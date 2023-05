Sebastian Hotz kennen viele Menschen in den sozialen Medien besser unter dem Namen „El Hotzo“. Seine humoristischen Postings auf Instagram und Twitter werden täglich von 1,5 Millionen Menschen gelesen. Hotz ist Autor beim „ZDF Magazin Royale“, Podcaster und hat nun seinen ersten Roman veröffentlicht. „Mindset“ spielt in der dubiosen Welt der Erfolgscoaches, die anderen Männern einen vermeintlichen Ausweg aus dem trostlosen Alltag versprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Hotz, sind Sie witzig, wenn niemand zuhört?

Ja, ich glaube schon. Ich singe sehr viel allein – das hat ein gewisses humoristisches Potenzial. Und ich mache auch viele Dinge, um mich selbst zu unterhalten. Deshalb würde ich sagen: Für mich bin ich unterhaltsam und auch witzig, wenn ich allein bin.

Sie machen unter anderem Witze über fragile Männlichkeit. Wird Ihnen deshalb oft Männerhass vorgeworfen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ultraoft. Aber ich glaube, wenn es einen vertretbaren Hass gibt, dann den auf Männlichkeit.

Alle Formen von Männlichkeit?

Nein, natürlich nicht. Ich kritisiere das klassische, klischeehafte Bild von Männlichkeit. Solche Witze über Männlichkeit funktionieren nur auf einer oberflächlichen Ebene. Wenn man nämlich in die Definition einsteigt „Wer ist eigentlich ein Mann?“, dann zählen zum Beispiel auch trans Männer dazu. Und die meine ich nicht, wenn ich Gags über problematische Männlichkeit mache.

Wie einfach ist es heutzutage als Mann, Männlichkeit zu kritisieren und Feminist zu sein?

Sehr einfach. Für den kleinsten Gag, der in diese Richtung geht, gibt es riesigen Applaus. Ich habe aber in den vergangenen Jahren gemerkt, dass diese sehr plakativen Männer-Gags von meiner Perspektive nicht so gut funktionieren. Und deshalb lasse ich sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wieso funktionieren sie nicht so gut?

Trotz aller Abgrenzungsversuche bin ich ja Teil des Patriarchats. Wenn man etwas kritisiert, aber gleichzeitig Teil dessen ist, dann kommt die Kritik oft nicht so geil rüber.

In Ihrem Roman „Mindset“ eifern die zwei Hauptfiguren einem klischeehaften, fast schon toxischen Männerideal nach. Braucht es echt noch ein Buch von einem Mann, in dem die beiden männlichen Hauptpersonen so unsympathisch sind?

Ich fände es anmaßend – zumindest für meine literarischen Fähigkeiten – wenn ich ein Buch aus der Perspektive einer Frau schreiben würde. Ich glaube aber, es gibt auch aus männlicher Perspektive noch erzählenswerte Geschichten. Sie müssen vielleicht bloß anders erzählt werden.

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wie denn?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Geschichten sollten nicht von Männern handeln, die die Welt erobern und Kraft ihres Geschlechts über allem und jedem stehen. Ich habe in meinem Buch versucht, ein bisschen liebevoller mit den neoliberalen Kandidaten meines eigenen Geschlechts umzugehen.

Sie kritisieren neoliberale Erzählungen von „dornigen Chancen“. Ihren großen Durchbruch auf Instagram und Twitter hatten Sie aber während der Corona-Pandemie. War die Krise also nicht auch Ihre Chance?

Ja – ich könnte meine Geschichte auch als großen Kampf aus dem fränkischen Kleinstdorf bis nach Berlin ummünzen. Ich bin mir aber des Zufalls und der vielen glücklichen Fügungen bewusst, die dazu geführt haben. Mir ist klar: Da draußen gibt es Menschen, die ähnlich talentiert oder wahrscheinlich sogar talentierter sind als ich und nicht dieses riesige Glück hatten.

Sie persiflieren in Ihrem Buch das ganze Coachingbusiness. Es geht viel um Selbstoptimierung. Was wäre Ihre Message, wenn Sie ein Coach wären?

Dass es in jeder Hinsicht gesund ist, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt. Und weiß: Nicht alles, was im Leben gut oder schlecht läuft, hängt an einem selbst. Diese Erkenntnis gibt mir ein warmes Gefühl. Egal ob ich obdachlos bin oder Milliardär, am Ende sind wir gleich. Alles, was Menschen trennt – zum Beispiel Klassenunterschiede oder Ausbeutungsmechanismen – muss bekämpft werden. Das wäre mein Coaching.

„Mindset“, der erste Roman von Sebastian Hotz, ist Anfang April 2023 erschienen, Kiwi-Verlag. 281 Seiten, 23 Euro. © Quelle: Kiepenheuer & Witsch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wären Sie auch ein Coach für Mittelmäßigkeit?

