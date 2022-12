„Klebe-Kids“-Playmobilset bis WM-Bus: Die skurrilsten Ebay-Kleinanzeigen-Angebote des Jahres

Skurril ist bei Ebay-Kleinanzeigen an der Tagesordnung. Dennoch gibt es einige Angebote, die in Sachen Kuriosität besonders herausstechen. Ein Blick auf die Highlights aus dem Jahr 2022.

Wer schon mal etwas bei Ebay Kleinanzeigen verkauft oder erstanden hat, weiß, dass es bereits bei Preisverhandlungen immer wieder zu skurrilen Chatverläufen kommen kann - auch wenn es nur um einen einfachen Schreibtisch oder eine Pfanne geht. Wie mag das wohl aussehen, wenn schon das Objekt der Begierde selbst - sagen wir es mal freundlich - speziell ist? Das Online-Anzeigenportal hat nun die elf kuriosesten und extravagantesten Angebote des Jahres 2022 herausgesucht. Sehen Sie selbst:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein eigener Supermarkt für schlappe 35.000 Euro

Ein eigener Supermarkt für 35.000 Euro: Den gab es bei Ebay Kleinanzeigen zu kaufen. © Quelle: Ebay Kleinanzeigen

Wer schon als Kind seinen (kleinen) Kaufmannsladen zum Spielen liebte, dürfte hiervon begeistert gewesen sein: In Senne bei Bielefeld wurde im April dieses Jahres ein echter Supermarkt für 35.000 Euro zum Kauf angeboten - inklusive Einrichtung, Inventar, und zudem in guter Lage in einem Wohngebiet, wie es in der Anzeige hieß. Da werden Kinderträume wahr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterirdischer Luftschutzstollen für den Rückzug

Ein eigener Luftschutzbunker war zu erwerben - für 45.000 Euro. © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Mit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine ging auch in Deutschland die Nachfrage nach Bunkern hoch. Gut in diese Zeit gefallen sein könnte diese Anzeige aus dem April: Im Herzen von Baden-Württemberg wurde ein 130 Quadratmeter großer Luftschutzstollen für 45.000 Euro angeboten - nutzbar laut Anzeige als Bunker, Lagerstätte oder auch als Weinkeller. „Da es unter Tage nie wärmer als zehn Grad wird, eignet sich der Bunker auch hervorragend zum Züchten von Pilzen oder zum Reifen von Käse“, heißt es in der Mitteilung von Ebay-Kleinanzeigen.

Achtstöckiger Hochbunker aus 1940

Bunker gibt's nicht nur unter der Erde: Dieser Hochbunker wurde auf Ebay-Kleinanzeigen angeboten. © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bunker gehen offenbar nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Höhe. In NRW stand dieses Jahr eine weitere besondere Immobilie zum Verkauf: ein sogenannter Hochbunker, gebaut im Jahr 1940 mit acht Etagen und einer Gesamtfläche von 1.360 Quadratmetern. Acht Stockwerke, wirklich? Da fängt wahrscheinlich so mancher an, mit Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt darüber nachzudenken, ob das nicht eine Alternative zum gesuchten Einfamilienhaus sein könnte. Nur der Preisvergleich ließ sich nicht direkt anstellen - der war im Falle des Hochbunkers nämlich Verhandlungssache.

Mumienfuß aus dem antiken Ägypten beschäftigte die Polizei

Angebot mit Geschichte: Der Fuß aus der ägyptischen Antike musste am Ende zurück in seine Heimat gebracht werden. © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Ein Stück Geschichte brachte auch diese Anzeige mit: Ein Mann aus Krefeld wollte einen mumifizierten Unterschenkel mit Fuß zum Verkauf anbieten und hat laut der Plattform damit zeitweise sogar die Polizei beschäftigt. Die Krefelder Beamten wollten demnach sicherstellen, dass ein Tötungsdelikt ausgeschlossen werden kann. Die Analyse habe gezeigt: Der Fuß stammte aus der ägyptischen Antike. Verkaufen durfte der Anbieter ihn am Ende nicht: Denn der Fuß wurde wohl illegal nach Deutschland geschmuggelt. Gemeinsam mit der ägyptischen Botschaft sei deshalb eine sofortige Rückgabe vorbereitet worden.

WM-Bus nach Ausscheiden in Katar: „Nur dreimal benutzt“

Einen Scherz erlaubte sich ein Nutzer mit dieser Anzeige. © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen Scherz erlaubte sich ein Nutzer mit dieser Anzeige nach dem Ausscheiden der deutschen Fußballmannschaft bei der WM in Katar: Er bot den Bus des DFB-Teams an. „Bus günstig abzugeben, nur dreimal benutzt“, titelte der Anbieter scherzhaft und fügte der Beschreibung hinzu: „Muss in der Wüste abgeholt werden“. Die Anzeige sorgte für einige Lacher in den Sozialen Medien - Geld dürfte der Nutzer dafür aber nicht bekommen haben.

