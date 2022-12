Butterboard, It‘s Corn, Heatless Curls: Das sind die Tiktok-Trends des Jahres 2022

Tiktok hatte auch in diesem Jahr wieder einige skurrilen Trends zu bieten. Wer hätte gedacht, dass eine mit Butter vollgeschmierte Platte oder ein Lied über Mais so viele Menschen bewegt? Welche Videos am beliebtesten waren und was die Lieblingstrends von berühmten Tiktokern wie Katja Krasevice, Fatma Nur Kılıç und Co. waren, erfahren Sie hier.

„Excuse me? Wir haben 2022!“ Wer dieses Jahr viel auf Tiktok unterwegs, wird diesem berühmten Satz höchstwahrscheinlich schon mal begegnet sein. Der Sound der Tiktokerin „linneasky“ ging im Sommer viral, als zahlreiche Creatorinnen und Creator ihn entdeckten und schnell Verwendung für ihn fanden. Beispielsweise um zu verdeutlichen, dass Männer im Jahr 2022 auch Kleider tragen dürfen und Frauen nicht immer einen BH tragen müssen.

Schon bald muss es aber heißen: „Excuse me? Wir haben 2023!“ Das Jahr neigt sich dem Ende zu, neue Trends werden entstehen – doch das heißt nicht, dass das, was Tiktokerinnen und Tiktoker dieses Jahr zum Lachen gebracht hat, in Vergessenheit geraten muss. Um an die größten Trends zu erinnern, verraten populäre Tiktokerinnen und Tiktoker, welche Videos, Sounds, Songs, Rezepte, Beauty-Tricks und vieles mehr die Plattform in diesem Jahr bewegt hat.

Food-Trends auf Tiktok: Die leckersten Rezepte 2022

„Essen verbindet, egal, aus welchem Land und aus welcher Kultur man stammt“, sagt Fatma Nur Kılıç dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auch deshalb seien Rezeptvideos auf Tiktok und Social Media im Allgemeinen so beliebt. „Ich finde es total cool, dass man sich auf Social Media Rezeptideen weitergeben kann“, sagt die 26-Jährige Konditorin, die ihre Kreationen mit der ganzen Welt auf Tiktok teilt. Sie hat schon fast eine Millionen Followerinnen und Follower auf der Plattform, die von ihren Back- und Kochkünsten begeistert sind.

Besonders gut laufen die Videos, in denen sie – selbstverständlich komplett essbare – Film- und Serienfiguren modelliert, beispielsweise die lebendige Leiche Emily aus dem Film „Corpse Bride“, oder Spongebob Schwammkopfs treudoofer Kumpane, der Seestern Patrick. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – doch die Figuren sind aufwendig und erfordern viel Geschick. Manche Menschen suchen auf Tiktok dabei etwas zum Nachmachen. „Rezepte, die schnell gehen, können auch total durch die Decke gehen“, sagt die Food-Tiktokerin.

Vielleicht war dieses Jahr auch deshalb das Butterboard so beliebt, denn mit 414 Millionen Aufrufe war es der beliebteste Foodtrend auf Tiktok in diesem Jahr. Zahlreiche Creators teilten ihre eigenen Kreationen: Erst wird Butter auf ein Brett geschmiert, die anschließend mit einigen Zutaten verfeinert wird. Speck und Zwiebeln oder Feigen mit Nüssen und Marmelade – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Auch beliebt war der Green-Goddess-Salat, der eigentlich nur ein Kriterium erfüllen musste: Er muss grün sein. Ein cremig-grünes Dressing, dazu frische Gurken und Kopfsalat – dieser Trend erreichte bislang über 184 Millionen Aufrufe.

Etwas ungesünder, aber ganz bestimmt nicht weniger lecker war die Lemon Pasta. Das Rezept geht einfach und braucht nur wenige Zutaten. Ob die Nudeln in Wasser mit reichlich Zitronensaft gekocht oder mit geraspelter Zitronenschale verfeinert werden, ist eigentlich egal – Hauptsache sie schmecken nach Zitrone. Mit über 50 Millionen Aufrufen war auch der vegane Thunfisch aus Wassermelone ein angesagter Food-Trend, das Rezept finden Sie hier.

