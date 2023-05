Könnte die Menschheit durch die missbräuchliche Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) aussterben? Das befürchten einige Experten, darunter sogar Entwickler der bekanntesten KI-Programme. Es sind Gedanken, die wohl die wenigsten Erfinder über ihre eigenen Produkte äußern würden. Doch die Chefs der drei führenden KI-Programme, Sam Altman von OpenAI, Demis Hassabis von Google DeepMind und Dario Amodei von Anthropic, tun genau das. Sie warnen gar mit Untergangsszenarien vor den Risiken, die von den Programmen, die sie entwickeln, ausgehen könnten.

„Die Minderung des Risikos des Aussterbens durch KI sollte neben anderen Risiken von gesellschaftlichem Ausmaß wie Pandemien und Atomkrieg eine globale Priorität sein“, heißt es in einem offenen Brief, den 350 Hersteller, Wissenschaftler, Entwickler und Experten aus dem Bereich der KI unterzeichnet haben, und den das „Center for AI Safety“ (CAIS) am Dienstag (30. Mai) veröffentlich hat.

Computer-Programme, die die gleiche Macht über die Menschheit haben wie Krankheiten und Atomkriege? Für die Experten, zu denen auch Geoffrey Hinton gehört, der seinen Job bei Google kündigte, um offener über die Risiken von KI sprechen zu können, ist das Szenario wohl so realistisch, dass sie gleich mehrfach mit Warnungen in die Öffentlichkeit getreten sind.

Entwicklung und Fortschreiten von KI ist nicht mehr aufzuhalten

Autor Bill McKibben beispielsweise vergleicht die Klimakrise mit der Künstlichen Intelligenz. „Angesichts unseres Versagens vor 35 Jahren, die frühen Warnungen über den Klimawandel zu beherzigen, käme es mir klug vor, wenn man das hier erst einmal durchdenkt, bevor es unter Dach und Fach ist“, teilte er dem ZDF mit. Mc Kibben, der das Statement ebenfalls unterzeichnet hat, hatte bereits vor 35 Jahren vor den Auswirkungen des Klimawandels gewarnt - und vor 20 Jahren vor den Gefahren durch Künstliche Intelligenz.

Die Befürchtung von Mc Kibben und seinen Mitstreitern: Während KI das Leben grundsätzlich erleichtern kann, könne es auch das Gegenteil erreichen. Und da die Forschung bereits so weit fortgeschritten ist und viele Menschen und Firmen im Wettbewerb stehen, die Entwicklungen voranzutreiben, sei der technische Prozess nicht mehr aufzuhalten. Deshalb fordern Entwickler wie Altman ein Kontroll- und Sicherheitsorgan für KI, das international agiert, ähnlich der internationalen Atomenergiebehörde.

OpenAI-Chefs wollen Regulierung ihrer Technologien durch US-Regierung

Bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sagte Altman: „Ich denke, wenn diese Technologie schief geht, kann sie sehr schief gehen.“ Deshalb wünscht er, dass Regierungen den Einsatz von KI reglementieren und neue Programme nur mit staatlichen Lizenzen veröffentlicht werden dürfen. Außerdem schrieb Altman im Blog von OpenAI, dass eine „Koordinierung zwischen den führenden Entwicklungsanstrengungen“ nötig sei, „um sicherzustellen, dass die Entwicklung der Superintelligenz in einer Weise erfolgt, die es uns ermöglicht, sowohl die Sicherheit zu wahren als auch eine reibungslose Integration dieser Systeme in die Gesellschaft zu fördern.“

Natürlich gibt es immer Leute, die Technologie missbrauchen – und dagegen müssen wir vorgehen. Sam Altman, OpenAI-Chef

Dem „Spiegel“ sagte Altman kürzlich, es sei entscheidend, „dass wir in einem demokratischen Prozess die Grenzen für diese Technologie bestimmen und als Menschen die Kontrolle behalten.“ Die Mehrheit der Menschen würde KI produktiv einsetzen und zum Vorteil nutzen. „Aber natürlich gibt es immer Leute, die Technologie missbrauchen – und dagegen müssen wir vorgehen.“ Die Ausmaße könne man schon jetzt erahnen, wenn man sich die gestreuten Fehlinformationen und KI-generierte sogenannte Deepfakes anschaue.

Sam Altman ist Geschäftsführer von OpenAI und Erfinder von ChatGPT - nun warnt er vor den Risiken seiner Produkte. © Quelle: Sven Hoppe/dpa

Experten sind sich einig: KI kann schlimmste negative Effekte auf Menschheit haben

Die Entwicklungen im Bereich der KI sind enorm - inzwischen sind KI-generierte Fotos, Texte und Videos kaum mehr zu unterscheiden von jenen, die durch Menschen erstellt wurden. Auch anderweitig haben KI-Technologien viel Macht: Sie können Waffenarsenale bedienen und ohne Steuerung in einem echten Labor Medikamente herstellen. „KI-Agenten sind zunehmend in der Lage, eigenständig zu handeln und Schaden anzurichten“, heißt es deshalb auf der Website von CAIS.

Auf die genauen Szenarien gehen die Kritiker nicht ein. Stattdessen umfasst das Statement nur 22 Wörter, was wohl, so wird Dan Hendrycks, Direktor des Centers for AI Safety, von „The New York Times“ zitiert, daran liegt, dass man sich einig sei, dass von KI Gefahren ausgehen. Wie genau diese entstehen könnten, wie Auswirkungen und Dynamiken sowie Lösungsansätze sein könnten, würden die Forscher aber unterschiedlich bewerten. Einig sei man sich lediglich darüber, dass es strengere Kontrollen und Regeln geben müsse - zumal sich der Bereich der KI schnell entwickelt und in den vergangenen Monaten enorm professionalisiert hat.

