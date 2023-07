„Genshin Impact“: Was bringt das neueste Update?

„Genshin Impact“ hat sich seit seiner Veröffentlichung von miHoyo im September 2020 zu einem der erfolgreichsten RPG-Spiele entwickelt. Mit seinem Fokus auf Charakterentwicklung, Storytelling und der einzigartigen Open-World-Struktur hat das Spiel eine treue Fangemeinde gewonnen. Hier sind alle Infos zum aktuellen Update sowie zum Gacha-Spiel und allen Versionen, die bislang erschienen sind.

Das neueste Update zu „Genshin Impact“ ist am 5. Juli 2023 erschienen.

Aktuell läuft „Genshin Impact“ auf Version 3.8.

Das neueste Update trägt den Namen „Sommer! Paradies? Mirage!“

Bei dem neusten Update auf Version 3.8 mit dem Namen „Sommer! Paradies? Mirage!“ dreht sich alles um das namensgebende Gebiet „Veluriyam-Mirage“, mit seinen hohen Hügeln, bewaldeten Tälern, dunklen Höhlen und zahlreichen Vergnügungsattraktionen. Darüber hinaus gab es zur Veröffentlichung des Updates erste Einblicke in die städtische Landschaft von Fontaine, das schon mal einen Vorgeschmack auf das nächste große Gebiet lieferte.

Klee und Kaeya haben jeweils neue Kleidung und warten nur darauf, dass Spielerinnen und Spieler sich ihnen anschließen um eine zeitlich begrenzte Gegend zu entdecken, die mit zahlreichen Minispielen, Sommeraktivitäten und Belohnungen lockt. Mit „Turbulente Wasserschlacht“, „Entfesselte Sohlen“, „Kicherfuchs-Patrouille“ und „Bing-Bang-Zwitscherball“ bietet die Mirage vier neue Aktionen. Zusätzliche Boni, etwa der Möglichkeit, Layla kostenlos einzuladen, sorgen für weitere Abwechslung.

Um die Mirage zu erkunden, gibt es zum einen den Tschu-Tschu-Express, einer Achterbahn, die die Passagiere durch das Gebiet befördert und zum anderen mit Vorgefertigtes Gemälde, welches Spielerinnen und Spieler in eine 2D-Welt teleportiert, in denen es weitere Rätsel zu lösen und Schätze zu entdecken gilt. Bei der Erkundung können Glückliche Gutscheine gesammelt und gegen Belohnungen eingetauscht werden, unter anderem Kaeyas neuer Kleidung.

Natürlich gibt es auch wieder neue Figuren: Klee und Eula kommen in der ersten Hälfte dazu, in der zweiten Hälfte kehren schließlich auch noch Sangonomiya Kokomi und Wanderer zurück. Für Klee und Kaeya gibt es zudem neue Kleidung und obendrein wird nun endlich Kaeyas Einladungsereignis zur Verfügung stehen.

Neue Gegner oder neue Bosse kommen im neusten Update hingegen nicht hinzu.

Hier sind alle Infos zu Update 3.8 im Überblick:

Neues Gebiet : Veluriyam-Mirage

Neue Figuren : Klee, Eula, Sangonomiya Kokomi und Wanderer

Neue Aktionen: „Turbulente Wasserschlacht“, „Entfesselte Sohlen“, „Kicherfuchs-Patrouille“ und „Bing-Bang-Zwitscherball“, „Gefährliche Erkundung, „Prüfung der Abenteurer - Kapitel des Fortschritts“, „Gemeinsame Sicht“

„Genshin Impact“: Version 3.8 im Livestream

Zu jedem neuen Update gibt es einen Livestream auf dem offiziellen „Genshin Impact“-Kanal auf Twitch zu sehen. Den Livestream gibt es auch bei Youtube, wo er im Nachhinein als VOD zu sehen ist.

Wenn Sie den Livestream verpasst haben, können Sie das Video hier nachholen:

Wann kommt die neue Version von „Genshin Impact“?

Für „Genshin Impact“ erscheint alle sechs Wochen ein neues Update. Das letzte Update auf Version 3.8 erschien am 5. Juli 2023. Demnach können wir mit dem nächsten Update auf Version 3.9 am 16. August rechnen.

Das letzte Update für „Genshin Impact“ auf Version 3.7 erschien am 24. Mai 2023 unter dem Namen „Duell! Der Gipfel der Beschwörung“. Bei dem Update drehte sich, wie der Name vermuten lässt, alles um das Kartenspiel „Geniale Beschwörung“ und der Hauptaktion „Ass-Beschwörer-Meisterschaft“ mit zahlreichen Aktivitäten. Passend dazu gab es unter anderem 60 neue Karten, neue Charaktere, sowie zahlreiche Minispiele und altbekannte Events, für deren Abschluss Spielrinnen und Spieler mit einer Menge Urgestein belohnt wurden.

Spielerinnen und Spieler konnten sich beispielsweise Charlotte anschließen, einer Reporterin, die über das Turnier berichtete. Die Abenteuergilde veranstaltete nebenbei das inoffizielle Turnier „Improvisierte Beschwörung“ für Kartenbeschwörer aller Stufen. Wer sich für „Geniale Beschwörung“ interessiert, konnte an den Minispielen „Mechanisches Perpetuum-Mobile-Puzzle“ oder „Strategem der Würfel“ teilnehmen.