Katja Krasevice, Yung Lean, Glass Animals: Das waren 2022 die Song-Trends auf Tiktok

Mit über 2,6 Millionen Followerinnen und Followern ist Katja Krasevice laut Tiktok die beliebteste deutsche Musikerin auf der Videoplattform. Ihre Videos haben Millionen Aufrufe, auch wenn es nicht um ihre Musik geht. Wie erklärt sie sich ihren Erfolg? „Es kommt immer gut an, wenn du real und authentisch bist“, sagt die 26-Jährige dem RND.

Ihr Song „Onlyfans“ war Anfang des Jahres auf der Spitze der deutschen Tiktok-Musikcharts. „Der Song war auf Tiktok, obwohl ich ihn dort gar nicht hochgeladen habe. Er ist dann einfach viral gegangen und täglich sind hunderte Videos mit diesem Sound dazugekommen“, erinnert sie sich. Es sei ein perfekte Beispiel dafür, wie schnell Songs von Künstlerinnen und Künstler auf Tiktok zum Hype werden können.

In die Top zehn der beliebtesten Songs des Jahres hat es „Onlyfans“ aber nicht geschafft. An erster Stelle befindet sich dort „Gingseng Strip 2002″ des schwedischen Rappers Yung Leon. Auch dabei ist der Song „Heat Waves“ der britischen Indie-Rock-Band „Glass Animals“ – und das, obwohl der Song schon vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. „Alte Songs, die auf Tiktok viral gehen, können auf einmal wieder zurück in die Charts in Deutschland kommen – das passiert immer wieder“, betont Krasevice.

Hier ist die komplette Top-Zehn-Liste der beliebtesten Songs des Jahres auf Tiktok:

Ginseng Strip 2002 (Yung Lean) B.I.B.O. (Dardan & Nimo) Forever (Labrinth) Infinity (Jaymes Young) Ohne Benzin (1,1x Speed Version) (Domiziana) Wildberry Lillet (Nina Chuba) Randale (YONII) Captain (whistle) (Nutcase22) Heat Waves (Glass Animals) Another Love (Tom Odell)

It‘s Corn, Jiggle Jiggle und Negroni Sbagliato: Die beliebtesten Tiktok-Sounds

Sounds sind ein wichtiges Element auf Tiktok, um viele Menschen zu erreichen. Sie können beispielsweise Lieder oder – wie im eingangs erwähnten Beispiel – eine witzige Aussage von einem Video auf der Plattform sein. Ein Sound geht viral, wenn ihn Millionen Nutzerinnen und Nutzer für ihre Videos nutzen.

So erreichte der Song „It‘s Corn“ vom Youtuber Schmoyoho über 84 Millionen Aufrufe. Und alles, was es dafür brauchte, war ein kleiner Junge, der in einem Interview seine Liebe für Mais zum Ausdruck brachte – Schmoyoho machte daraus einen Song. Tiktokerinnen und Tiktoker untermalten mit diesem Song Dinge, die sie so sehr lieben, wie der Junge Mais liebt. Zum Beispiel ihre Haustiere:

Mehr als 6,6 Millionen Videos widmeten sich 2022 dem Song „Jiggle Jiggle“, der zu einem der erfolgreichsten Sounds auf Tiktok wurde. Eigentlich hatte der Dokumentarfilmer Louis Theroux seinen eher mittelmäßigen Rap nur in einem Interview vorgestellt, aber die Musiker „Duke & Jones“ fanden ihn wohl so witzig, dass sie ihm einen Beat verliehen. Userinnen und User kreierten zu dem Song sogar einen eigenen Tanz, zu dem selbst die Sängerin Shakira tanzte.

