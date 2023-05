﻿Booktok: die Rückkehr der lesenden Teenager

Ordentlich und nach Kategorien sortiert sind die gewünschten Bücher in Buchhandlungen für Kundinnen und Kunden schnell zu finden. Die aktuellen Bestseller sind prominent am Eingang platziert, die Fantasyromane auf einem Tisch mit mittelalterlicher Deko kenntlich gemacht – und Fans englischer Literatur kennen die Ecke genau, in der die Werke von Jojo Moyes, Nick Hornby und Co. nur darauf warten, gelesen zu werden. In immer mehr Buchhandlungen tanzen die Tische jedoch etwas aus der Reihe: Schnulzige Romane, Ratgeber zum Thema Selbstoptimierung und Bände mit inspirierenden Essays liegen nebeneinander, als wären sie artverwandt. Auf einem Schild steht ihr gemeinsamer Nenner: #Booktok.

Das ist der Name eines gewaltigen Trends auf der beliebten Video-App Tiktok. In der Rubrik Booktok teilen unzählige leidenschaftliche Leserinnen und Leser weltweit bereits seit einigen Jahren ihre Buchtipps, Rezensionen und beeindruckenden Kollektionen. Bücher sind für die zahlreichen Teenager auf der Plattform ein gefühlsgeladenes Thema: Sie berichten in teils witzigen, teils kitschigen Videos von Büchern, die sie „emotional zerstört haben“ und deretwegen sie „stundenlang geweint“ haben.

Inzwischen zählen die Videos dieser Kategorie mehr als 130 Milliarden Aufrufe. Und das deutsche Äquivalent, #BooktokGermany, kommt auf fast 900 Millionen Aufrufe. Dabei handelt es sich um mehr als einen vorübergehenden Trend: Booktok hat mittlerweile großen Einfluss auf den Buchmarkt.

Lesen ist wieder cool: Teenager kaufen deutlich mehr Bücher

„Ich glaube, niemand hätte gedacht, dass Bücher so ein großes Thema auf Tiktok werden würden, ich auf jeden Fall nicht“, sagt Rita Bollig. Sie ist Marketingchefin beim Verlag dtv, der erkannt hat, wie wichtig es ist, auf Trends auf Tiktok zu reagieren. Auf Booktok wirbt das Social-Media-Team mit bunten, witzigen Videos für die Bücher, die im Verlag erscheinen – und für junge Leserinnen und Leser attraktiv sind. „Es war lange Zeit wegen der enormen Medienkonkurrenz sehr schwierig, die jungen Zielgruppen zu erreichen. Dass es nun eine so große Plattform gibt, in der wir mit ihnen so toll interagieren können, ist ein Geschenk“, betont Bollig.

Nicht zuletzt wegen Booktok hat es im Buchmarkt eine überraschende Kehrtwende gegeben: Die Jugend liest wieder mehr. Zwar sinkt die Zahl der Buchkäuferinnen und Buchkäufer in Deutschland seit Jahren – der Buchhandel hat hierzulande von 2011 bis 2021 zehn Millionen Kundinnen und Kunden verloren. Das berichtet Statista unter Berufung auf das Konsumforschungsunternehmen GfK. Doch die Ausgaben für Bücher nahmen bei jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren zuletzt zu: von 392 Millionen im Jahr 2017 auf 425 Millionen Euro im Jahr 2022, wie aus einer Analyse der GfK hervorgeht. Mit 19 Prozent war der Zuwachs besonders deutlich bei den 16- bis 19-Jährigen, die 2022 im Schnitt zwölf Bücher pro Person kauften – und damit fast 60 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor.

Booktok: Tiktok vertrauen auf Empfehlungen der Community

Das führt die GfK auch auf soziale Netzwerke wie Tiktok und Instagram zurück: Knapp jeder vierte Euro, der für Bücher ausgegeben wurde, geht bei diesen Altersgruppen auf Social-Media-Empfehlungen zurück. „Die Booktok-Community vertraut sehr stark auf die Empfehlungen ihrer Mitglieder, deshalb werden einige Bücher dort sehr schnell sehr beliebt: Jemand liest ein Buch, empfiehlt es weiter – und schon ist der Titel im Fokus“, betont Carolin Yildiz, Social-Media-Teamleiterin bei Hugendubel. Ebenso wie für dtv gehört für Hugendubel die Präsenz auf Booktok zu einem wichtigen Teil ihrer Marketingstrategie.

Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Social-Media-Teams sind jung und gehören der auf Tiktok aktiven Generation Z an. Sie wissen also, auf welche Art von Videos junge Tiktokerinnen und Tiktoker stehen. „Wichtig ist, dass wir auf Augenhöhe mit der jungen Zielgruppe kommunizieren. Alle Inhalte, die authentisch und ehrlich sind, funktionieren am besten“, sagt Yildiz. Das Ergebnis: Die Mitglieder von Hugendubels Tiktok-Team, die auch selbst in den Buchhandlungen arbeiten, geben in teils schrillen Videos Buchtipps – und tanzen mitunter auch mal zu Trendsongs, um die jungen Zielgruppen zu erreichen. Damit erreicht die Buchhandlung teils Hunderttausende auf Booktok.

