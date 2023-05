Apple spielt „schnelle Sicherheitsmaßnahmen“ für iOS und macOS aus

Das Technologieunternehmen Apple hat in der vergangenen Woche eine neue Aktualisierungstechnik für iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 ausgespielt. Mit der Funktion „schnelle Sicherheitsmaßnahmen“ (Rapid Security Response (RSR)) sollen sicherheitsrelevante Updates künftig schneller angewendet werden. Zuvor mussten Sicherheitsupdates noch auf größere Aktualisierungen warten.

Praktisch soll die Aktualisierung mittels schneller Sicherheitsmaßnahmen wie ein normales Update funktionieren: Diese tauchen regulär in den Eindellungen unter „Softwareaktualisierung“ auf, so das Online-Magazin „heise online“. Erkennen ließen sie sich an der neuen Bezeichnung mittels Buchstaben: So heißt die neuste iOS-Version nun „iOS Security Response 16.4.1 (a), statt iOS 16.4.2.

Laut „heise online“ halten die schnellen Sicherheitsmaßnahmen, was sie versprechen. Nach der Download- und Vorbereitungsphase sei ein Neustart im Vergleich zu regulären iOS-Updates deutlich schneller als zuvor. Zudem sei sogar eine Einspielung ohne Neustart möglich, so das Magazin. Dies war bei regulären Softwareupdates auf dem iPhone bislang nicht möglich.

Welche Fehler in den schnellen Sicherheitsmaßnahmen genau behoben werden, sei bisher unklar. In den Beschreibungen heißt es lediglich, man wolle „bestimmte Sicherheitsprobleme schneller beheben“, etwa solche, die „möglicherweise ausgenutzt“ würden, zitiert „heise online“.

Mindestvoraussetzung für die schnellen Sicherheitsmaßnahmen sind iOS und iPadOS 16.4.1 sowie macOS 13.3.1. Die Installation der Updates kann in den Einstellungen automatisch eingestellt werden. Frühere iOS-Versionen bieten die Funktion bislang nicht.

