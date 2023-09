Natürlich hat auch Idris Elba schlechte Laune. Kein Wunder. Alles ist schlimm, das ist fast immer die Pointe. Die Welt von „Phantom Liberty“ ist so unglaublich düster, dass es fast schon unfreiwillig komisch wird.

So war das schon beim Grundspiel; „Phantom Liberty“ ist nur ein Add-on. Das Hauptspiel heißt „Cyberpunk 2077″, ist nicht mehr ganz neu, wird aber immer noch aktiv verbessert und weiterentwickelt. Ende 2020 brachte der polnische Entwickler CD Projekt RED die düstere Zukunftsvision auf den Markt. Der Ruf des Studios war bis dahin makellos gewesen. Zuvor hatte es mit „The Witcher 3″ einen monumentalen Hit geschaffen. Millionen treuer Fans griffen deshalb auch bei „Cyberpunk 2077″ blind zu.

„Cyberpunk 2077″ hatte große Probleme

Sie erhielten ein Spiel mit viel Potenzial, mit großen Ambitionen, aber auch mit massiven technischen Problemen. Schon auf dem PC litt das Spiel an zahlreichen Bugs, doch auf den alten Spielekonsolen Playstation 4 und Xbox One lief es katastrophal schlecht. Jahrelange Nachbesserungen folgten.

Mit „Phantom Liberty“ startet das Studio auch eine Charmeoffensive. Für PCs und aktuelle Spielkonsolen gibt es jetzt das kostenlose Update 2.0. Es ändert nichts an der Geschichte, aber sehr viel am Drumherum. Nicht nur Fehler sind ausgebügelt, sondern Spielmechanismen zeigen sich grundlegend überarbeitet. In der offenen Spielwelt von Night City ist die Polizei nun deutlich aktiver. Auch wie Cyberware und Upgrades des Charakters funktionieren, ist neu. So wirkt das Spiel deutlich dynamischer und flexibler. Und die technischen Pannen sind zwar nicht restlos ausgebügelt, wirken bei unserer PS-5-Version aber für ein Spiel dieses Maßstabs absolut handelsüblich.

Neue Autos, Waffen und Ausrüstung kommen damit ins Spiel und bringen Abwechslung für das ganze Spiel. © Quelle: CD Project RED

„Phantom Liberty“ soll ein Versprechen einlösen

Wer darauf warten wollte, dass „Cyberpunk 2077″ endlich rund läuft, der kann also jetzt einsteigen – zumindest auf PCs, PS 5 und Xbox-Series-Konsolen. Doch wer noch 30 Euro drauflegt, der bekommt mit „Phantom Liberty“ eine Erweiterung, die alles noch einmal aufstockt. Neue Autos, Waffen und Ausrüstung kommen damit ins Spiel und bringen Abwechslung für das ganze Spiel. Vor allem aber dreht sich das Add-on um die titelgebende Mission. Sie ist sehr umfangreich, läuft über 13 Missionen und präsentiert Idris Elba in der Hauptrolle. Der bekannte Schauspieler stürzt sich mit sichtlicher Begeisterung in seine Rolle.

Er darf als gebrochener Topspion grübelnd in die Ferne schauen, gefährlich sein und dabei einen coolen Spruch nach dem anderen von sich geben. Seine Spielfreude kann sich locker mit der von Keanu Reeves messen. Der andere Star aus „Cyberpunk 2077″ spielt auch in dieser Erweiterung eine Rolle und trägt in seiner Darstellung einer anarchistischen Rockerlegende wieder ziemlich dick auf.

Einerseits will „Phantom Liberty“ durchaus ernste und tragische Geschichten erzählen. Andererseits fängt diese Story schon damit an, dass die Präsidentin der neuen USA über einer Art Slum abgeschossen wird und sich dann mit unserem Charakter wie eine Actionheldin durch Ruinen ballert. Das Ergebnis fühlt sich wie ein guter B-Movie an und macht viel Spaß. Wie eine echte, mögliche Zukunft sieht diese Welt aber eher aus, wenn gerade kein Schauspieler durchs Bild läuft.

