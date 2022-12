„Lieber Josh,

ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dir einfach von meinem tollen Ausflug nach Paris mit meiner Familie in den Sommerferien erzählen. Es hat so viel Spaß gemacht! Wir haben den Eiffelturm, die Kathedrale Notre-Dame und das Louvre-Museum gesehen. Wir haben auch leckere Croissants und Pain au Chocolat in einer süßen kleinen Bäckerei probiert.

Aber der beste Teil des Ausflugs war, als wir auf einer Bootstour auf dem Fluss Seine waren. Wir haben so viele coole Brücken und Gebäude gesehen und wir haben sogar einen Straßenkünstler gesehen, der Feuer jongliert hat! Es war so cool.

Oh, und erinnerst du dich daran, wie wir immer Witze darüber gemacht haben, dass wir zum Mond fliegen? Ich konnte zur Spitze des Eiffelturms gehen und es hat sich genauso angefühlt, als wäre ich auf dem Mond! Genau so, wie wir immer gesagt hatten.

Ich hoffe, du hast ein tolles Schuljahr. Ich kann es kaum abwarten, von all deinen Abenteuern zu hören.

Viele Grüße

Timmy“

Hätten Sie erkannt, dass dieser Brief nicht von einem Menschen geschrieben wurde, sondern von einer künstlichen Intelligenz (KI)?

Es handelt sich um einen Text, den der neue aufsehenerregende Chatbot „ChatGPT“ als Antwort auf eine Aufgabe ausgespuckt hat. In dieser wurde er dazu aufgefordert, einen Brief aus Sicht des zehnjährigen Timmy an seinen Schulfreund Josh zu schreiben. Der von der gemeinnützigen Organisation OpenAI kreierte Chatbot sollte dabei berücksichtigen, dass es sich um eine Hausaufgabe für die Schule handelt, die nicht mehr als 120 Worte lang sein soll, und dass der Brief Timmys Erfahrungen bei seinem Ausflug nach Paris mit seiner Familie im Sommer wiedergeben sollte. Außerdem sollte er einen Insiderwitz zwischen den beiden Jungs beinhalten.

„Das System wurde offenbar besonders intensiv mit besonders großen Datenmengen trainiert“

Schon in den ersten fünf Tagen nachdem der Chatbot am 1. Dezember online gegangen war, spielten schon über eine Million Menschen weltweit damit herum, wie OpenAI-Präisdent Greg Brockman auf Twitter bekanntgab. Inzwischen dürften es einige Millionen mehr sein.

Im Netz teilen zahlreiche Menschen täglich die erstaunlichen Ergebnisse, die ChatGPT produziert: ein alternatives Ende für „Titanic“, einen emotionalen Brief des Weihnachtsmannes an ein Kind und gar nicht mal so unlustige Witze. Auch wesentlich skurrilere Aufgaben konnte der Chatbot meistern, etwa einen biblischen Vers darüber zu schreiben, wie man ein Sandwich mit Erdnussbutter aus einem Videorecorder entfernt. Bemerkenswert ist, dass sich die Antworten oft so lesen, als wären sie von einem Menschen geschrieben. Manchmal ist es sogar kaum vorstellbar, dass das nicht der Fall ist.

„Viele Menschen, die von ChatGPT erstaunt sind, wissen nicht, dass es schon vorher Chatbots gab, die teilweise erstaunlich gut antworten konnten“, sagt Gernot Bauer, Professor für Software Engineering und Mensch-Computer-Interaktion an der FH Münster. Er hatte ebenfalls zusammen mit seinem Team einen Chatbot entwickelt, den „ALFA-Bot“, der sich gezielt an Menschen richtet, die nicht oder unzureichend lesen und schreiben können. Obgleich das Prinzip nicht neu sei, stelle ChatGPT einen Entwicklungsfortschritt dar. „Das System wurde offenbar besonders intensiv mit besonders großen Datenmengen trainiert – und deshalb sind die Resultate oft überzeugend“, sagt Bauer.

Das GPT im Namen steht für Generative Pre-trained Transformer. Eine Bezeichnung, die OpenAI bereits für frühere künstliche Intelligenzen wie ihrem vorherigen Textgenerator „GPT-3″ verwendete. Ähnlich wie seinem Vorläuferprogramm wurde ChatGPT beigebracht, anhand dessen in seinen Datensätzen verfügbaren Informationen bei Aufgaben Vorhersagen für die Antworten zu treffen, die die Auftraggeberin oder der Auftraggeber sucht. Und bei Fehlern wurde das System korrigiert. Das Prinzip nennt sich maschinelles Lernen.

