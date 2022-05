Seit Dienstag kommt es bundesweit zu massiven Störungen an vielen Kartenzahlungsterminals. Das Problem konnte auch am Donnerstag noch nicht behoben werden – doch die Lösung ist offenbar gefunden worden.

Die bundesweite Störung der Zahlung per Giro- oder Kreditkarte in vielen deutschen Geschäften hält weiterhin an. Der Zahlungsdienstleister Payone bestätigte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstagmittag, dass die Probleme noch nicht behoben werden konnten. Die Ursache der Störung sei jedoch vom Hersteller identifiziert worden. „Aufgrund eines Zertifikatsfehlers wird es nach aktuellem Stand nötig sein, auf allen H5000-Terminals neue Softwareupdates einzuspielen, die der Hersteller so schnell wie möglich bereitstellen wird“, teilte Payone mit.

Wann genau die Kartenzahlung bei den betroffenen Terminals wieder möglich sein wird, ist bislang noch unklar. Payone arbeite nach eigener Aussage gemeinsam mit dem Hersteller mit Hochdruck an einem Wechsel auf die neue Softwareversion.

Nur spezielles Kartenzahlungsterminal betroffen

Seit Dienstag kommt es bundesweit zu einer massiven Störung bei der Abwicklung von Kartenzahlungen. Unter anderem Supermärkte, Tankstellen und Discounter sind davon vereinzelt betroffen. Das gilt jedoch nur für Transaktionen bei Kartenzahlungsterminals des Typs H5000 des Herstellers Verifone, wie der Bundesverband der electronic cash-Netzbetreiber am Mittwoch mitteilte.