Umwerfend deprimierend

Auf High-End-PCs protzt es noch einmal doller, doch auch unser Test auf der PS 5 im „Performance Mode“ hat uns beeindruckt. Auch in diesem Modus, der ein flüssiges Bild schwerer gewichtet als Grafikeffekte, sieht „Cyberpunk 2077″ umwerfend aus. Es gehört zu den technisch beeindruckendsten Spielen der Plattform.

Der Star des Spiels ist immer noch die frei befahrbare Stadt Night City, die sich wie eine bittere Satire auf moderne Metropolen anfühlt: futuristischer, aber auch voller, dreckiger, brutaler, obszöner und chaotischer. Und der neue Stadtteil Dogtown, der für „Phantom Liberty“ aufgeschlossen wird, ist noch schlimmer. Hier herrscht eine brutale Miliz in den Ruinen eines gescheiterten Großbauprojektes.

Die Überforderung ist gewollt, und sie wirkt. Night City zeugt von einem ungeheuren Arbeitsaufwand. An jeder Ecke gibt es neue, deprimierende Szenen zu bewundern. Dass sich das Elend in Pfützen und Fenstern spiegelt, die Abgase stimmungsvoll an Leuchtreklamen vorbeiwabern, führt zu gemischten Gefühlen. Man muss schon trostlose Spielwelten mögen, um sich hier gerne länger aufzuhalten. Wer aber erwachsene Technikfans im Freundeskreis mit Prachtgrafik beeindrucken will, kann das mit diesem Spiel auf jeden Fall tun.

„Phantom Liberty“ ist eine starke Erzählung. © Quelle: CD Project RED

Potenzial endlich eingelöst

Mit seinen Gewaltexzessen und obszönen Reklamen an jeder Ecke ist das Spiel deutlich sichtbar erst ab 18 freigegeben. Eine gewisse Reife bei den Spielenden wäre zu wünschen, sonst ist dieser Fiebertraum auch schwer einzuordnen. „Cyberpunk 2077″ trägt ein ganzes Genre im Namen, dass Film- und Bildwelten seit Jahrzehnten prägt. Vielleicht das populärste Beispiel ist „Blade Runner“. Es geht um die sozialkritische Darstellung einer düsteren Zukunft, die uns droht, wenn Kapitalismus und Krieg ungebändigt die Welt zugrunde richten. In „Cyberpunk 2077″ geht es um Menschen, die sich in dieser orientierungslosen Welt behaupten.

Dieser Konflikt wurde im Hauptspiel dick aufgetragen, mit „Phantom Liberty“ ändert sich der Ton noch einmal. Idris Elba wurde in der Vergangenheit schon als möglicher James-Bond-Darsteller gehandelt. Nun hat er immerhin die Hauptrolle in einem Spionagethriller. Es geht nicht nur um Cyborgs und Geballer, sondern auch Heimlichkeit, Tarnung und jede Menge heikle Multiple-Choice-Gespräche.

„Phantom Liberty“ ist eine starke Erzählung und funktioniert besonders, wenn sie mit dem Rest des Spiels gemischt wird. Das scheinen auch die Entwicklerinnen und Entwickler so zu sehen und lassen die Geschichte mehrmals abreißen; unser Charakter soll sich dann die Zeit vertreiben, bis wieder jemand anruft. Nebenbei wirkt das wie eine gelungene Einladung, das gefährliche Dogtown samt neuer Nebenmissionen zu erkunden.

Alles erkundet haben wir noch nicht, aber das ist bei einem Rollenspiel dieses Maßstabs auch eine größere Hausaufgabe. Eines ist klar: Wer eine aktuelle Spielekiste besitzt und einen aufwendig produzierten, düsteren Actionthriller darauf spielen will, der trifft mit „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ eine gute Wahl.