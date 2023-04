﻿Der Erfinder des Handys: „Wir stehen erst ganz am Anfang“

Martin Cooper rief vor 50 Jahren als erster Mensch von einem Mobiltelefon aus an – es war der erste Handyanruf der Geschichte. Cooper gilt seitdem als Erfinder des Mobiltelefons. Wir haben mit ihm gesprochen – allerdings nicht per Handy.

Hannover. Am 3. April 1973 steht Martin Cooper auf der Sixth Avenue in New York und klingelt bei Joel Engel durch. „Joel, ich rufe dich von einem ‚echten‘ Mobiltelefon aus an. Ein tragbares Handtelefon“, so die Worte des Motorola-Ingenieurs. Auf der anderen Seite der Leitung: betretenes Schweigen. Engel, damals Coopers Konkurrent beim US-Konzern AT&T, ist schlichtweg sprachlos.