Disney Dreamlight Valley: alle aktuellen News zum Early Access

Seit September 2022 befindet sich die Lebenssimulation Disney Dreamlight Valley im Early Access. Das Entwicklerstudio Gameloft sorgt mit Updates immer wieder für neue Inhalte. Darunter große Story-Erweiterungen, aber auch kleinere Verbesserungen der Performance und die Behebung von Bugs. Alle Updates und Infos:

Herbst-Items für Dreamlight Valley ab 23.09.: Kostenloser Code verfügbar

Zum Start in den Herbst stellt Dreamlight Valley einige passende Gegenstände bereit, um das Tal entsprechend zu schmücken. Mit dem Code „AUTUMNBUNDLE“ erhalten User einige herbstliche Blumenarrangements. Der Code kann im Hilfemenü innerhalb der Einstellungen des Spiels eingegeben werden.

Am 13. September erhält Disney Dreamlight Valley ein weiteres Update. Mit dabei sind die beiden neuen Charaktere Belle und das Biest, die zahlreiche neue Freundschafts-Quests und Items dabei haben. Ihr Reich ist an der Tür mit der Rose zu erkennen.

Optional wird außerdem das Paket „Ursulas Verwandlung“ erscheinen, das im Premium-Shop gekauft werden kann. Ursula kann sich damit in ihre menschliche Form verwandeln, zudem gibt es eine Vielzahl an exklusiven Quests, Outfits, Gegenständen und Accessoires.

Neuer Sternenpfad „Hanted Holiday“ mit neuen Items passend zur Halloween-Saison.

Alle weiteren Bugfixes und Verbesserungen stehen in den offiziellen Patchnotes.

Dreamlight Valley erhält Veröffentlichungstermin: „Cozy Edition“ ab sofort vorbestellbar

Die Disney Dreamlight Valley „Cozy Edition“ wird am 27. Oktober veröffentlicht und kann ab sofort für Playstation, Xbox und Nintendo Switch vorbestellt werden. Enthalten sind neben digitalen Boni auch einige physische Extras, darunter ein exklusives Stickerset sowie eins von sechs Sammelpostern. Das Spiel wird für alle Systeme 49,99€ kosten.

Zuletzt veröffentlichte Entwickler Gameloft das „Dreamsnaps“-Update, das leider nicht nur neue Inhalte, sondern auch ein paar Fehler ins Spiel integrierte. Mit dem aktuellen Hotfix 1.61 soll ein Großteil dieser Bugs nun behoben werden. Zudem spendierte „Disney Dreamlight Valley“ allen Spielern eine kleine Entschädigung in Form von 1000 Mondsteinen.

Das letzte große Update am 19. Juli 2023 brachte die Funktion „DreamSnaps“ ins Spiel, durch die Teilnehmer sich in wöchentlichen Fotowettbewerben Mondsteine hinzuverdienen können. Außerdem gibt es eine neue Bewohnerin von Dreamlight Valley – die kleine Rennfahrerin Vannelope aus „Ralph reichts“ ist ab jetzt verfügbar.

Alle weiteren Änderungen durch Update Nummer sechs können in den offiziellen Patch Notes von Gameloft nachgelesen werden.

Im Sommerupdate vom 7. Juni 2023 wird die Storyline rund um das Vergessen in Dreamlight Valley abgeschlossen. Es handelt sich um das bisher größte Story-Update, aber auch neue Charaktere wie die Gute Fee aus „Cinderella“ erweitern das Dorf. Der neue Sternenpfad dreht sich rund um die Filme von Pixar; Spieler können Gegenstände aus Filmen wie „Elemental“, „Findet Nemo“ oder „Alles steht Kopf“ freispielen. Zahlreiche weitere kleine Verbesserungen und Anpassungen werden ebenfalls hinzugefügt, die vollständigen Patch Notes sind bei Gameloft nachzulesen.

Im April 2023 veröffentlichte Gameloft das vierte Update, „Pride of the Valley“. Simba und Nala aus „Der König der Löwen“ erweitern das Spiel mit einer eigenen Quest-Reihe im geweihten Land, außerdem werden auch andere Dorfbewohner Hilfe brauchen. Mit dem neuen „Disney Parks“-Sternenpfad erhalten Spieler außerdem Zugriff auf verschiedene Fahrgeschäfte und können ihren eigenen Freizeitpark im Dorf bauen. Auch im Premiumshop und bei Dagobert Duck gibt es eine Vielzahl neuer Gegenstände und Kleidungsstücke.

