„Final Fantasy 16″ im Test: viel Bombast, aber wenig Anspruch

Der Hype war groß um den neuen Teil der „Final Fantasy“-Reihe – immerhin ist der letzte Hauptteil bereits sieben Jahre alt und wurde seinerzeit aufgrund seines Boyband-Roadtrip-Szenarios unter Fans sehr gemischt aufgenommen. „Final Fantasy 16″ hingegen versprach die Rückkehr zu einem klassisch mittelalterlichen Fantasysetting und bleibt der großen, seit 36 Jahren gepflegten Serientradition treu: sich nämlich mit jedem Ableger ein bisschen zu erfinden. Auch „Final Fantasy 16″ bringt also wieder frischen Wind in die Reihe – und doch ist beileibe nicht alles gelungen.

Die erste von zwei großen Neuerungen: der düstere Erzählton. Das Entwicklerteam von Square Enix ließ zuvor schon durchscheinen, dass es sich von „Game of Thrones“ habe inspirieren lassen, und das ist von Anfang an zu spüren. Auf dem Kontinent Valisthea liegen die Königreiche im Clinch, während sich eine „Fäulnis“ genannte Plage ausbreitet und immer größere Teile des Landes unbewohnbar macht. Protagonist Clive Rosfield erinnert dabei sehr an Jon Snow: Der erste Sohn des Herzogs von Rosaria pflegt eine gute Beziehung zu seinem Bruder Joshua und seinem Vater, wird von seiner Mutter jedoch verachtet und verliert nach wenigen Spielstunden durch eine fatale Intrige seine Familie, sein Land, seine Freiheit. Erst 13 Jahren später entkommt er seiner Versklavung und sinnt fortan auf Rache.

Lange Zwischensequenzen, brüchiger Spannungsbogen

Die Handlung von „Final Fantasy 16″ findet in drei Abschnitten über einen Zeitraum von 18 Jahren statt, macht viele komplexe politische Konflikte auf und bietet etliche Figuren, von denen viele vorzeitig und auf brutal-blutige Weise ihr Leben lassen müssen. Es wird gemordet und gemeuchelt, Kriegsverbrechen und Versklavung sind an der Tagesordnung, auch ein bisschen nackte Haut kommt vor – die Altersfreigabe ab 16 Jahren hat also Sinn. Die großen Themen sind Freiheit, Selbstbestimmung, der Wert des Menschen, und auch der Klimawandel findet in Form der Fäulnis in der rund 40-stündigen Story Platz. Gut ein Viertel dieser Zeit besteht im Übrigen aus Zwischensequenzen: Es dauert bisweilen auch mal zehn Minuten, bis man wieder aktiv ins Geschehen eingreifen kann.

Immer wieder verliert die Geschichte dazwischen an Fahrt, weil der große Spannungsbogen durch kleine bis banale Aufgaben unterbrochen wird. Kurz vor dem Höhepunkt der ersten Spielhälfte gilt es etwa, eine verschwundene Prostituierte zu finden, ohne dass dies weitere Folgen für die Haupthandlung hat. Das hätte eine interessante Neben-Quest ergeben, die beschränken sich stattdessen im Großen und Ganzen aber auf anspruchslose, spannungsarme „Hole A von B und bringe es zu C“-Aufgaben. Und einige Figuren, allen voran die Antagonisten, bleiben bis zum Schluss leider eindimensionale Klischees.

Ein waschechtes Actionsystem

In seinen großen Momenten – und davon gibt es so einige – fährt „Final Fantasy 16″ dann jedoch alles auf: Emotionen, Charakterentwicklung, Twists und ganz viel Bombast. Vor allem die seltenen Kämpfe zwischen den Espern, riesigen Monstern, die von einigen Auserwählten kontrolliert werden und im Krieg die Rolle von Superwaffen einnehmen, sind eine Wucht. Sie gehören zum Spektakulärsten, was seit Langem auf einem Bildschirm zu erleben war, und holen in Sachen Effekte alles aus der Playstation 5 heraus.

Bei 90 Prozent der Gefechte reicht es, wild die Controllerknöpfe zu drücken. © Quelle: Square Enix

Letzteres gilt auch für die normalen Kämpfe, und hierin liegt die zweite große Neuerung von „Final Fantasy 16″: Zwar gab es schon in vergangenen Teilen kein traditionelles Rundenkampfsystem mehr, „Final Fantasy 16″ bietet nun aber ein waschechtes Actionsystem à la „Devil May Cry“ oder „Bayonetta“. Angreifen, ausweichen, Magie – all das erfolgt nun per direktem Tastendruck, spielt sich flüssig und zaubert immer wieder ein beeindruckendes Effektgewitter auf den Bildschirm. Es ist über weite, weite Strecken aber auch sehr anspruchslos. Bei Standardgegnern, die 90 Prozent der Gefechte ausmachen, reicht simples Buttonmashing, lediglich eine Handvoll Bosskämpfe erfordern etwas mehr Koordination.

Die Rollenspielelemente haben diese Bezeichnung nicht verdient

Der geschickte Einsatz von Tränken, Begleiterkommandos oder das taktische Spiel mit Schwächen und Resistenzen – all das ist nicht nötig oder überhaupt vorhanden. Zudem dauert es locker 15 bis 20 Stunden, bis Clive ein ausreichend großes Fähigkeitenrepertoire besitzt, um ein wenig mehr Koordination am Gamepad zu erfordern. Doch selbst dann reicht es fast immer aus, Angriffen auszuweichen und dazwischen einfach alle Spezialangriffe abzuspulen, bis die nach wenigen Sekunden wieder aufgeladen sind.

Enttäuschend auch: die Rollenspielelemente, die diese Bezeichnung eigentlich nicht verdient haben. Fähigkeiten können zwar in zwei Stufen verbessert werden, dazu kommen je drei Ausrüstungs- und Talisman-Slots, aber das war es auch schon in Sachen Charakterausbau. Zumal es bei der Wahl der Ausrüstung stets Gegenstände mit klar besten Werten gibt und somit keinerlei Grund für Experimente besteht. Auch die schönen Landschaften sind wenig mehr als Kulisse: Wer sich die Mühe macht, auch die letzten Winkel der wenigen offenen Areale zu erkunden, findet lediglich Upgrade-Materialien und Geld, von dem man zu jeder Zeit ohnehin viel zu viel hat.

Mit Teil 16 lässt „Final Fantasy“ seine Rollenspielwurzeln nun also fast vollständig hinter sich und ist im Genre der storygetriebenen Actionspiele angekommen. Damit einher geht auch ein großer Verlust an spielerischer Tiefe zugunsten einer bombastischen Inszenierung, die über die 40 Stunden und für circa 70 Euro allerdings durchaus zu fesseln weiß – ebenso wie die Fantasy-Epos-Erzählung, die trotz einiger Hänger in ihren besten Momenten echte „Page Turner“-Qualitäten hat.

