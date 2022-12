Game Awards 2022 am 8. Dezember – darauf können sich Zuschauer freuen

Am 8. Dezember werden bei einer der größten Verleihungen der Gaming-Branche die besten Videospiele des Jahres gekürt. Neben den Auszeichnungen sind während des Events viele Neuigkeiten zu erwarten. Vor allem mit Ankündigungen neuer Spiele ist zu rechnen. Grund genug für Gamer weltweit, am Donnerstagabend bzw. in der Nacht zu Freitag einzuschalten. Wie und wo, verraten wir hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Game Awards 2022: Uhrzeit und Datum

Die Game Awards starten offiziell am 8. Dezember 2022 um 16.30 Uhr mit der sogenannten Pre-Show. Für die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer heißt das aufgrund der Zeitumrechnung: Einschalten ab 01.30 Uhr am Freitag, 9. Dezember. Zuschauer sollten sich auf eine lange Nacht einstellen, denn die Award-Show könnte bis zu drei Stunden dauern.

Datum: 9. Dezember 2022

Uhrzeit: 1.30 Uhr

Dauer: 3 Stunden inklusive Pre-Show

Was bei den diesjährigen Game Awards zu erwarten ist, wird im offiziellen Trailer zum Event schon mal angedeutet:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Game Awards 2022 live: Wo gibt es Livestreams?

Wer live dabei sein möchte, hat verschiedene Plattformen zur Auswahl: die offizielle Website sowie den Twitch- oder Youtube-Kanal.

Ein paar Boni gibt es übrigens für Zuschauende, die live über Twitch eingeloggt sind. Wer mindestens 60 Minuten dabei ist, kann Goodies für die Spiele „Fall Guys“, „Rogue Legacy“, „Warframe“, „Among Us“, „SIFU“ und „Cult of the Lamb“ ergattern. Aber nur solange der Vorrat reicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Game Awards 2022: Ankündigungen und Promis aus der Branche

Nicht nur die Awards stehen im Fokus der Veranstaltung, sondern auch die vielen neuen Spiele, die im Rahmen der Game Awards gezeigt werden. In diesem Jahr können Fans sich zum Beispiel auf Infos und Teaser zu „Star Wars Jedi: Survivor“ und „Tekken 8″ freuen. Auch für den Multiplayer-Erfolg „Among Us“ sind Neuigkeiten zu erwarten. Für „Destiny 2″ wurde bereits bestätigt, dass es einen Trailer zur neuen Erweiterung geben wird.

Da Game-Producer Naoki Yoshida live vor Ort ist, dürfte ein neuer Trailer zu „Final Fantasy 16″ sehr wahrscheinlich sein. Gerüchte gibt es auch bezüglich eines Release-Termins für „Diablo 4″, weiteren Infos zu „Hogwarts Legacy“ und den sehnsüchtig erwarteten DLC für „Elden Ring“.

Wer die Preise und Spiele anmoderiert oder als Show-Act auftritt, ist teilweise bereits bekannt. In diesem Jahr sind folgende Personen dabei:

Daniel Craig, Jessica Henwick und Rian Johnson (bekannt aus „Glass Onion“)

Pedro Pascal und Bella Ramsey (bekannt für Joel und Ellie aus der „The Last of Us“-Serie) sowie Troy Baker und Ashley Johnson (bekannt für Joel und Ellie aus den Spielen)

Animal von den „Muppets“

Naoki Yoshida („FinalFantasy 16″-Produzent)

Ken und Roberta Williams (Gründer und Gründerin von „Sierra“)

Josef Fares (Director von „A Way Out“ und „It Takes Two“)

Sydnee Goodman als Moderatorin der Pre-Show

Reggis Fils-Aime (ehemaliger „Nintendo of America“-Präsident)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Game Awards 2022 Kategorien: Die wichtigsten Nominierten

Game of the Year

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Best Game Direction

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Best Narrative

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Best Art Direction

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Scorn

Best Ongoing

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy 14

Fortnite

Genshin Impact

Best Role-Playing

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elden Ring

Live A Live

Pokémon-Legenden: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Most Anticipated Game

Final Fantasy 16

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Insgesamt gibt es ganze 31 Kategorien, die TGA 2022 hier auflistet.