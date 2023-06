Die schönsten Grüße und Sprüche zu Fronleichnam

Am 8. Juni ist Fronleichnam. Das katholische Fest findet stets am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest, dem ersten Sonntag nach Pfingsten, statt. Während der Feierlichkeiten ziehen Gläubige in Prozessionen durch die Straßen, begleitet von festlichen Musikstücken und geschmückten Altären.

Die Heilige Hostie, das geweihte Brot, wird in einer Monstranz getragen und symbolisiert den Leib Christi. Fronleichnam ist eine Zeit, in der Gläubige ihre Dankbarkeit für das Sakrament der Eucharistie zum Ausdruck bringen, ihren Glauben öffentlich bekennen und die Gegenwart Jesu Christi in ihrem Leben feiern.

Möchten Sie Ihren Lieben einen passenden Gruß oder Spruch zusenden? Hier haben wir Ihnen eine Auswahl zusammengestellt.

Einfache Fronleichnam-Sprüche

„Fronleichnam ist ein Tag des Glaubens, der uns daran erinnert, dass wir gemeinsam den Weg des Herrn gehen.“

„Fronleichnam - das Fest des lebendigen Brotes, das uns geistige Nahrung schenkt und unseren Glauben stärkt.“

„Auf den Straßen zieht die Prozession, um Christi Leib zu ehren, ein Zeichen des Glaubens, das uns verbindet und Kraft gibt.“

„Fronleichnam erinnert uns daran, dass Christus in der Eucharistie gegenwärtig ist, um uns mit seiner Liebe und Gnade zu erfüllen.“

„Ein Tag des Dankes und der Freude, an dem wir die Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie feiern.“

„Fronleichnam ist ein Fest des Lobes und der Anbetung, in dem wir unseren Glauben öffentlich bekennen und unseren Herrn ehren.“

„Lasst uns an Fronleichnam zusammenkommen, um den Leib Christi zu empfangen und uns als Teil der großen Gemeinschaft der Gläubigen zu fühlen.“

Glückwünsche zu Fronleichnam 2023

„Fröhliches Fronleichnamsfest! Möge der Glaube an Christus dich stärken, seine Liebe dich umarmen und sein Frieden dich erfüllen. Genieße diesen Tag der Gemeinschaft und des Dankes für das Geschenk der Eucharistie. Alles Gute!“

„Ich wünsche dir an Fronleichnam einen Tag voller Segen und Freude. Möge die Gegenwart Jesu in der Eucharistie dein Herz erfüllen und dir Kraft für alle kommenden Tage geben. Feiere dieses Fest im Kreise deiner Lieben.“

„Frohes Fronleichnamsfest! Mögest du in der Prozession der Gläubigen eine tiefe Verbundenheit mit Christus und allen Christen spüren. Lass den Tag dazu dienen, dich an seine bedingungslose Liebe zu erinnern und sie in die Welt zu tragen. Alles Gute!“

„Fröhliches Fronleichnamsfest! Möge das Brot des Lebens, das wir in der Eucharistie empfangen, dich stärken und erfüllen. Mögest du in der Liebe und dem Mitgefühl Christi wandeln und so ein Segen für andere sein. Genieße diesen Tag der Verehrung und des Lobes.“

„Ich sende dir herzliche Wünsche zu Fronleichnam! Mögest du die Gegenwart Jesu in der Eucharistie erfahren und seine Botschaft der Hoffnung und Liebe in dein Leben tragen. Genieße diesen besonderen Tag und lass dich von seiner Gnade berühren. Alles Gute!“

Sprüche für Whatsapp zu Fronleichnam 2023 - witzig, fröhlich, mit Emojis

„Frohes Fronleichnamsfest! 🙏✨ Möge der Segen des Herrn dich auf all deinen Wegen begleiten. 🌿🌸“

„In stiller Anbetung und voller Dankbarkeit feiern wir Fronleichnam. 🕊️❤️ Möge die Liebe Christi immer in deinem Herzen sein. 🙏🌟“

„Genieße die Schönheit der Prozession und spüre die Gegenwart Jesu. 🚶‍♂️⛪️ Möge Fronleichnam dir Frieden und Hoffnung schenken. 🌈✨“

„Fronleichnam - ein Tag des Glaubens und der Gemeinschaft. 🌿🤝 Lass uns zusammenkommen und den Segen des Herrn empfangen. 🙏💒“

„Das lebendige Brot, das uns stärkt und nährt. 🍞❤️ An Fronleichnam feiern wir die wunderbare Gegenwart Christi in der Eucharistie. 🌸🕊️“

„Fronleichnam - wenn die Straßen mit Blumen geschmückt sind und der Ort aussieht wie im Märchen! 🌸🌈✨“

„An Fronleichnam gibt es kein Kalorienzählen! Das heilige Brot ist schließlich eine Ausnahme! 🍞😇“

Fronleichnam - wenn selbst die Straßenlaternen um die Wette strahlen! 💡✨“

„Prozessionen sind wie Paraden, nur ohne Konfetti. Trotzdem ein Grund zum Feiern! 🎊🚶‍♂️🎉“

„Fronleichnam - der Tag, an dem wir uns in unseren besten Sonntagsklamotten versammeln und hoffen, dass wir keine Blasen an den Füßen bekommen! 👗👞😅“

„Fronleichnam ist wie eine Fitnesseinheit - wir gehen kilometerweit, aber am Ende haben wir das Gefühl, dass wir etwas Gutes getan haben! 💪🚶‍♀️😄“

„An Fronleichnam sind nicht nur die Straßen geschmückt, sondern auch die Schuhe mit orthopädischen Einlagen! 👟🌸😉“

„Fronleichnam - die einzige Zeit im Jahr, in der wir uns in einer langen Schlange anstellen, um etwas zu bekommen, das wie ein einfaches Stück Brot aussieht! 🥖😂“

Zitate zu Fronleichnam zum Verschicken