Viral ging auch ein Interview zwischen den „House of the Dragon“-Darstellerinnen Emma D‘Arcy und Olivia Cooke. Genauer gesagt ihre Unterhaltung über ihren Lieblingsdrink: „Ein Negroni. Sbagliato. Mit Prosecco“, sagt D‘Arcy, woraufhin Cooke nur „Stunning!“, also „atemberaubend“ sagen kann. Der Sound ist so beliebt, dass sich zahlreiche Kellnerinnen und Kellner in Bars die Frage gefallen lassen musste, ob sie auch einen Negroni Sbagliato mixen könnten. Wer neugierig ist, wie der Drink zubereitet wird, kann sich hier informieren.

#LernenMitTiktok: „Ich öffne den sehenden Menschen die Augen“

Auf Tiktok sind nicht nur schrille Songs und leckeres Essen beliebt. Userinnen und User interessieren sich auch für Videos, mit denen sie ein wenig schlauer werden. Der Hashtag #LernenMitTiktok, unter dem solche informativen Videos zu finden sind, zählt bereits mehr als 14,3 Milliarden Aufrufe. „Ich öffne den sehenden Menschen die Augen!“, sagt der Tiktoker Mr. Blindlife. Mit einer Sehkraft von nur noch zwei Prozent gilt er als gesetzlich blind. Auf Tiktok will er Menschen über das Leben mit Sehbehinderung informieren.

In seinem beliebtesten Video des Jahres, das ganze 7,3 Millionen Mal gesehen wurde, klärt er über die Leitstreifen an Bahngleisen auf, die blinden Menschen helfen sollen. Denn er ermöglicht es sehbehinderten Menschen, sich mit Hilfe eines Blindenstocks zu orientieren. Menschen können im Video aus der Perspektive von Mr. Blindlife beobachten, warum es wichtig ist, dass man die Leitstreifen immer freihält. „Die Idee, darüber ein Video zu machen, entstand ganz spontan, weil ich genervt war, dass der ganze Bahnhof blockiert wurde“, verrät er dem RND.

Mr. Blindlife hat bereits eine halbe Million Followerinnen und Follower. „Ich möchte den Menschen einen ehrlichen Einblick in mein Leben geben“, sagt der 36-Jährige. Das machen auch andere Tiktokerinnen und Tiktoker, beispielsweise „oursignedworld“, der Account einer gehörlosen Familie. „Der Bereich Inklusion ist in Deutschland noch sehr unterrepräsentiert – ich möchte das unter anderem mit Tiktok verändern“, sagt Mr. Blindlife.

Beauty-Trends auf Tiktok: Locken durch Socken und Augen wie eine Sirene

Rose, auch über ihren Tiktok-Namen „rose.frederike“ bekannt, testet auf der Plattform Pflegeprodukte und stellt zudem Beauty-Hacks vor – das sind etwa Tipps und Tricks für die Haare oder Gesichtspflege. „Meine Zielgruppe sind junge Mädels, die Interesse an Make-Up und Skincare haben. Sie freuen sich immer über Hacks, die ihnen den Alltag erleichtern“, sagt sie dem RND.

Ihr beliebtestes Video ist jedoch eines, das weniger hilfreich ist – dafür viele Menschen zum Lachen bringt. „Ich mache oft ASMR-Videos mit Skincare-Produkten, doch die Zuschauer wissen oft nicht, dass da auch oft etwas schiefgeht – also ein Produkt runterfällt oder beim Auftragen mal was daneben geht. Das haben ich ihnen in einem Fail-Video gezeigt, das mit über 138 Millionen Aufrufen mein bestes war“, sagt sie und lacht. ASMR ist eine beliebte Kategorie auf Tiktok. Es steht für „Autonomous Sensory Meridian Response“ und bezeichnet ein kribbelndes, beruhigendes Gefühl, dass durch Geräusche wie Flüstern, Rascheln von Folie oder eben das Abziehen der Gesichtsmaske ausgelöst werden kann.

Rose zählt bereits über 4,2 Millionen Followerinnen und Follower auf Tiktok. Sie setzt dabei auf originelle und eigene Hacks. Für die großen Beauty-Trends auf der Plattform sei sie ohnehin meist „ein bisschen zu langsam" – der Trend ist also oft schon vorbei, bevor sie ein Video dazu machen konnte.