Torwart gesucht und gefunden

Wieder Fußball, diesmal aber eine Erfolgsgeschichte: Der Verein TuS Ennepetal III suchte einen neuen Torwart - und fand ihn mithilfe einer Anzeige auf Ebay-Kleinanzeigen. Aufmerksam auf die Anzeige wurde der 29-Jährige Neu-Torwart durch seine Frau, die zufällig auf das Inserat stieß. Das kam dem Hobbysportler äußerst gelegen - er hatte den Verein selbst schon ins Auge gefasst.

Eine ausrangierte Feuerwehrdrehleiter

Mit der Drehleiter darf allerdings nur mit Genehmigung gelöscht werden. © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine ausrangierte Feuerwehrdrehleiter bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten: Angeboten wurde sie für 17.990 Euro in Sachsen-Anhalt - inklusive Rettungskorb, Leitersegmenten und Drehkranz. Wirklich gelöscht werden darf damit aber nur mit Genehmigung, betont die Online-Plattform. „Hierfür sind zunächst ein Antrag bei der Bezirksregierung und weitere regelmäßige Sonderprüfungen für Gerät und Betreiber von Nöten.“ Klingt aufwendig. Die Leiter lässt sich aber sicherlich auch anderweitig einsetzen, vielleicht zur Reinigung der Regenrinne oder zur Rettung der eigenen Katze vom Baum.

Eine komplette hanseatische Schiffsflotte

Verkauft über Ebay-Kleinanzeigen: die "Seute Deern". © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Wieso ein Schiff kaufen, wenn man gleich zwölf haben kann? Eine ganze Flotte wurden dieses Jahr bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten, darunter das 64 Meter lange, zehn Meter breite und 500 Passagiere fassende Hamburger Traditionsschiff „Seute Deern“, das bereits seit vielen Jahren im Hafen der Hansestadt liegt. Der Verkäufer wollte laut Mitteilung neue Besitzer für die Flotte finden, die die Historie der Schiffe schätzen. Der Plan ging auf: Ein Interessent erwarb neben der „Seute Deern“ auch das Trinkwasser-Versorgungsschiff „Hadersleben“ - im Tausch gegen eine Eigentumswohnung in Hamburg sowie eine kleine Geldsumme. Interessantes Geschäft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein ehemaliges Gotteshaus - mit Pool und Sauna

Sieht kaum noch aus wie ein Gotteshaus: die in Münster angebotene Kapelle. © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Ein ehemaliges Gotteshaus mit Pool und Sauna - das gibt es? Ja, im Raum Münster. Angeboten zum Kauf wurde es über Ebay-Kleinanzeigen in diesem Jahr. Bei dem Objekt handelte es sich um die ehemalige Michaeliskapelle der evangelischen Kirchengemeinde Everswinkel-Freckenhorst, 1960 geweiht, 2016 entwidmet und ein Jahr später für einen symbolischen Euro verkauft. Nun stand die zu Wohnzwecken umgebaute Kapelle für 664.000 zum Verkauf, mit fünf Schlafzimmern, einem großen Wohn- und Essbereich, Wintergarten, Pool und Sauna - wahrlich eine göttliche Immobilie.

Das „Klimakleber“-Playmobilset

"Klebe-Kids" von Playmobil: eine Fälschung - aber eine kreative. © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Gleich vorweg: Nein, dieses Set hat der Hersteller Playmobil so nicht auf den Markt gebracht. Ein Nutzer hat es selbst mühevoll zusammengebastelt und dann mit selbstgestalteter Verpackung im professionellen Look für schlappe 75.249 Euro zum Kauf angeboten. Zu sehen auf dem blauen Karton: zwei Playmobil-Figuren, die sich auf einem Zebrastreifen festgeklebt haben, neben ihnen zwei Polizisten, ein Auto und ein Rettungswagen. Unten auf der Packung steht „mit ECHTEM Kleber!“. Eine Ode an die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation, die aktuell mehr denn je im Fokus stehen, weil es Durchsuchungen bei ihnen gab und ermittelt wird wegen der „Bildung einer kriminellen Vereinigung“. Weil es eine Fälschung ist, musste auch dieses Angebot bei Ebay-Kleinanzeigen gelöscht werden - zuvor wurde es allerdings schon zum Hit in den Sozialen Medien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Rapunzel, lass dein Haar herunter!“ - Ein Wasserturm mit Märchencharakter

Rapunzel, lass dein Haar herunter! Dieser märchenhafte Turm war ebenfalls zu erwerben. © Quelle: Ebay-Kleinanzeigen

Wohnen wie Rapunzel? Das geht im Wasserturm von Brunsbüttel, der auf der Plattform für 750.000 Euro zum Verkauf angeboten wurde. 1911 erbaut ist er bereits mehr als 100 Jahre alt und zudem ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Denn der 38 Meter hohe Turm diente der Wasserversorgung der Stadt, ist aber inzwischen stillgelegt. Mittlerweile ist der Turm saniert, bietet zehn Ebenen mit je 75 Quadratmetern und einen super Ausblick. Ob er mittlerweile verkauft ist, ist nicht bekannt.

RND/hsc