Künstliche Intelligenz als Superwaffe und Propagandatool

Experten wie CIAS warnen schon länger vor KI, die außer Kontrolle gerät.

Da wäre das Feld der Waffen: KI-Systeme können für automatisierte Cyber-Angriffe genutzt werden, Nuklearwaffen bedienen oder biochemische Waffen herstellen. Da KI bereits Medikamenten mischen und zusammensetzen kann, wäre die Herstellung von biochemischen Waffen nur ein nächster Schritt. Auch im kleineren Bereich kann die Technologie bewaffnete Konflikte unterstützen, wenn etwa Anleitungen für die Herstellung von (chemischen) Waffen allgemein zugänglich sind.

Zudem könnte KI als Mittel zur Propaganda missbraucht werden. Im großen Stile könnten durch Sprachmodelle wie ChatGPT und Chatbots Fake News gestreut werden - und damit Gesellschaften destabilisiert werden. Das Profane: KIs können auf die Person bezogen reagieren und arbeiten - und damit viele Menschen auf einer persönlichen Ebene gezielt mit Informationen und Fehlinformationen versorgen. Das könne, warnt CIAS, „die kollektive Entscheidungsfindung untergraben, den Einzelnen radikalisieren oder den moralischen Fortschritt zum Scheitern bringen.“ Zudem seien die meisten Programme mit Werten ausgestattet - Regierungen könnten damit ihre Bevölkerung beeinflussen. China appellierte bereits an nationale Entwickler, die Systeme auf Basis sozialistischer Werte zu programmieren.

Kann künstliche Intelligenz die Zukunft der Menschheit gefährden? Bedroht KI die Zukunft der Menschheit? 61 Prozent der US-Amerikaner glauben „Ja“. © Quelle: Reuters

Arbeitsmarkt: Werden Menschen durch KI überflüssig?

Auch an den Film „Wall-E“ erinnert das Center: Situationen wie im Pixar-Film, in denen Menschen vollständig von Maschinen abhängig würden und „die Fähigkeit zur Selbstverwaltung verlieren“, könnten real werden. Entstehen würde nicht nur eine Gesellschaft mit einer Vielzahl von Arbeitslosen, sondern vor allem eine, in der Wissen und Qualifikationen keine erstrebenswerte Ziele mehr sind - weil es schlicht nicht mehr gebraucht würde. Auch wenn Stand heute wohl kaum jemand diese Art von Gesellschaft möchte, könnten Firmen aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen werden: Wenn KI billiger, schneller und besser als Menschen arbeite und Konkurrenz darauf setzen würde, müssten Unternehmen nachziehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Folge wäre eine Ermüdung der Gesellschaft, so CIAS.

Ebenfalls ein Horrorszenario: Die KI-Systeme werden meist so angelegt, dass sie auf die Erhaltung ihrer selbst ausgelegt sind. Dadurch könnten neue Fähigkeiten und Funktionen entstehen, die die KI unabhängig ihrer eigentlichen Entwickler entwickelt. „Wenn wir nicht wissen, welche Fähigkeiten ein System besitzt, wird es schwieriger, es zu kontrollieren oder sicher einzusetzen“, schreibt das CIAS dazu. Generell bestehe auch die Gefahr, dass die immer komplexer werdenden Technologien von immer weniger Menschen zu bedienen seien - damit hätten sehr wenige Menschen sehr viel Macht.

Dass die Gedanken nicht von ungefähr kommen, zeigte sich bei einem Test von OpenAI. Das Programm GPT-4 wurde vor der Veröffentlichung von Experten untersucht. Wie „The New York Times“ berichtet, konnten die Forscher das System dazu bringen, Vorschläge für den Kauf illegaler Schusswaffen im Internet zu machen, zu beschreiben, wie gefährliche Substanzen aus Haushaltsgegenständen hergestellt werden können und Posts in sozialen Medien zu schreiben, um Frauen einzureden, dass Abtreibungen unsicher seien.

Im März forderten 1000 Experten, die KI-Entwicklung sechs Monate zu pausieren

Bereits im März forderterten mehr als 1000 Forscher und Menschen, die im technologischen Bereich arbeiten, in einem offenen Brief alle Weiterentwicklungen in Sachen KI für ein halbes Jahr zu pausieren, um „gemeinsame Sicherheitsprotokolle“ zu beschließen. Zu den Unterzeichnern gehörten unter anderem Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak. Der Wettlauf sei außer Kontrolle geraten, hieß es damals, nicht einmal die Erschaffenden der Programme könnten diese noch kontrollieren oder vorhersagen. Die führenden KI-Unternehmen beteiligten sich damals allerdings nicht.

„Sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten? Sollten wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir nicht-menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen, überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren?“, heißt es in dem von der Organisation „Future of Life“ initiierten offenen Brief. Die Organisation ist bekannt für ihre kritische Sicht auf KI, sie sieht etwa Risiken „wie die Aushöhlung demokratischer Prozesse, Finanzstürze oder ein Wettrüsten mit autonomen Waffen“, wie es auf der Website heißt. KI könne „Armut und Krieg auslöschen“, aber eben auch die Menschheit.

Ein Beispiel, das „Future of Life“ anbringt, veranschaulicht das mögliche Problem von KI: Würde ein autonom fahrendes Auto darauf programmiert sein, den Passagier möglichst schnell zum Ziel zu bringen, könnte das heißen, dass das Auto Ampeln und Menschen überfährt, von Ermittlern gejagt wird und die Sicherheit an Bord gefährdet ist. Das Auto würde alles dafür tun, das ausgegebene Ziel zu erreichen, unabhängig der Methode.