Booktokerinnen und Booktoker bleiben dabei nicht nur im Netz und kaufen sich online Bücher oder E‑Books. Booktok hat auch einen spürbaren Einfluss auf den stationären Handel. „Junge Menschen treffen sich wieder vermehrt in Buchhandlungen, um sich gegenseitig über Bücher auszutauschen, zu stöbern oder gezielt Titel zu kaufen, die sie auf Tiktok kennengelernt haben“, sagt Yildiz. Teenager, die sich in ihrer Freizeit in einem Geschäft treffen? Das ist in Zeiten von Social Media wahrlich zu einem seltenen Anblick geworden – doch durch Booktok ist genau das wieder cool geworden.

Colleen Hoover und Lloyd Devereux Richards: Booktok macht berühmt

Nicht nur Verlage und Buchhandlungen profitieren vom Tiktok-Phänomen, sondern auch die Autorinnen und Autoren. Das dürfte der US-amerikanische Autor Lloyd Devereux Richards am besten wissen. 14 Jahre lang schrieb er neben einem Vollzeitjob und der Erziehung seiner Kinder seinen Thriller „Stone Maidens“, den er 2012 auf Amazon selbst publizierte. Das Buch wurde über Jahre kaum gekauft und gelesen, doch im Februar eroberte Richards damit völlig ungeahnt die Amazon-Charts. Hintergrund war ein emotionales Video, das seine Tochter über ihren Vater und sein Buch auf Tiktok veröffentlichte. Das Video wurde 55 Millionen Mal gesehen – und „Stone Maidens“ war sechs Tage danach das meistverkaufte Buch im englischsprachigen Amazon, noch vor „Reserve“ von Prinz Harry.

Auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse wurde erstmals die Booktok-Bestsellerliste mit den beliebtesten Werken und Autorinnen und Autoren bekannt gegeben. Im April belegte der britische Romanautor Matt Haig mit „Die Mitternachtsbibliothek“ Platz eins, gefolgt vom Ratgeber „Die 1%-Methode“ von James Clear und „Nur noch ein einziges Mal“ von Colleen Hoover. Letztere Autorin gilt als Königin von Booktok, denn mit ihren Werken prägt sie die auf Tiktok beliebte Kategorie „New Adult“. Dabei handelt es sich um ein Subgenre von Liebesromanen. Vor dem Zeitalter von Booktok wurden einige Hunderttausende Exemplare von Hoovers Büchern verkauft, doch seit Booktok durchstartete, haben nach Angaben der „New York Times“ über 8,6 Millionen Menschen bis Oktober allein die gedruckte Version von „Nur noch ein einziges Mal“ gekauft.

Die Bücher von Colleen Hoover sind in Deutschland nur bei dtv erhältlich – ein großer Vorteil des Verlags, betont Marketingchefin Bollig. Wichtig sei, auf Büchertrends auf Booktok schnell zu reagieren. „Unsere Publikationsrhythmen haben sich deutlich verändert. Wenn beliebte Autorinnen und Autoren wie Colleen Hoover ein Buch veröffentlichen, dürfen wir nicht lange damit warten, eine deutsche Fassung herauszubringen“, sagt sie.

Bücher der Kategorie „New Adult“ und „Romantasy“, vielfach empfohlen über die App „Booktok“ sind bei den jungen Lesern sehr beliebt. Die Buchhändler halten eine große Auswahl bereit, wie hier bei Mankel-Muth in Kreuztal. © Quelle: Anja Bieler-Barth

Der Buchmarkt muss am Ball bleiben

Jedoch haben viele deutsche Tiktokerinnen und Tiktoker auch englischsprachige Bücher für sich entdeckt. Für deutsche Verlage ist das keine gute Nachricht. Hugendubel hat im Zuge dieses Trends in diesem Jahr sogar einen Laden nur mit englischen Büchern in München eröffnet.

Die Herausforderung für Verlage sei außerdem, auch die zunehmend älteren Nutzerinnen und Nutzer auf Tiktok zu erreichen, so Bollig. „Die Bücher für diese Zielgruppe haben wir, allerdings dominieren im Moment noch Genres wie Romance oder Fantasy, aber auch das ändert sich gerade, und über diese Diversität freuen wir uns“, sagt sie.

Verlage, Autorinnen und Autoren sowie Buchhandlungen müssen sich zudem darauf gefasst machen, dass Booktok womöglich nicht ewig so beliebt bleibt. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Vorherrschaft einer einzelnen Plattform irgendwann ein Ende hat: Junge Menschen haben zum Beispiel Facebook längst verlassen und wenden sich auch zunehmend von Instagram ab. Auch wenn Tiktok aktuell noch zu den angesagtesten Social-Media-Plattformen zählt, werden aller Voraussicht nach irgendwann neue große soziale Netzwerke entstehen.

Doch wenn Tiktok eines bewiesen hat, dann, dass sich junge Menschen noch fürs Lesen begeistern lassen – selbst im Internet, wo viele einen Großteil ihrer Freizeit verbringen. „Für uns ist klar: Wenn wir junge oder neue Kundinnen und Kunden für Bücher begeistern wollen, müssen wir auch immer gleichzeitig die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie uns überall und je nach Bedürfnis erreichen können“, sagt Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin von Hugendubel. „Stationärer Handel, Onlineshop, digitale Kanäle und App-Lösungen ergänzen sich absolut sinnvoll.“