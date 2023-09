Deo-Challenge in Social Media: Was steckt dahinter?

Berlin. Die Dosis macht das Gift: Dafür ist Deospray ein gutes Beispiel. Was passiert, wenn man es sich bis zur absoluten Schmerzgrenze auf die Haut sprüht, sieht man in sozialen Netzwerken. Dort kursiere die sogenannte Deo-Challenge, berichten viele Medien. Mittlerweile warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vor der Onlinemutprobe. Doch wie verbreitet ist die schmerzhafte Challenge tatsächlich?

Wer bei Instagram nach dem Hashtag „#deochallenge“ sucht, bekommt etwas mehr als 100 Fotos und Videos angezeigt. Unter den ersten 50 angezeigten Topbeiträgen ist nur ein Bild, auf dem man verletzte Haut sieht – und das Foto stammt aus dem Jahr 2016. Wer bei Tiktok „deochallenge“ in die Suchleiste tippt, bekommt keinen Content zu sehen, sondern einen Hinweis: „Deine Sicherheit ist wichtig“ samt Aufklärung, was Menschen bedenken sollten, bevor sie bei einer Internet-Challenge mitmachen.

Tiktok-Sprecherin: „Das war noch nie ein Trend“

„Diese besorgniserregende Challenge war noch nie ein Trend auf Tiktok“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschlands (RND). Dennoch habe Tiktok bereits vor Monaten einen Sicherheitshinweis bei den Suchbegriffen eingefügt, um Nachahmungen vorzubeugen. So richtig interessiert habe sich sowieso kaum jemand für das Thema. Tiktok gibt an, dass am 5. September 2023 16-mal in Deutschland nach der Deo-Challenge gesucht worden ist.

Warnhinweis bei Tiktok. © Quelle: Screenshot/Franke

Eine Woche später habe die Plattform 18.000 Prozent mehr Suchanfragen verzeichnet. Was in der Zwischenzeit passiert war: Die Polizei Coesfeld (NRW) hat auf ihrer Website vor einer Deo-Challenge gewarnt. „Im Kreis Coesfeld gab es jetzt den Todesfall eines Jugendlichen, bei dem die Polizei prüft, ob dieser auf die in Tiktok genannte ‚Deo-Challenge‘ zurückzuführen ist“, schreibt die Polizei. Diese Meldung haben viele Medien aufgegriffen.

Wer die Suchmaschine seiner Wahl so einstellt, dass sie nur Artikel anzeigt, die vor Juli 2023 veröffentlicht worden sind, sieht zudem: Über eine Deo-Challenge haben verschiedene Boulevardmedien in den vergangenen Jahren immer wieder berichtet. Neu ist das Thema also nicht.

Bundesinstitut warnt vor Deo-Challenge

Zur Bekanntheit der Deo-Challenge hat nun auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) beigetragen. Auf seiner Website warnt die Behörde vor der Onlinemutprobe. „Es können im Extremfall innerhalb weniger Sekunden Temperaturabsenkungen auf bis zu –30 °C erreicht werden“, schreibt das BfR. Im schlimmsten Fall entständen durch diese Kälteverbrennungen „massive Hautschädigungen“, Hautgewebe könne absterben.

„Kälteverbrennungen sind ein Spezialfall von Erfrierungen und zeigen ähnliche Symptome wie ‚klassische‘ Verbrennungen“, erklärt das Institut. Wenn die Haut mit einer sehr kalten Substanz in Kontakt kommt, gefriert das Wasser in den dortigen Hautzellen. Es bilden sich also Eiskristalle, als Folge verändert sich die Struktur von Proteinen. Die geschädigten Hautzellen senden keine Schmerzsignale mehr ans Gehirn.

Im schlimmsten Fall sprühen die Challenge-Teilnehmenden also immer weiter, obwohl die Haut schon stark verletzt ist. Und Teilnehmende gibt es ja tatsächlich einige, wenn wohl auch wenige. Darauf lassen Bilder verätzter, eitriger Hautverletzungen in verschiedenen sozialen Netzwerken schließen und Videos von – meist jungen – Menschen, die sich lange Deo auf eine Hautstelle am Arm sprühen.

Sterben durch das Einatmen von Deo-Aerosolen?

Das BfR warnt außerdem vor einer Variante der Deo-Challenge, die ebenfalls aktuell online kursieren soll. Hierbei geht es nicht ums Aufsprühen, sondern ums Einatmen der Aerosole des Deosprays. Dies könne unmittelbar zu Erbrechen, epileptischen Anfällen, Bewusstseinsverlust, Herzversagen und Atemlähmung führen. Bereits im Juli berichtete die Zeitung „Bild“ über einen Vater, der sagt, seine 17-jährige Tochter sei zu Beginn des Jahres aufgrund der Deo-Challenge erstickt.

Durch das Einatmen von Deo-Aerosolen zu sterben, das ist möglich. „Die Haut ist eine gute Barriere für Schadstoffe. Das Lungengewebe stellt dagegen eine weitaus weniger effektive Barriere dar“, schreibt das BfR. Einige Inhaltsstoffe des Sprays könnten über die Lunge in hohen Konzentrationen in den Körper gelangen. Dort könnten sie das Herz und das Gehirn schädigen – und im schlimmsten Fall einen dauerhaften Hirnschaden oder den Tod verursachen.

Gefährliche Challenges eindämmen

Einiges deutet darauf hin, dass die Deo-Challenge mehr Medienphänomen als eine tatsächliche Challenge ist, so wie etwa die Ice-Bucket-Challenge. Damals, vor knapp zehn Jahren, kippten sich Millionen Menschen vor der Kamera einen Kübel Eiswasser über den Kopf. So wollten sie auf die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) aufmerksam machen. Klar ist aber auch: Internet-Challenges können eine problematische Dynamik annehmen und sich rasch verbreiten.

Tiktok gibt an, eine Technologie entwickelt zu haben, die die Sicherheitsteams des Unternehmen warnten, wenn es einen plötzlichen Anstieg bei gegen die Community-Richtlinien verstoßenden Inhalte in Verbindung mit Hashtags gebe. So ließen sich potenziell schädliche Trends schnell erkennen. Außerdem gebe es die Meldekategorie „Gefährliche Handlungen und Challenges“. Hier können Nutzerinnen und Nutzer Tiktok proaktiv auf problematischen Content aufmerksam machen.

Doch wieso machen insbesondere junge Menschen immer wieder bei teils gefährlichen Challenges mit? Der Grund sei wohl, Anerkennung im Netz haben zu wollen, heißt es in einem Beitrag des Westdeutschen Rundfunks (WDR). „In den sozialen Medien gibt es schon so viel. Sichtbar werden, das ist gar nicht so einfach. Da muss man schon etwas Besonderes machen. Und besonders ist es, wenn ich auch mal ein Risiko eingehe“, erklärt Psychologin Elisabeth Raffauf gegenüber dem Sender.