Der Stoff, aus dem die Zukunft ist, entsteht nicht in den gläsernen Wolken­kratzern einer Weltmetropole, sondern in einem altrosafarbenen Zweckbau am Stadtrand von Itzehoe. Hier steht, zwischen Autohäusern und Forschungs­zentren, die Halbleiterfabrik Vishay Siliconix Itzehoe. Fabrikchef Leif Henningsen, gelernter Dreher und studierter Elektro­techniker, erlebt goldene Zeiten. Wie ist die Auftragslage? „Sehr gut“, sagt er mit norddeutschem Zungenschlag. „Die Nachfrage ist riesig. Wir könnten viel mehr produzieren, als wir Kapazität haben.“

Um die Maschinen zu besuchen, nach deren Produkten die digitale Welt dürstet, ist angemessene Kleidung erforderlich. Ein weißer Overall. Mundschutz. Überschuhe. Haube. Latex­handschuhe. Denn ein Staubkorn genügt, um der fragilen Ware den Garaus zu machen. Und Chipfehler möchte man nicht erleben, schon gar nicht in einem selbst fahrenden Auto bei 140 Stunden­kilometern auf der Autobahn. Ein Windhauch pustet in einer Luftschleuse letzte Stäubchen vom Körper. Selbst der Reporter­schreibblock ist aus fusselfreiem Spezialpapier.

Hier entstehen „die Schrauben und Muttern der Halbleiterei“: Reinraum der Chipfabrik Vishay Siliconix Itzehoe GmbH. © Quelle: Vishay Siliconix Itzehoe GmbH

Gelbliches Licht schimmert in blitzblanken Räumen. Hier hämmern keine Maschinen und fauchen keine Öfen. Nur die XXL-Lüftung summt. Es ist hunderttausendmal sauberer als in einem OP-Saal. Maximal ein mikrometergroßes Staubkorn in 32 Litern Luft ist in einem solchen Klasse-1-Reinraum zulässig. Das entspricht einem einzigen Kirschkern im Bodensee. „Oder einem Reiskorn auf einem Fußballfeld“, sagt Henningsen.

Acht Billionen Berechnungen – pro Sekunde

Das Produkt, das 500 Mitarbeiter hier, 60 Kilometer nordwestlich von Hamburg, millionenfach pro Jahr herstellen, ist im Prinzip ein sehr, sehr komplexer Schalter. Er trägt den offiziellen Namen metal oxide semiconductor field effect transistor – also Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor. Solche Power-MOS-Transistoren seien „die Schrauben und Muttern der Halbleiterei“, sagt Henningsen. Sie helfen, Drohnen, Laptops oder Tablets zu steuern. Sie stecken in LKW-Bremsen, Herz­schritt­machern, Solar­modulen, Airbags, Fernsehern, Kaffee­maschinen, Kühlschränken, Bankkarten, Reisepässen und Energiespar­lampen. Ein einziges Smartphone verfügt heute über mehr Rechen­leistung, als die Nasa insgesamt für die Mondlandung 1969 benötigte. In einem modernen iPhone arbeiten acht Rechenkerne mit etwa sieben Milliarden Transistoren, die bis zu acht Billionen (!) Berechnungen erledigen. Pro Sekunde.

Gold war der Treibstoff des 19. Jahrhunderts, Öl dann der des 20. Jahrhunderts. Und Silizium ist ohne Frage die heiße Ware der Gegenwart. Denn all die Software, die uns Erleichterung verheißt, all die Visionen von Mixed-Reality-Brillen wie der frisch präsentierten Apple Vision Pro, vom Internet der Dinge und von mächtigen KI-Sprachrobotern, werden sehr viel Echtzeit-Rechen­power brauchen. Das erledigen in immer mehr Produkten immer leistungs­fähigere Mikrochips – Abermillionen filigranster Schaltkreise in einem Bauteil vereint, quasi der digitale Urenkel der alten Lötplatine.

Ein einziges Stäubchen gefährdet die Produktion: Chiphestellung im Reinraum der Vishay Liliconix Itzehoe GmbH. © Quelle: Vishay Siliconix Itzehoe GmbH

Wer sich als Laie dem Thema nähert, trifft auf Vokabeln wie Brechungsindex , EUV-Lithografie, Zonen­schmelz­verfahren und Bridgman-Stockbarger-Methode. Halbleiter wie Silizium können (anders als zum Beispiel Gold oder Kupfer) je nach Anforderung sowohl leitend als auch nicht leitend sein – also Strom durchlassen oder nicht. An oder Aus. In einem Vishay-Halbleiter werden Millionen winziger, binärer Transistoren zu einem größeren kombiniert, 100 Nanometer dünn oder noch kleiner. Ein menschliches Haar ist etwa 70.000 Nanometer dick.

