Dickpics: So gehen Sie gegen die unerwünschten Bilder vor

Weiterbau der A 20 in SH löst Koalitionskrach der Ampel-Koalition in Berlin aus

Seit Jahren herrscht Stillstand. Jetzt wollen die Grünen im Bundestag den Weiterbau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein und Niedersachsen stoppen. Dabei soll die Trasse eine wichtige Verkehrsverbindung sein, die von Polen bis in die Niederlande führt. In der Ampel-Koalition im Bund gibt es Krach.