Ja! Ich bin ein großer Fan der Mittelmäßigkeit, weil das auch das ist, was mich am allermeisten ausmacht: Ich bin in allen meinen Eigenschaften relativ mittelmäßig, ohne tiefstapeln zu wollen. Es ist eine Superkraft, wenn man seine Mittelmäßigkeit umarmen kann.

Wollen Sie trotzdem etwas an sich selbst optimieren?

Ich bin ein Mensch, der jedes Mal zusammenzuckt, wenn er an seine Körperlichkeit erinnert wird – deshalb würde ich mein Aussehen optimieren wollen. Und es gäbe psychisch ein paar Sachen, die ich gern aufräumen würde. Ansonsten bin ich relativ zufrieden mit dem, was ich bisher karrieretechnisch aus mir herausgeholt habe.

Sie waren wegen Depressionen in Therapie. Was hat Ihnen da herausgeholfen?

Mir hat Twitter total geholfen. Mein Therapeut hatte mir empfohlen, Tagebuch zu schreiben. Aber ich fand die Vorstellung, abends in meinem Zimmer in Erlangen auf ein Blatt Papier zu schreiben, deprimierend. Deshalb habe ich Twitter dafür genutzt – quasi als Onlinetagebuch. Ich habe mir aber kein Publikum erhofft. Am Anfang haben ja auch nur drei Leute meine Tweets gelesen: vor allem Sexbots und ab und zu jemand, der sich auf mein Profil verirrt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen folgen Ihnen mehr als 550.000 Menschen bei Twitter und 1,3 Millionen auf Instagram. Wie wichtig ist es Ihnen heute, dass Menschen Ihre Tweets gut finden?

Das ist das Wichtigste überhaupt. Für jeden Menschen, der sich auf eine Bühne stellt, sind Reaktionen das Wichtigste: am besten positive Reaktionen – entweder so viele positive wie möglich oder von den richtigen Menschen, die einem wichtig sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Gibt es eine Formel für einen erfolgreichen Tweet von Ihnen? Oder hat das auch viel mit Glück und dem Algorithmus zu tun?

Es hängt viel vom Algorithmus ab und hat auch mit dem Timing am Tag zu tun. Eine gute Formel für einen Tweet ist immer, ein aktuelles Meme und ein aktuelles Thema zu verschmelzen. Damit bekomme ich meistens 2000 bis 3000 Likes. Um einen Tweet über die 10.000 bis 15.000 Likes zu hieven, braucht es noch ein bisschen mehr Witz, Ingenieurskraft und dann auch viel Zufall.

Wie viel Angst haben Sie, dass KI Ihnen den Job wegnimmt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Manchmal probiere ich das schon und lasse ChatGPT einen Witz im Stil von El Hotzo über ein vorgegebenes Thema schreiben. Das funktioniert überhaupt nicht. Darüber bin ich ganz glücklich. Ich glaube, KI könnte Füller-Gags übernehmen oder Inspiration dafür liefern. Einige wird das vielleicht den Job kosten. Ich habe aber ehrlich gesagt keine große Angst, ersetzt zu werden. Jemand muss die KI ja auch noch Korrektur lesen.

Wie viel Empathie braucht guter Humor?

Für mich funktioniert Humor nur mit einer gewissen Empathie. Ich kann niemandem vorschreiben, wie Humor zu funktionieren hat. Ich kann nur Humor machen, mit dem ich am Ende gut einschlafen kann. Mir ist wichtig, sich nicht über Menschen zu stellen. Man kann aber auch ohne Empathie erfolgreich im Comedybereich sein. Gerade standarddeutsche Satire macht zum Beispiel gern Witze über Ostdeutsche, über Sachsen. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich das nie gemacht habe.

Trotzdem machen Sie auch Witze über Dritte. Wann finden Sie das okay?

Ich glaube, es kommt auf die Machtverhältnisse an. Viel Humor besteht daraus, über Dritte zu lachen – ich bin da auch oft der Dritte. Ich glaube an eine ausgleichende Gerechtigkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Können Sie gut über sich selbst lachen?

Ja, mir geht‘s ganz gut damit. Ich mache ja auch viele Witze über mich selbst. Ich zeige damit Dinge auf, die ich an mir selbst schlecht finde, um damit vielleicht auch den Ansatz einer Verbesserung für mich einzuleiten. Humor ist mein Coping-Mechanismus.

Sie sind Jahrgang 1996. Sind Sie ein Late Millennial oder ein sehr alter Gen-Z-ler?

Offensichtlich wäre ich gern ein alter Gen-Z-ler. Millennials sind für mich sehr behaftet mit dem Internet des Jahres 2012 voller Avocados und Longboards. Die sehen für mich alle aus wie Mitglieder der Band Mumford & Sons. Aber ich glaube, kulturell bin ich ein Millennial. Im Prinzip bin ich ein Kind der frühen 90er, weil alles in meinem Dorf in Franken rund zehn Jahre zu spät ankam. Rein sympathietechnisch finde ich aber die Gen Z viel cooler.

