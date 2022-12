„Fortnite“-Entwickler zahlt 520 Millionen Dollar Strafe

Scholz, Schweckendiek und der THW Kiel sind Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres

Schleswig-Holstein hat entschieden: Tanja Scholz, Ole Schweckendiek und der THW Kiel sind die „Sportler des Jahres 2022“. Die Para-Schwimmerin, der Segler und der Handball-Rekordmeister wurden am Montagabend im Rahmen einer Gala des Landessportverbands in den Holstenhallen in Neumünster ausgezeichnet. Die „Newcomer des Jahres“ kommen aus Hohenwestedt und Flensburg.