Alle weiteren Änderungen durch Update Nummer 4 finden sich in den offiziellen Patch Notes von Gameloft.

Am 16. Februar 2023 wurde das dritte große Update, „Festival der Freundschaft“, veröffentlicht. Die Hauptgeschichte rund um das Vergessen wird weitergeführt. In dem Biom „Eisige Höhen“ braut sich ein Schneesturm zusammen, den es aufzuhalten gilt. Unterstützung bekommen Spieler dabei von dem neuen Charakter Olaf, bekannt aus „Die Eiskönigin“. Auch Mirabel aus „Encanto“ ist mit eigener Questreihe und ihrer Mini-Casita dabei. Gleichzeitig feiert Disney 100-jähriges Jubiläum, der Sternenpfad hält daher allerlei Disney100-Artikel bereit. Mit dem dritten Update ist auch der Premium-Shop an den Start gegangen, in dem Spieler weitere exklusive Gegenstände kaufen können.

Alle weiteren Änderungen durch Update Nummer 3 können in den offiziellen Patch Notes von Gameloft nachgelesen werden.

Im Dezember 2022 wurde Dreamlight Valley um die Spielzeug-Welt von Toy Story erweitert. Mit Buzz Lightyear und Woody kommen zwei neue Charaktere ins Dorf. Gleichzeitig erhalten Spieler Zugriff auf einen neuen Sternenpfad, passend zur festlichen Weihnachtsstimmung. Saisonale Inhalte wie Schneemänner und Tannenbäume, eine Weihnachtsgarderobe für viele Charaktere und zahlreiche festliche Aktivitäten wurden hinzugefügt.

Alle weiteren Änderungen durch Update Nummer 2 sind in den offiziellen Patch Notes von Gameloft nachzulesen.

Am 19. Oktober 2022 erhielt Dreamlight Valley sein erstes großes Inhaltsupdate. Hinzugefügt wurde ein neues Biom, das „Sonnendurchflutete Plateau“. Es ist an den Film „König der Löwen“ angelehnt und beherbergt zudem den bekannten Bösewicht Scar. In einer neuen Questreihe gilt es, das Plateau wieder mit Leben zu füllen. Ergänzt wird das Update mit einem neuen Sternenpfad, bei dem es ebenfalls um die Bösewichte des Disney-Universums geht. Zur Belohnung winken Halloween- und Schurken-inspirierte Gegenstände.

Alle weiteren Änderungen durch Update Nummer 1 gibt es in den offiziellen Patch Notes von Gameloft.

Was ist Dreamlight Valley?

Das „Dreamlight Valley“ ist ein Tal, das anfangs von wenigen Disney- und Pixar-Charakteren bevölkert wird. Spieler können das Tal erkunden, mit Charakteren interagieren, Materialien sammeln oder ihre Magie nutzen, um das Tal Stück für Stück von einem bösen Einfluss zu befreien – den sogenannten „Nachtdornen“. Werden diese Pflanzen zerstört, so kann das momentan noch verkümmerte Tal wiederaufgebaut werden. Im Laufe der Zeit kehren immer mehr bekannte Charaktere zurück in das Tal, lassen sich nieder und erweitern die Spielerfahrung. Das Spielprinzip erinnert an Genre-ähnliche Vertreter wie „Stardew Valley“ oder „Animal Crossing“, bei denen Spieler diversen Beschäftigungen nachgehen – von kochen über angeln bis Gartenarbeit ist vieles möglich. Durch fortlaufende Updates wird die Rahmenhandlung stetig vorangetrieben und das Spiel mit neuen Inhalten erweitert.

Wann ist Dreamlight Valley fertig?

Seit dem 6. September 2022 befindet sich Disney Dreamlight Valley im Early Access. Für 30 Euro können sich Fans also vorzeitig Zugang verschaffen und in die zahlreichen Disney-Welten abtauchen. Kostenlos ist das Spiel schon jetzt für Besitzer des Game Pass, nach der Early-Access-Phase soll das Modell dann für alle Free-to-Play werden.

Release: 23. August 2022

Genre: Abenteuer, Simulation

Plattformen: Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S

Wann die Free-to-Play-Version von Dreamlight Valley veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Derzeit wird von einem Termin im Jahr 2023 ausgegangen.