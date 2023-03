Die generative künstliche Intelligenz könnte ein Milliardengeschäft sein. Das haben auch die Techgiganten Google, Meta und Microsoft erkannt. Sie arbeiten deshalb an intelligenten Chatbots – so wie ChatGPT der Firma OpenAI. Inzwischen gibt es einige aussichtsreiche Kandidaten. Ein Überblick.

Der nächste Wettkampf der Techgiganten hat begonnen. Es geht um nichts anderes als die Technologie der Zukunft, die ihnen Milliarden bescheren könnte: die generative künstliche Intelligenz (KI). Oder anders gesagt: Es geht um Chatbots, also automatisierte Systeme, mit denen sich Menschen in natürlicher Sprache unterhalten können; mit denen sie chatten können; die ihnen beispielsweise sagen, ob es morgen regnen wird oder nicht.

Seinen Hut zuerst in den Ring geworfen hat OpenAI. Ende vergangenen Jahres veröffentlichte das US-Unternehmen seinen Chatbot ChatGPT, kurz für „Chat Generative Pre-trained Transformer“. Innerhalb weniger Stunden sorgte das KI-Sprachmodell für weltweites Aufsehen – auch bei den Konkurrenten Google, Facebook und Microsoft. Es setzte sie unter Druck, ihre KI-Technologien ebenfalls schnellstmöglich für die Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Doch was können Bard, LLAMA und Lamda? Worin unterscheiden sie sich von ChatGPT?

ChatGPT, der Wegbereiter

„Was ist 4+4?“, „Schreibe ein Gedicht über Schmetterlinge!“, „Was kann ich einem zehnjährigen Mädchen, das Pferde mag, zum Geburtstag schenken?“

Antworten auf diese Fragen gibt ChatGPT in Sekundenbruchteilen. Der Chatbot ist ein Chatpartner wie jemand, dem man bei Whatsapp schreiben würde – mit der Ausnahme, dass es sich nicht um einen Menschen handelt, der antwortet, sondern um eine Maschine, eine künstliche Intelligenz.

Damit ChatGPT menschenähnlich kommunizieren kann, ist es auf maschinelles Lernen, das sogenannte Deep Learning, angewiesen. Ziel ist es dabei, dass neuronale Netze entstehen – ähnlich wie die im menschlichen Gehirn, wo Nervenzellen durch Synapsen miteinander verbunden sind. ChatGPT hat bereits ein solches Netz aufgebaut: Die Sprach-KI GPT-3, auf der der Chatbot basiert, hat anhand von Texten mit insgesamt etwa 500 Milliarden Wörtern gelernt, wie Sprache funktioniert.

So ist ChatGPT nun in der Lage, zum Beispiel Gedichte zu schreiben, Texte zusammenzufassen und sogar zu programmieren. Der Chatbot kann auch übersetzen, er beherrscht mehrere Sprachen. Und doch kann es sein, dass nicht alle seine Antworten korrekt sind. Die KI sei noch nicht ausgereift, warnen die Entwicklerinnen und Entwickler. Daher könnten manche Antworten auch von Vorurteilen geprägt sein.

GPT-4, die Technologie, die ChatGPT noch schlauer machen soll

ChatGPT-4 soll es jetzt besser machen. Die neue Version hinter der Technologie des Chatbots, die OpenAI am Dienstag ohne viel Aufhebens veröffentlichte, ist nach Angaben der Firma ihre „fortschrittlichste“ KI-Technologie. Sie soll es ermöglichen, dass ChatGPT in Zukunft noch komplexere Fragen versteht und bessere, menschlichere Antworten gibt.

„Wir haben sechs Monate damit verbracht, GPT-4 sicherer und angepasster zu machen“, schreibt OpenAI auf seiner Firmenwebseite. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Chatbot auf Anfragen nach unzulässigen Inhalten reagiert, sei nun 82 Prozent geringer als bei der Vorgängerversion, GPT-3.5. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sachliche Antworten gibt, sei wiederum um 40 Prozent gestiegen. Die Anforderungen an GPT-4 sind hoch: Die KI soll „Leistungen auf menschlichem Niveau bei verschiedenen beruflichen und akademischen Herausforderungen“ erbringen.

Neu bei ChatGPT-4 ist zum einen die Textmenge: Fragen und Antworten dürfen nun bis zu 25.000 Wörter lang sein. Bisher war bei 3000 Wörtern Schluss. Zum anderen erkennt die Software jetzt Bilder und kann sie interpretieren. In einem Erklärvideo von OpenAI ist ein Bild zu sehen, das Dutzende Luftballons zeigt, die an einem am Boden liegenden Doktorhut befestigt sind. Fragt man ChatGPT-4, was passieren würde, wenn man die Fäden durchschneidet, antwortet der Chatbot: „Die Ballons würden wegfliegen.“

So intelligent das auch erscheint, auch diese Technologie kämpft noch immer mit den Problemen ihrer Vorgängerversion. Antworten können weiterhin Fehler enthalten. Zudem kann die KI nichts über aktuelle Ereignisse schreiben, weil ihr Wissensstand im September 2021 endet. Und noch einen Haken gibt es bei der neuen Version: Nur Abonnentinnen und Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes „ChatGPT Plus“ können sie nutzen – und auch da ist sie in ihrem Umfang noch beschränkt.