Moderne Waffelbäcker in Itzehoe

Der Rohstoff für die gefragte Zauberware ist kein Hexenwerk, sondern ein vertrautes Massen­produkt: Sand. Ein Viertel der Erdkruste besteht aus Silizium. Auf der Erde gibt es also Silizium wie, nun ja, Sand am Meer. Die Kunst ist nur, das reine Silizium in 2000 Grad heißen Öfen aus dem Quarzsand heraus­zukochen, in zylindrische Formen zu ziehen und in schallplattengroße, 0,75 Millimeter dünne, aufwendig polierte und veredelte Scheiben zu zersägen, die wegen ihrer makellos spiegelnden Waben­struktur Wafer (Waffeln) genannt werden. Eine Tonne Sand genügt für 3000 Wafer. Sie sind also moderne Waffelbäcker in Itzehoe.

Aber wie genau werden aus einer Siliziumwaffel Chips? Präzise Lichtimpulse übertragen zuvor designte 3‑D-Leitungs­­strukturen auf die Platten – ähnlich wie bei der Belichtung eines Dias. In Hunderten von Arbeits­schritten entsteht so eine dreidimensionale, wenige Millimeter große Rechen­maschine, perfekt zugeschnitten auf ihren späteren Job. Das dauert bis zu vier Monate pro Wafer. Aus einem einzigen 20-Millimeter-Wafer werden bis zu 200.000 Chips mit Milliarden von Transistoren.

„Eines Tages sind Chips so klein wie ein Staubkorn“

Staub ist der Feind der Produktion – eines Tages aber werden Chips selbst nur noch so klein sein wie ein Staubkorn. Das verspricht der Mann, der nach Steve Jobs, Jeff Bezos oder Elon Musk als nächster Rockstar der Branche gilt: Jensen Huang, in Taiwan geborener Mitgründer der US-Chipfirma Nvidia, die gerade die magische Grenze von einer Billion Dollar Börsenwert durchbrochen hat. Warum? Weil sich Nvidia-Chips, ursprünglich designt für die grafikintensive Gamingwelt, hervorragend auch für künstliche Intelligenz eignen, weil sie Massen von Daten parallel in Echtzeit verarbeiten können, während traditionelle PC-Prozessoren einen Schritt nach dem anderen erledigen.

Huang, der gern eine schwarze Lederjacke trägt, jobbte bei der Fastfoodkette Denny’s, studierte dann wie Henningsen Elektrotechnik – und ist heute 30-facher Milliardär, in seiner Heimat gefeiert wie ein Popstar. Intelligente Chips, sagt Huang, würden die Menschen schon bald „umhüllen“, KI und das Internet of Things werden uns eine technologische Zukunft bescheren, deren Möglichkeiten wir nicht einmal ahnen.

„Und hier werden Atome auf das Silizium geschossen“: Leif Henningsen, Standortleiter der Vishay Siliconix Itzehoe GmbH. © Quelle: Vishay Siliconix Itzehoe GmbH

Zurück nach Itzehoe. „Und hier werden Atome auf das Silizium geschossen“, sagt Henningsen an einer silbrig glänzenden Maschine. Es ist ein unfassbarer Aufwand für ein Pfennig­produkt. Am Ende kostet ein solcher Chip wenige Cent bis ein paar Euro. Die Masse macht’s. Gut 90 Prozent der Vishay-Halbleiter gehen an die Autoindustrie. Schon ein herkömmliches Auto enthält 600 Halbleiter­produkte – bei Elektroautos sind es doppelt so viele. 1998 steckten im Schnitt Halbleiter im Wert von 138 Dollar in einem Verbrenner­fahrzeug. Bei Elektroautos und Hybrid­modellen sind es heute 834 Dollar pro Auto. Das ist der Grund dafür, dass klassische Kfz-Schrauber so gerne stöhnen: „Immer mehr Elektronik …!“ Selbst­fahrende Fahrzeuge benötigen zusätzlich Halbleiter für um die 1250 Dollar. Nur wenig verkauft sich derzeit besser als „eine Tüte Chips“ aus Itzehoe.

Der US-Konzern Vishay beschäftigt fast 24.000 Mitarbeitende. Gerade hat in Itzehoe der Bau einer zweiten Fabrik begonnen. Für 370 Millionen Euro entsteht auf dem Grundstück nebenan eine Fertigungsstätte für 30-Millimeter-Wafer. Darin: ein neuer 4000-Quadratmeter-Reinraum, groß wie ein Fußballfeld, Platz für 150 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ersten Hightech-Bauteile sollen 2026 aus den höllisch teuren Maschinen kommen.