„Chatbots stecken voller Klischees und Allgemeinplätze und weisen nicht die Ecken und Kanten auf, die Texte von Menschen auszeichnen.“ Gernot Bauer, Professor für Software Engineering und Mensch-Computer-Interaktion an der FH Münster

Um auf Aufgaben Antworten auszuspucken, arbeite ChatGPT auf Basis von Ähnlichkeiten, wie Hinrich Schütze, Computerlinguist an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, erklärt. „Das heißt, sie schauen anhand der Wörter im Auftrag, welche ähnlichen Wörter und Kontexte in ihrer Datenbank existieren, um anschließend eine vermeintlich passende Antwort vorherzusagen.“ Hierin sehe Schütze eine große Schwachstelle bei Chatbots – denn Ähnlichkeit bedeute nicht immer, dass die vorhergesagten Antworten auch korrekt sind.

Je konkreter die Aufträge, desto besser das Ergebnis

Die Grammatik sitzt, die Informationen scheinen korrekt zu sein, das Geschriebene wirkt authentisch – auch für Expertinnen und Experten werde es immer schwieriger, Texte von Chatbots als solche zu identifizieren, jedoch seien die „Hervorbringungen Künstlicher Intelligenzen noch gut erkennbar“ für sie, sagt Bauer. „Bei genauem Hinsehen erkennt man, dass die Texte von Chatbots wie ChatGPT eine reine Reproduktion textlicher Versatzstücke darstellen. Sie stecken voller Klischees und Allgemeinplätze und weisen nicht die Ecken und Kanten auf, die Texte von Menschen auszeichnen.“

Auch der eingangs präsentierte Text von Chat GPT bedient sich allerlei französischer Stereotype: Der Besuch im Eiffelturm, das Croissant in der kleinen Bäckerei und eine Bootstour auf der Seine. Doch könnte eine Lehrerin oder ein Lehrer erkennen, dass ein zehnjähriges Schulkind diese Hausaufgabe nicht selbst geschrieben, sondern die Arbeit an einen Chatbot abgegeben hat? Das ist zumindest fraglich.

Wie hoch die Qualität der Antworten ausfällt, hängt dabei auch davon ab, wie konkret und detailreich die Aufträge sind. „Schreibe einen Artikel über die Vor- und Nachteile von künstlicher Intelligenz“ ist noch sehr unspezifisch und wird einen vermutlich sehr standardisierten und wenig überzeugenden Text hervorrufen. Wenn ChatGPT allerdings noch den Auftrag erhält, bestimmte wissenschaftliche Quellen zu diesem Thema zu zitieren und in diesen Artikel mit einer Anekdote darüber einzusteigen, wie Bill Gates schon vor Jahren das Potenzial von künstlicher Intelligenz begriff, wirkt auch der daraus entstehende Artikel bereits origineller und einfallsreicher. Im Fall des anfänglichen Briefs sollte beispielsweise der Insiderwitz dem Text einen persönlicheren Charakter verleihen.

Menschenähnlich oder nicht?

Zahlreiche Beispiele zeigen, dass es mit ChatGPT schon gut gelingen kann, relativ authentische Texte zu produzieren. Die Antworten wirken oft smart, überzeugend, gar menschenähnlich. Doch ist der Chatbot Letzteres schon wirklich? Noch nicht, meint Hinrich Schütze: „Chatbots verstehen nicht, was sie sagen – das ist genau das Problem. Sie haben nicht das Grundverständnis, das Menschen von der Welt und der Sprache haben.“

Der Experte weist zudem auf die These des Psychologen Daniel Kahnemann hin, in der dieser zwischen zwei Arten des menschlichen Denkens unterscheidet: das schnelle, instinktive und emotionale System Eins und das langsamere, Dinge durchdenkende und logischere System Zwei. „Wenn man ganz schnell etwas sagen oder entscheiden muss, ist vom ersten System die Rede – und hier funktionieren Chatbots ähnlich wie Menschen“, sagt Schütze. „Was aber den Kern des Menschseins ausmacht, ist das System zwei – und das fehlt bei Chatbots völlig.“

Auch Bauer betont, dass ChatGPT so etwas wie Bewusstsein vermissen lasse – diese Qualität des Denkens und auch Fühlens, die immer noch dem Menschen vorbehalten bleibe. Dennoch bestehe strukturell eine gewisse Ähnlichkeit zum menschlichen Denken. „Das Modell der Informationsverarbeitung von Chatbots wird als neuronales Netz bezeichnet. Es ist an biologische Vorbilder wie das menschliche Nervensystem angelehnt“, sagt Bauer.