Bing, eine Suchmaschine wird intelligent

Es gibt mittlerweile eine Warteliste für ChatGPT-4. Dort können sich Unternehmen eintragen, wenn sie den Chatbot für ihre eigenen Anwendungen nutzen wollen. Ein Konzern, der das schon getan hat, ist Microsoft. Der Softwareentwickler bestätigte vor wenigen Tagen, dass er mit ChatGPT-4 seine Suchmaschine Bing optimiert hat.

Microsoft und OpenAI arbeiten zusammen, um die Suchmaschine „Bing“ mit KI-Technologie auszustatten. © Quelle: picture alliance / NurPhoto

Das „neue Bing“, wie es Microsoft nennt, hat durch die KI-Technologie neue Funktionen erhalten: Die Suchmaschine beantwortet nun selbst komplexe Fragen, kann Gedichte oder Geschichten schreiben und bietet eine Chatfunktion. „Wir sind bestrebt, unsere KI noch zuverlässiger und vertrauenswürdiger zu machen“, heißt es vonseiten des Technologiekonzerns, „und Ihr Feedback wird uns dabei helfen.“

Microsoft plant, das KI-gestützte Bing direkt in Windows 11 zu integrieren – und zwar in die Taskleiste als Suchfeld. Schon im Februar-2023-Update soll Bing mit ChatGPT-4 enthalten sein. Wenn es nach Windows-Chef Panos Panay geht, sollen in Zukunft alle Microsoft-Nutzerinnen und -Nutzer den Chatbot verwenden. Bisher können das nur diejenigen, die Teil der Testgruppe für Bing sind. Um dort hineinzukommen, kann sich jeder und jeder mit einem Microsoft-Account in einer entsprechenden Warteliste eintragen. Microsoft schaltet die Accounts dann nach und nach frei.

Lamda, Googles Antwort auf ChatGPT

Während sich Microsoft also die Vorarbeit der Konkurrenz zunutze macht, arbeitet Google an einem eigenen Chatbot. Das Unternehmen gab im vergangenen Jahr bekannt, einen regelrechten „Forschungsdurchbruch“ gemacht zu haben – und zwar mit Lamda.

Die Abkürzung steht für „Language Model for Dialogue Applications“. Dahinter verbirgt sich ein Chatbot, der sich frei über eine scheinbar unendliche Anzahl von Themen austauschen könne, wie Google erklärte. Lamda sei auf Dialoge trainiert und habe während seines Trainings mehrere Nuancen kennengelernt, die ein offenes Gespräch von anderen Formen der Sprache unterscheiden. In Zukunft soll der Chatbot so kommunizieren, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr unterscheiden können, ob ihnen ein menschlicher oder digitaler Gesprächspartner antwortet.

Noch im März will Google Lamda offiziell der Öffentlichkeit präsentieren. Erste Tests mit dem Chatbot seien ermutigend gewesen, hatte der Konzern vergangenes Jahr mitgeteilt. „Als Google kümmern wir uns auch sehr um Tatsachen (das heißt, ob Lamda sich an Fakten hält, womit Sprachmodelle oft zu kämpfen haben) und untersuchen Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Antworten von Lamda nicht nur überzeugend, sondern auch korrekt sind.“

Für Aufsehen hat Googles Chatbot in jedem Fall schon gesorgt. Genauer gesagt war es Google-Entwickler Blake Lemoine, der Lamda trainierte. Er hatte behauptet, die KI habe ein Bewusstsein entwickelt und sei zu Empfindungen fähig. Als Beweis dafür hatte Lemoine auf ein Gesprächsprotokoll mit Lamda verwiesen.

Bard, Googles neue Suchmaschine

Ob mit oder ohne Bewusstsein – Google macht bei der generativen künstlichen Intelligenz Fortschritte. Bei Lamda soll es nicht bleiben: Der Konzern will auch seine Suchmaschine mit KI-Technologie ausstatten. In Zukunft soll der Chatbot Bard Antworten auf einfache oder komplexe Suchanfragen geben. „Bard versucht, die Breite des Wissens der Welt mit der Kraft, Intelligenz und Kreativität unserer großen Sprachmodelle zu kombinieren“, so beschreibt es Google-CEO Sundar Pichai. Als Sprachmodell für seinen Chatbot verwendet der Techgigant eine einfache Modellversion von Lamda.