Immer, wenn ich auf Mastodon bin, werde ich wahnsinnig.

Was halten Sie von der Einteilung in Generationen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist eine fantastische Grundlage für Gags: Man kann mit Klischees arbeiten und dann auch diejenigen in Aufruhr bringen, die sich selbst als Boomer bezeichnet sehen. Letztlich glaube ich aber, dass es da eher um Klassenkonflikte als Generationenkonflikte geht.

Wie meinen Sie das?

Boomer sind oft Menschen, die etwas besitzen – die Gen Z wird wahrscheinlich nie die Möglichkeit haben, etwas zu besitzen. Man schaut neidisch darauf, dass es vor 30, 40, 50 Jahren möglich war, sich mit einem normalen Job ein Haus zu kaufen. Das ist absurd. Dass Homer Simpson ein Haus besitzt, würde heute nicht mehr funktionieren. Für mich ist der Traum, eine Wohnung oder ein Haus kaufen zu können, so weit weg von der Realität

Suchen Sie oft Ihren eigenen Namen?

Am Anfang habe ich das sehr oft gemacht und mache es immer noch ab und zu. Das ist das Geile an Twitter: Fast alle Prominenten suchen da ihren Namen – sogar Elon Musk. Deshalb ist Twitter so ein toller Ort. Man kann da Leute wirklich beleidigen, die man beleidigen möchte.

Stichwort Elon Musk: Wenn Sie die Chance hätten, Elon Musk zu treffen, würden Sie hingehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Womit treffe ich ihn? – Es kommt auf den Gegenstand an. [lacht]

Nein, ich würde nicht hingehen. Was habe ich ihm denn zu sagen? „Herr Musk, Sie sind ein Arschloch“ – Und dann sagt er: „Ja, ich weiß das. Das ist meine Daseinsberechtigung.“ Er würde nicht wegen meiner rhetorischen Fähigkeiten aufhören mit dem, was er macht. Ich würde mir lieber einen schönen Nachmittag machen und Eis essen gehen.

Wie madig macht Elon Musk Ihnen Twitter?

Das Schöne an Twitter und am Internet ist: Musk kann die blauen Haken einführen und wieder wegnehmen – er kann tun, was er will. Am Ende bleibt Twitter eine Plattform, auf der viele User auf der ganzen Welt auf ihren Bildschirm starren und Quatsch reinschreiben. So gehört die Plattform. Das kann niemand verändern und niemand monetarisieren.

Haben Sie schon überlegt, auf eine andere Plattform umzuziehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wäre konsequent. Aber Social Media ist ja kein offener Markt, sondern wird von Monopolen definiert. Twitter ist das Monopol im Bereich Kurznachrichten. Immer, wenn ich auf Mastodon bin, werde ich wahnsinnig. Nicht wegen der Plattform selbst, sondern wegen des Publikums. Vielleicht zwingt mich irgendwann mal Musk dazu umzuziehen, weil er das letzte Kabel in den Twitterservern durchgekaut hat. Aber bis dahin bleibe ich auf Twitter.

Also streben Sie keine Karriere als Tiktok-Star an?

Nein, ich bin mir meines Körpers zu sehr bewusst. Ich kann auch bei Fotoshootings mein Gesicht nicht noch mal auf dem Display der Kamera anschauen. Auf Tiktok kann man zwar auch seine Anonymität wahren, aber ich mag das Schreiben gerne. Das gefällt mir besser als ein Videoformat.

Mögen Sie lieber „schreiben“ oder „geschrieben haben“?

Schreiben! Ich liebe Schreiben. Schreiben ist fantastisch. Mir macht das so viel Spaß. Es ist die einzige Tätigkeit in meinem Leben, die mir wirklich Freude bereitet. Währenddessen ist es natürlich immer eine Qual, aber ich finde, es die schönste Qual aller Zeiten.

Wie blicken Sie auf die Zukunft? Eher optimistisch oder pessimistisch?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mir fehlt der Mut zu einer Utopie, weil man absehen kann, in welche Richtung es insgesamt geht. Ich stelle mir dieses computergenerierte Bild einer Stadt vor mit fliegenden Autos, silbernen riesigen Wolkenkratzern und Robotern, das auch eine Grundlage für viele Memes ist. Ich glaube, dass die Welt so aussehen wird. Aber nur für die oberen ein Prozent – und der Rest lebt in immer weiter verarmenden Slums. Das ist, glaube ich, die Welt, in die wir uns bewegen. Ich bin ein bisschen pessimistisch, was die Zukunft angeht, aber ich glaube, es werden interessante Zeiten.