Geht doch! „Super Mario Bros. Film“ zeigt, dass gute Spieleverfilmungen möglich sind

Der „Super Mario Bros. Film“ wirbelt nur so vorbei. Die Koproduktion von Nintendo und Illumination folgt dem Klempner aus Brooklyn auf seinem Weg ins Pilz-Königreich und durch eine wilde Revue bekannter Mario-Schauplätze. Wer „Mario“ und die „Minions“ gut kennt, kann sich den Film bereits ausmalen. Vor allem die Gags zünden. Die Erzählung könnte so ähnlich auch in anderen Animationsfilmen für Familien landen. Mario ist anfangs der sympathische Loser mit großen Träumen, sein Bruder Luigi ist der Angsthase, der über sich hinauswachsen muss, Prinzessin Peach ist endlich einmal eine toughe Heldin. Das computeranimierte Spektakel hechelt durch eine eher schlichte Story, für die aber kaum Zeit bleibt. Denn ständig müssen bekannte Charaktere diverser Mario-Spiele ihren Kopf ins Bild halten, ständig werden Anspielungen auf „Smash Bros.“, „Mario Kart“, „Luigi‘s Mansion“, auf jüngere und ältere Spieleklassiker der umfangreichen Nintendo-Geschichte eingebaut.

Einiges ergibt in diesem Film keinen Sinn, vieles wirkt an den Haaren herbei gezogen, und zahlreiche Zitate kleben wie Pflaster auf den Logiklöchern der Geschichte. Aber Kritik daran wäre verfehlt. Der Film ist für Kinder ab sechs Jahren eine Art Achterbahn zum Schauen, technisch auf höchstem Niveau, visuell einfallsreich. Für Eltern mit Gaming-Hintergrund ist er ein nostalgischer Trip. Und das reicht.

Eine Generation schlechter Filme

Lange wurde an dem kurzweiligen Spaß gearbeitet. 2016 hat Nintendo erstmals mit Planungsarbeiten für den Film begonnen. Die intensive Zusammenarbeit ist darin gegipfelt, dass Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto als Produzent im Abspann des Films auftaucht – und Illumination-Chef Chris Meledandri jetzt im Nintendo-Vorstand sitzt.

Für die enge Abstimmung gab es gute Gründe. Denn Super Mario galt eine Generation lang als das Paradebeispiel nicht funktionierender Spielverfilmungen. Im Jahr 1993 startete „Super Mario Bros.“ im Kino, mit renommierten Schauspielern, mit einer überbordenden Menge schriller Gags und Effekte, mit zahlreichen Anspielungen auf die Spielvorlage – und er floppte. Mario-Darsteller Bob Hoskins bereute ihn in aller Öffentlichkeit. Der Flop haftet bis heute an der legendär guten Reputation von Nintendo. Denn die Spielefirma ist eigentlich berühmt für das verlässlich hohe Niveau der eigenen Unterhaltungsprodukte. Niemand im interaktiven Medium beherrscht sicheren, familienfreundlichen Spaß so routiniert, wie der japanische Konzern.

Erfolgreiche Spiele, filmische Flops

Nintendo war mit dem Flop allerdings nicht allein. Lange schien es, als passten Film und Spiel einfach nicht zusammen. Zahllose Spiele von „Doom“ über „Need for Speed“ bis „Mortal Kombat“ wurden im Lauf der Jahrzehnte in Filmflops verwandelt. Einige Spiele haben zwar erzählerische Ambitionen, sehr viele aber nicht. Auch Mario hat eigentlich keine – er ist ein Maskottchen, das lieber hüpft und jauchzt, als zu sprechen. In den klassischen Jump‘n‘Runs der Serie springt der vermeintliche Klempner durch psychedelisch bunte Welten, um Prinzessin Peach vor der bösen Riesenechse Bowser zu retten. Auch, wenn Mario in jüngeren Abenteuern durch den Weltraum gereist ist, oder sich mit sprechenden Hüten angefreundet hat – die Geschichten sind stets harmloser, fantasievoller Quatsch.