„Bard kann ein Ventil für Kreativität und eine Startrampe für Neugier sein“, sagte Pichai. Zum Beispiel könne der Chatbot dabei helfen, einem Neunjährigen die Entdeckungen des James-Webb-Teleskops zu erklären. Hier hat Bard einen klaren Vorteil gegenüber Chat-GPT: Googles Chatbot soll direkt auf Informationen aus dem Internet zugreifen können – egal, wie alt sie sind. Der Wissensstand von ChatGPT endet hingegen – wie oben bereits erwähnt – bei 2021.

Noch hält Google seinen Chatbot jedoch unter Verschluss. Nur ausgewählte Testerinnen und Test können ihn nutzen. Die Testphase dient dazu, die Qualität der Antworten und die Geschwindigkeit von Bard zu testen. Erst in den „kommenden Wochen“ wolle man den Chatbot der Öffentlichkeit breiter zugänglich machen, kündigte Pichai an.

LLAMA, Metas kleinerer Wettstreiter

Seinen neuen Chatbot schon präsentiert hat Meta. Der Konzern, dem Facebook, Whatsapp und Instagram angehören. Doch für seine sozialen Netzwerke soll LLAMA – so der Name des Chatbots – nicht bestimmt sein, wie der Techgigant vergangenen Monat gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg erklärte. Stattdessen sollen ihn KI-Forscherinnen und -Forscher nutzen. „Meta hat sich diesem offenen Forschungsmodell verschrieben und wir werden unser neues Modell der KI-Forschungsgemeinschaft zur Verfügung stellen“, hatte Meta-Chef Marc Zuckerberg Ende Februar in einem Blogbeitrag geschrieben.

Facebook-Mutter Meta ist ebenfalls bestrebt, einen Chatbot zu etablieren. Sein Name: LLAMA. © Quelle: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d

LLAMA soll die gleichen Aufgaben wie seine Konkurrenten übernehmen. Also Texte analysieren und schreiben, Fragen beantworten und sogar mathematische Aufgaben lösen. Um den Chatbot zu trainieren, hatte Meta Texte ausgewählt, die in den 20 meist gesprochenen Sprachen geschrieben waren. In einer Sache unterscheidet sich LLAMA jedoch von der Konkurrenz: in seiner Größe. Während ChatGPT-3 – die Sprach-KI, auf der ChatGPT basiert – 175 Milliarden Parameter umfasst, sind es bei Metas größtem LLAMA-Modell nur 65 Milliarden.

Um beim anfänglichen Bild des menschlichen Gehirns zu bleiben: Parameter sind quasi die Synapsen, die Nervenzellen miteinander verbinden. Mit je mehr Parametern ein System arbeitet, desto komplexer ist es und desto mehr Speicherplatz und Rechenpower braucht es. In einer wissenschaftlichen Publikation schreibt Meta, dass LLAMA trotz weniger Parametern in standardisierten Tests ähnlich gute, wenn nicht sogar bessere Ergebnisse geliefert habe.

Das LLAMA ist aus dem Sack. Onlinemagazin „Vice“

Eine abgespeckte Version von Metas Chatbot findet sich bereits auf Github. Für einen erweiterten Zugriff müssen sich Forschende eigentlich online registrieren. Doch wie mehrere Medien berichteten, wurde das LLAMA-Modell bereits vor der offiziellen Veröffentlichung geleakt, also widerrechtlich öffentlich zugänglich gemacht. Der LLAMA-Leak soll ausgerechnet über das Onlineforum 4chan erfolgt sein. Das Internetforum ist bekannt für Hate Speech, Sexismus und Verschwörungstheorien – also genau für das Gegenteil dessen, wofür die Techgiganten ihre Chatbots einsetzen wollen.

Das eigentliche Problem hierbei ist: Ist das Sprachmodell frei zugänglich, kann jeder und jede es nach Belieben anpassen. „Das LLAMA ist aus dem Sack“, schrieb das Onlinemagazin „Vice“ vor wenigen Tagen. Demnach habe ein Forscher einen Discord-Bot erstellt, mit dem Nutzerinnen und Nutzer mit LLAMa auf die gleiche Weise interagieren können wie mit anderen Chatbots. Als Userinnen und User jedoch LLAMA zum Beispiel fragten, welches Ergebnis der Ukraine-Krieg haben könnte, antwortete es, dass der Krieg dazu führen würde, dass mehr Pokémons offiziell würden.

Die Gefahr, dass Chatbots in die falschen Hände geraten, besteht weiterhin. Das Cybersicherheitsunternehmen Check-Point warnt etwa in einem Blogbeitrag, dass russische Cyberkriminelle versuchen würden, die Beschränkungen von OpenAI zu umgehen, um ChatGPT für sich nutzen zu können. Die Techgiganten stehen also gleich vor zwei Herausforderungen: Es geht für sie nicht nur darum, einen intelligenten Chatbot zu entwickeln, sondern auch darum, zu verhindern, dass die Technologie missbräuchlich genutzt wird. Nur dann kann die generative KI der Menschheit am besten unter die Arme greifen.