Auch ChatGPT macht Fehler

Der Fortschritt in der künstlichen Intelligenz, den wir mit ChatGPT aktuell miterleben können, ist ein Vorgeschmack auf das, was uns noch bevorsteht. In den unzähligen im Netz geteilten Anwendungsbeispielen werden die Chancen und Gefahren deutlich, die mit Textgeneratoren einhergehen. Zunächst dürfte aufgefallen sein, wie einfach uns Chatbots das Leben theoretisch machen könnten. „Der Mensch strebt nach Wissen – und wenn uns Chatbots dabei unterstützen können, ist das hilfreich. Denn Chatbots haben das Potenzial, uns Informationen besonders niederschwellig zur Verfügung zu stellen, fast wie in einem Gespräch mit einer Expertin oder einem Experten“, sagt Bauer.

„Das Problem ist, dass diese Modelle mit großer Autorität antworten. Aber man weiß gar nicht, ob sie sich auf gute Daten berufen oder es einfach ausgedacht ist.“ Hinrich Schütze, Computerlinguist an der LMU

Wie einst Google und Wikipedia die Suche nach Wissen revolutionierte, könnten uns auch Chatbots schnell Informationen bereitstellen, für die Menschheit in früheren Zeiten noch mühsam durch zahlreiche dicke Bücher in der Bibliothek blättern musste. Schütze betont jedoch, dass bis dahin noch einiges geschehen muss. Denn er sehe bislang noch keinen Fortschritt darin, mit Chatbots verlässliche und korrekte Informationen zu generieren – auch, wenn die Antworten stets den Eindruck erwecken, richtig zu sein. „Das Problem ist, dass diese Modelle mit großer Autorität antworten. Aber man weiß gar nicht, ob sie sich auf gute Daten berufen oder es einfach ausgedacht ist“, sagt Schütze.

Auch hierfür gab es zuletzt allerhand Beispiele, die auf Twitter und Co. geteilt wurden. Auf die Frage, welches Säugetier die größten Eier legt, antwortete ChatGPT überzeugt: der Elefant. Und wer seien die schnellsten Meeressäugetiere? Natürlich Speerfische. Und was macht eigentlich der berühmte Linguist Noam Chomsky? Er ist tot, meint Chat GPT. Fehler können in den Antworten von ChatGPT aber auch provoziert werden – beispielsweise, indem man gezielt in den Aufträgen auch Fehler einbaut.

Viele Menschen können KI-Texte nicht von menschengemachten unterscheiden

Wirklich vertrauen können wir den Antworten von ChatGPT in der Regel also noch nicht. Nichtsdestotrotz klingen sie oft überzeugend – und zwar so sehr, dass schon viele Menschen mit den Texten von Chatbots in die Irre geführt wurden. Laut Bauer sind wir schon längst damit konfrontiert, dass Texte im Internet von Chatbots anstatt von Menschen verfasst werden – wir erkennen dies nur oft nicht. „Viele Produktbewertungen sind von Chatbots geschrieben und dienen dazu, Produkte des eigenen Unternehmens mit einer Flut von positiven Bewertungen aufzuwerten oder die Produkte der Konkurrenz abzuwerten“, sagt Bauer. Auch in manchen Online-Kundenchats sind Chatbots längst im Einsatz.

Studien wie eine der Cornell University aus dem Jahr 2020 zeigten bereits, dass die meisten Menschen Artikel von Textgeneratoren nicht von denen eines Menschen unterscheiden können. Konkret wurden die Probandinnen und Probanden in dieser Studie mit KI-generierten Texten konfrontiert, die den Stil und das Wesen von Menschen geschriebener Nachrichten nachahmten. Die Forschenden zeigten sich aufgrund der Ergebnisse besorgt, dass KI dazu missbraucht werden könnte, gezielt Desinformationen zu streuen.