Wenn aber die Teams hinter den Filmen diesen Quatsch nicht ernst nehmen, dann können keine guten Filme entstehen. Der Vergleich zwischen dem alten und dem aktuellen Mario-Film zeigt den Kontrast: Das Machwerk aus den 1990ern leidet unter dem Versuch, dem Klempner mehr Geschichte anzudrehen als nötig. Der schrille Ton, die bedrohlich wirkenden Schauplätze, der wahllose Plot, nichts passt zu Mario. Der neue Film versteht dagegen, worum es geht. Er ist ein Slapstick-Feuerwerk voller toller visueller Einfälle – Popcorn für die Augen. So entsteht kein Meisterwerk, aber gute Unterhaltung und eine Verbeugung vor der Vorlage.

Fürs Fernsehen neu erfunden

Und das fühlt sich nicht nur beim neuen Mario-Film neu an: Eine anhaltende Welle der Verfilmungen wird getragen von Kreativen, die einerseits Film und Fernsehformate beherrschen, andererseits aber auch das Quellmaterial verstehen und respektieren. So entstehen sehenswerte Titel, die so verschieden sind, wie ihre Vorlagen.

Ein Paradebeispiel ist „The Witcher“ von 2019. Die Netflix-Serie bezieht sich offiziell gar nicht auf die polnischen Hit-Rollenspiele, sondern auf die gemeinsame Vorlage – Kurzgeschichten des Autors Andrzej Sapkowski. Doch die TV-Inszenierung lehnte sich deutlich sichtbar auch an die Spiele an. Das lockte ein neues Publikum an, ohne das alte völlig zu verschrecken. Beim nächsten Spiel des Studios wurde der Trick erfolgreich wiederholt – „Cyberpunk: Edgerunners“ ist in den Augen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer besser als das zugehörige Rollenspiel „Cyberpunk 2077″.

Smart war die Entscheidung, von den Rollenspielen eher die Welt zu übernehmen, als die ganze Story. Denn Rollenspiele begeistern mit ausgefeilten Welten. Doch sie erzählen mäandernde, unfokussierte Geschichten, folgen jeder Lust und Laune der Spielerinnen und Spieler. Wer daraus eine TV-Serie machen will, tut gut daran, eher die Welt zu kopieren als die Erzählung.

Gute und schlechte Geschichten

Direkter lassen sich Action-Adventures umsetzen, die schon im Original wie ein Abenteuerfilm daherkommen. Mehrfach verfilmt wurde beispielsweise „Tomb Raider“. Doch Lara Crofts Abenteuer sind schon im Spiel-Original melodramatisch. Und so wirkten die ersten Versuche mit Angelina Jolie als Lara Croft wie teure B-Movies, der neuere Film mit Alicia Vikander dagegen einfach etwas langweilig. Die Tomb-Raider-Spiele machen vor allem deswegen Spaß, weil das Publikum in der Haut einer furchtlosen Heldin unmögliche Abenteuer erlebt. Sie sollen nicht originell sein, sondern eine Fantasie verwirklichen.

Damit eine werksgetreue Umsetzung auf dem Bildschirm überzeugt, muss die Vorlage mehr bieten; bewiesen hat das zuletzt „The Last of Us“. Die TV-Serie erzählt von der langsam wachsenden Beziehung zwischen einer Jugendlichen und einem traumatisierten Vater inmitten einer realitätsnahen Apokalypse. Das Spiel setzte Maßstäbe. Und auch die Serie ist ein Hit.

Mario hat von Sonic gelernt

Die erfolgreiche Blaupause für Mario lieferte dagegen jemand anders: „Sonic the Hedgehog“ hat als Jump‘n‘Run-Held ebenfalls eher wenig zu erzählen. Der Kinofilm verstand das – und erfand eine neue Geschichte, die den Alien-Igel Sonic als frechen, aber liebenswürdigen Jungen kurz vor dem Eintreffen der Pubertät charakterisiert. Sonic wurde als Identifikationsfigur für das junge Publikum angelegt. Das funktioniert, weil Sonic schon immer für eine kindliche Vorstellung von dem stand, was „cool“ ist: rasend schnell, unüberlegt, frech, aber auch freundlich und loyal. Zahllose Anspielungen auf die Originalspiele und ein Plot, der die Spiele der Serie wenigstens als Inspiration heranzieht, machten die Filme kommerziell zu Hits. Das fühlt sich bei Mario ähnlich an – nur dass er kein Kind ist, sondern ein Underdog, der zum Helden wird. Ihm werden in den nächsten Jahren noch viele weniger bekannte Helden folgen. Zahlreiche Spielverfilmungen sind angekündigt.