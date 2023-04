Diablo-4-Livestream: Geheime Ankündigung am 20. April 2023 - alle Infos

Am 6. Juni 2023 geht es für viele Spieler nach Sanktuario - Diablo 4 wird veröffentlicht. Wer nicht so lange warten will, kann die Zeit mit dem heutigen Developer Update Livestream überbrücken. Alle Infos zum Stream hier.

Das Release von Diablo 4 rückt näher: Wer Sanktuario vor der Höllenfürstin Lilith retten will, der bekommt ab dem 6. Juni Gelegenheit dazu. Weitere Einblicke vor der Veröffentlichung soll es an diesem Freitag in einem Livestream geben. Diablo-Chefentwickler Rod Fergusson teaserte in der Ankündigung außerdem noch ein „secret announcement“, eine geheime Überraschung also, an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Diablo 4 im Livestream: Wann und wo kommt der Stream?

Los geht es am Donnerstag, 20. April um 20 Uhr deutscher Zeit. Für den Stream sind rund 90 Minuten eingeplant, in denen Fans Neuigkeiten rund um Diablo 4 erwarten dürfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gestreamt wird auf den offiziellen Kanälen von Diablo 4, sowohl auf Youtube als auch auf Twitch.

Diablo 4: Darum geht‘s

Mit Diablo 4 geht der lang ersehnte Nachfolger zu Blizzards gleichnamiger Spielereihe in eine weitere Runde. Angekündigt wurde das „Hack and Slay“ bereits 2019 und gilt seitdem als eines der wohl meisterwarteten Spiele. Mittlerweile steht das Release-Datum fest, am 6. Juni 2023 wird Diablo 4 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Offenbar wird es auch Crossplay zwischen den Plattformen geben. Erst kürzlich stimmte Entwickler Blizzard die Fans mit einer Open Beta auf das Spielerlebnis ein. Innerhalb weniger Tage durften Fans den 1. Akt antesten und ihren Charakter bis maximal Level 25 aufwerten.

Und darum geht es in Diablo: In den Vorgängern wie auch im vierten Teil der Reihe liegt es am Spieler, die Welt vom Bösen zu befreien. Der namensgebende Teufel Diablo war dabei meist der große Antagonist, im neuen Teil wird dies aber vermutlich die Mutter der Dämonen Lilith sein. Sie kam in den Vorgängern kaum vor, erschuf aber laut Lore die Spielwelt Sanktuario gemeinsam mit dem Engel Inarius. Im Ankündigungstrailer auf der Blizzcon 2019 konnten Fans einen ersten Blick auf die Höllenfürstin werfen.