„Fake News würden Chatbots genau dann hervorbringen, wenn man sie damit trainiert, wenn man sie also systematisch mit Falschaussagen und Unwahrheiten füttert“, sagt Bauer und betont: „Es ist eine reale Gefahr, dass Chatbots in dieser Weise für missbräuchliche Zwecke genutzt werden.“ Chatbots könnten zudem dazu eingesetzt werden, um gezielt politische Wahlen zu manipulieren. Die große Gefahr sei, dass sie irgendwann den gesellschaftlichen Gesamtkonsens gefährden. Viele Expertinnen und Experten fordern auch deshalb eine Kennzeichenpflicht für KI-generierte Texte.

Was wird aus kreativen Berufen?

OpenAI hat mit ChatGPT auch viele weitere Diskussionen darüber ausgelöst, wie KIs unsere Welt verändern werden. Etwa, ob Schülerinnen und Schüler künftig Hausaufgaben nur noch durch Chatbots jagen oder Studierende ganze Abschlussarbeiten mit KI herstellen können, ohne dass es auffallen würde. Und was passiert eigentlich mit Jobs, für die das Schreiben wesentlich ist? Mit Webtexterinnen und Webtextern, mit Autorinnen und Autoren, mit Journalistinnen und Journalisten?

Vorerst kann Bauer noch Entwarnung geben: „Es wird noch lange dauern, bis kreative Berufe durch Chatbots in Gefahr sind. Die Grenzen liegen aktuell noch da, wo die Individualität, Originalität, Spontanität und auch die Unvollkommenheit des Menschen wesentlich sind.“ Unmöglich sei es jedoch nicht, dass Chatbots irgendwann solche Berufsgruppen ersetzen können.

Doch bis dahin braucht es auch Lösungen für die zahlreichen Probleme und Schwachstellen, die künstliche Intelligenzen aktuell noch aufweisen. In der Vergangenheit stellte sich bereits heraus, dass KIs oft voreingenommen und sogar rassistisch sind. Der Facebook-Algorithmus verwechselte etwa im vergangenen Jahr schwarze Menschen mit Affen. In einer Textsammlung von neun Philosophen, die sich mit den Auswirkungen von GPT-3 beschäftigt hatten, sagte die Philosophin Annette Zimmermann von der Princeton University, dass GPT-3 sei auf Grundlage dessen trainiert worden, was wir Menschen gesagt und geschrieben haben – und genau das produziere, „einschließlich rassistischer und geschlechtsspezifischer Vorurteile.“

„Es ist ein grundsätzliches Problem, dass diese Modelle ‚im Inneren‘ rassistisch sind, auch wenn sie nicht offen etwas Rassistisches sagen. Wenn ein Modell bei einem weißen und einem schwarzen Bewerber entscheiden soll, welcher besser geeignet ist, könnte es aufgrund der Hautfarbe gegen den schwarzen Bewerber argumentieren, ohne das aber zu sagen“, sagt Schütze. Ein positiver Aspekt an Chat GPT sei jedoch, dass sehr gute Filter eingebaut wurden, um rassistische oder diskriminierende Antworten zu vermeiden.

Der „Jurassic Park“-Moment der KI-Forschung

Schütze betont, dass die Menschheit künftig ein besseres Verständnis für automatisch generierte Texten braucht. Denn der Fortschritt der Technik verlange stets, dass wir solche Grundfertigkeiten erlernen müssen – das sei auch jetzt schon der Fall, um etwa nicht auf betrügerische Fake-E-Mails reinfallen.

Der Hype um ChatGPT hat die Debatte um die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz erneut angeheizt. Im Februar, so kündigte es OpenAI an, soll sein Nachfolger GPT-4 kommen – und er soll mit Billionen mehr Parametern arbeiten als Chat GPT. Die Menschheit wird sich also immer stärker mit den Auswirkungen von KI auf unser Leben auseinandersetzen müssen, auf die uns Expertinnen und Experten schon seit vielen Jahren aufmerksam gemacht haben. Schließlich gilt es, den „Jurassic Park“-Moment der KI-Forschung zu verhindern, den der US-Amerikanische Psychologieprofessor Gary Marcus schon mit dem Start von ChatGPT erreicht sieht. Sprich: Vor lauter Stolz und Freude über den Fortschritt der Technik darf man ihre Risiken nicht vergessen.

Anmerkung: Der von ChatGPT produzierte Text in diesem Artikel ist aus dem Englischen übersetzt.