die Prognosen jedes anderen technischen Hypethemas, das zuletzt als Weltinnovation verkauft wurde. Positionen zu KI erregen viel Aufmerksamkeit wie auch schon die Überhöhung von Krypto, NFT oder anderen Phänomenen.

Derweil mehreren sich Stimmen, dass die Gefahr der KI-Herrschaft vor allem eines ist: Nonsens. Der offene Brief suggeriere „völlig übertriebene Fähigkeiten von KI-Systemen und stilisiert sie zu mächtigeren Werkzeugen, als sie eigentlich sind“, sagt etwa der KI-Forscher Thilo Hagendorff von der Universität Stuttgart. Andere Expertinnen und Experten auf dem Gebiet stimmen ihm zu.

Es schadet auf keinen Fall, auf die Warnungen zu hören, sie zu bewerten und die Entwicklung ganz genau zu beobachten - gegebenenfalls braucht es dafür auch klarere Regeln. Bei der Panikmache um KI empfiehlt sich aber: Vielleicht mal einen Gang runterschalten.