Rund eine Billion Chips pro Jahr

Rund eine Billion Chips werden weltweit pro Jahr produziert – 10 Prozent davon in Europa. Der weltweite Chipumsatz ist 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf 439 Milliarden Dollar geklettert. Und doch reichte es zuletzt nicht mehr. Bis zu elf Millionen geplante Autos im Wert von bis zu 200 Milliarden Dollar konnten wegen der globalen Halbleiterkrise nie gebaut werden, Angestellte gingen in Kurzarbeit, Neuwagen erhielten einen analogen Tachometer statt eines digitalen.

Bis 2030 soll sich die Nachfrage noch einmal verdoppeln. Marktführer ist Asien, wo 70 Prozent aller Computerchips hergestellt werden – vor allem in Taiwan. Die Insel, deren Eigenständigkeit China drohend anzweifelt, ist auch deshalb ein geopolitischer Zankapfel erster Güte. Was China vorerst zurückhält, sich Taiwan einzuverleiben: Fast alle Materialien, Chemikalien oder Ersatzteile für die Halbleiter­produktion stammen aus den USA, Europa und Japan. Sanktionen und Lieferverbote kann China also gar nicht gebrauchen.

„Einen Beitrag dazu leisten, dass Europa unabhängiger wird“: Chipherstellung bei der Vishay Siliconix Itzehoe GmbH. © Quelle: Vishay Siliconix Itzehoe GmbH

Platzhirsch der Branche ist die 1987 gegründete Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – mit 57,2 Milliarden Dollar Umsatz 2021. Aktuell geht ein Viertel der TSMC-Halbleiter direkt an Apple. Die Digitalisierung des Planeten hängt also maßgeblich von einer Insel ab, der eine Supermacht unverhohlen mit Krieg droht.

Europa und die USA investieren auch deshalb Milliarden in den Aufbau einer eigenen Chipproduktion. Die großen Hersteller Intel, Samsung und TSMC wollen in den nächsten Jahren bis zu 100 Milliarden Dollar in neue Fabriken stecken. Intel errichtet in Arizona zwei neue Werke für je 10 Milliarden Dollar. Infineon baut bei Dresden, im „Silicon Saxony“, für 5 Milliarden Euro eine weitere Chipfabrik, Intel plant bei Mageburg für 2027 Ähnliches, pokert aber noch um Subventions­millionen.

Europa will unabhängiger von China und Taiwan werden

Itzehoe ist da schon weiter. Die Bagger rollen. „Wir sind stolz darauf, dass wir einen Beitrag dazu leisten werden, dass Europa unabhängiger wird“, sagt Henningsen. Corona habe das Bewusstsein für die Verletzlichkeit von Lieferketten geschärft. Und Anwendungen wie autonomes Fahren oder virtuelle Realitäten werden deutlich leistungs­stärkere Rechner benötigen als die heutigen. Um sich von fragilen Lieferketten (und auch den potenziellen Spionage­interessen fremder Mächte) unabhängiger zu machen, hat Europa den EU Chip Act in Gang gebracht, eine politische Allianz für hiesige Chipproduktion, die 43 Milliarden Euro umfasst, finanziert aus dem EU-Haushalt und der Privatwirtschaft.

Hightech made in Itzehoe: Das Gebäude der Chipfabrik Vishay Siliconix. © Quelle: Imre Grimm

Doch Silizium als Träger­material wird eines Tages an seine physikalischen Grenzen geraten. Strukturen, die kleiner sind als ein paar Nanometer, also wenige Tausendstel eines Millimeters, sind damit nicht möglich. Das berühmte Mooresche Gesetz, das der Intel-Ingenieur Gordon Moore 1965 erstmals formulierte, wonach sich die Rechenleitung von Mikrochips etwa alle 18 bis 24 Monate bei gleichem Preis verdoppelt, bedeutet auch: Selbst Röntgen­strahlen mit wenigen Nanometern Durchmesser werden zu „grob“ sein für die miniaturisierten Strukturen der Zukunft, erst recht die UV-Strahlen, die aktuell das Maß aller Dinge sind.

Nächste Etappe: Quantenphysik

Es ist wie bei einem Bleistift: Man kann nicht feiner zeichnen, als es die Spitze des Stiftes erlaubt. Und: Wenn elektronische Bauteile nur noch wenige Atome klein sind, verlieren sie ihre physikalischen Eigenschaften. Dann übernimmt die Quantenphysik das Kommando.

Was dann? Die Suche nach einem Prozess, der noch feinere Strukturen ermöglicht, hat längst begonnen. Heiße Anwärter als Silizium­nachfolger sind Scandium­aluminium­nitrit oder Gallium­nitrid. Chips, da ist sich die Branche einig, werden eines Tages allgegenwärtig sein wie Staubpartikel: unfühlbar, unsichtbar, aber billionenfach vorhanden. Doch anders als Staub werden diese neuartigen Bauteile sehr, sehr mächtig sein – und in der Lage, die Welt, wie wir sie kennen, aus den Angeln zu heben.