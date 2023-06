Diese (digitalen) Grußbotschaften können Sie Freunden an Eid al-Adha senden

Neben dem Zuckerfest (Eid al-Fitr), an dem Muslime das Ende des Fastenmonats Ramadan feiern, gehört das Opferfest Eid al-Adha zu den wichtigsten Feiertagen im Islam. Im islamischen Mondkalender fällt Eid al-Adha auf den zehnten Tag des zwölften und letzten Monats Dhu l-Hiddscha. In diesem Jahr fallen die vier Tage dauernden Feierlichkeiten auf den 27. Juni bis 1. Juli. Vergleichbar mit Weihnachten besuchen sich die Menschen an Eid al-Adha und verteilen Geschenke. Viele Gläubige nutzen den Abschluss des Opferfestes zudem, um die Pilgerfahrt nach Mekka anzutreten.

Muslime wünschen sich an diesen Tagen häufig „Eid Mubarak“, was mit „gesegnetes Fest“ übersetzt werden kann. Dieser Festtagsgruß ist auch während des Ramadans geläufig. Darüber hinaus gibt es folgende Grüße und Sprüche, mit denen sich die Menschen an Eid al-Adha frohe Feiertage wünschen:

Grüße und Sprüche an Eid al-Adha

Diese kurzen Grußbotschaften können an Freunde, Verwandte oder Kolleginnen und Kollegen verschickt werden:

„Ich sende dir herzliche Wünsche zu Eid al-Adha und wünsche dir Freude und Glück. Denk an mich in deinen Gebeten.“

„Möge Allah dir Freude, Glück, Frieden und Wohlstand bringen. Ich wünsche dir und deiner Familie zu diesem glücklichen Anlass Eid Mubarak!“

„In jedem gemeinsamen Lächeln und Lachen; in jedem erhörten stillen Gebet; in jeder Gelegenheit, die sich dir bietet – möge Allah dich immens segnen! Eid Mubarak!“

„Ich wünsche dir ein sehr glückliches Eid. Möge Allah dein Leben mit Glück überfluten, dein Herz mit Liebe, deine Seele mit Spirituellem, deinen Geist mit Weisheit!“

„Einen Freund wie dich zu haben ist eine der größten Segnungen des Lebens. Möge dir dieser Tag Freude und Glück in bringen. Eid al-Adha Mubarak für Sie und Ihre Familie.“

„Möge Allah der Allmächtige all deine Opfer annehmen und dich mit einem Leben voller Glück und Erfolg belohnen. Ein herzliches Eid al-Adha Mubarak für dich und deine Familie!“

„Deine Gebete und Opfer werden nie unbeantwortet bleiben. Umarme an diesem Eid al-Adha Allahs göttlichen Segen mit allem, was du hast!“

„Liebste, Eid Mubarak an euch alle! Möge Allah euch und eure Familie mit Seinem himmlischen Segen beschenken.“

„Möge die Freude von Eid Sie und Ihre Familie umgeben. Eid al-Adha Mubarak!“

„Eid al-Adha Mubarak! Meine herzlichsten Grüße gehen an Sie und Ihre Familie! Möge Allah niemals von Ihrer Seite weichen.“

„Möge der ewige Frieden vom Himmel Ihr Leben an diesem Eid al-Adha umfassen und es mit unzähligen Segnungen erfüllen. Eid Mubarak!“

„Eid al-Adha Mubarak! Ich wünsche Ihnen, dass dieser Tag Frieden und Wohlstand bringt!“

„Mögen Sie in allen Lebensbereichen gesegnet sein. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute! Eid al-Adha Mubarak!“

„Möge der heilige Anlass von Eid al-Adha Ihnen all die Zeit geben, die Sie brauchen, um sich zu freuen und Allahs Großartigkeit in Ihrem Leben zu feiern. Eid Mubarak!“

„Frohes Eid al-Adha an alle bei Ihnen zu Hause! Ich hoffe, Sie haben ein Fest voller Harmonie und Frieden!“

Eid-al-Adha-Sprüche in Whatsapp verschicken

Diese Emojis in Whatsapp und anderen Messengern können die Grußbotschaften begleiten:

🙏 – betende Hände

📖 – offenes Buch

📿 – Gebetskette

🕌 – Moschee

🕋 – Kaaba

🛐 – Andachtsstätte

👳 – Gesicht mit Turban

🧕 – Frau mit Kopftuch

🌙 – Sichelmond

☪️ – Sichelmond und Stern