Für diese und weitere Aktionen warteten Beschwörerwürfel-Scheine, die gegen Belohnungen eingetauscht werden konnten. So auch den Vier-Sterne-Bogen „Durchdringer der Ibisse“. Mit „Bankett der reinen Herzen“ kehrte zudem ein bekanntes Event zurück. Auch die Herausforderungen „Fayz-Hypothese“ und „Wie von göttlicher Hand geschaffen - Kapitel des Sammlers“ waren beim Update 3.7 mit dabei.

Natürlich gab es auch wieder neue Figuren: Die katzenhafte Kirara (vier Sterne) ist Schwertkämpferin und beherrscht das Dendro-Element. Der Neuzugang war in beiden Event-Bannern der ersten Phase zu finden. Ab dem nächsten Update (Version 3.8) wird Kirara in das Standardbanner überführt. Mit Yoimiya (Pyro) und Yae Miko (Electro) in der ersten Banner-Phase, sowie Kazuha (Anemo) und Alhaitham (Dendro) waren obendrein noch vier Fünf-Sterne-Charaktere in Version 3.7 enthalten.

Ein neues Gebiet oder neue Gegner wurden in Version 3.7 hingegen nicht hinzugefügt.

Alle Infos zu Update 3.7 im Überblick:

Neue Figuren: Kirara (vier Sterne), Yoimiya (fünf Sterne), Yae Miko (fünf Sterne), Kazuha (fünf Sterne) und Alhaitham (fünf Sterne)

Neue Aktionen: Das internationale Geniale-Beschwörung-Turnier „Ass-Beschwörer-Meisterschaft“

Neue Quests: Legendenauftrag für Yoimiya und Hangout-Event für Kaveh

Neue Waffe: „Durchdringer der Ibisse“

Hier sind alle Updates, die bislang zu „Genshin Impact“ erschienen sind.

Version 3

3.9 – erscheint voraussichtlich am 16. August 2023

3.8 – Sommer! Paradies? Mirage! – 5. Juli 2023

3.7 – Duell! Der Gipfel der Beschwörung – 24. Mai 2023

3.6 – Versammlung der Erleuchtung – 12. April 2023

3.5 – Hauch der Windblumen – 1. März 2023

3.4 – Nacht des kristallklaren Saitenklangs – 18. Januar 2023

3.3 – Aller Sinn klar, alles Sein leer – 7. Dezember 2022

3.2 – Akasha pulsiert, die Kalpa-Flamme lodert – 2. November 2022

3.1 – König Deshret und die drei Heiligen – 28. September 2022

3.0 – Des Morgens tausend Rosen erwachen – 24. August 2022

Version 2

2.8 – Sommer! Nacht? Fantasie! , erschienen am 13. Juli 2022

2.7 – In der Tiefe versteckte Träume , erschienen am 31. Mai 2022

2.6 – Zephir des lila Gartens , erschienen am 30. März 2022

2.5 – Während der Sakura-Blüte , erschienen am 16. Februar 2022

2.4 – Flüchtige Farben im Flug , erschienen am 5. Januar 2022

2.3 – Schatten im Schneesturm , erschienen am 24. November 2021

2.2 – Hinein ins Labyrinth des Nebels , erschienen am 13. Oktober 2021

2.1 – Vom Mond beschienene Welt , erschienen am 1. September 2021

2.0 – Der unbewegliche Gott und die verschwindenden Schatten, erschienen am 21. Juli 2021

Version 1

1.6 – Sommer! Inseln? Abenteuer! , erschienen am 9. Juni 2021

1.5 – Im Schein der Jade , erschienen am 28. April 2021

1.4 – Einladung der Winterblumen , erschienen am 17. März 2021

1.3 – Angezündet sind die Lichter , erschienen am 3. Februar 2021

1.2 – Kreide und Drachen , erschienen am 23. Dezember 2020

1.1 – Ein aufsteigender Stern , erschienen am 11. November 2020

1.0 – Willkommen in der Welt von Teyvat, erschienen am 28. September 2020

Version 0 (Vorabversion)

0.9.9 – geschlossener Beta-Test 3, erschienen am 2. Juli 2020

0.7.1 – geschlossener Beta-Test 2, erschienen am 18. März 2020

0.0.1 – geschlossener Beta-Test 1, erschienen am 21. Juni 2019

Was ist „Genshin Impact“?

„Genshin Impact“ ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das in der fiktiven Welt von Teyvat spielt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Reisenden, der seine verlorenen Geschwister suchen muss. Dabei trifft er auf eine Vielzahl von Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die ihm auf seiner Reise helfen.

Das Besondere an „Genshin Impact“ ist die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Charakteren zu wechseln und ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen, um Rätsel zu lösen und Gegner zu bekämpfen. Das Spiel bietet eine riesige offene Welt mit verschiedenen Landschaften, die der Spieler erkunden kann. Zudem gibt es eine Vielzahl von Quests und Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Was ist das Besondere an „Genshin Impact“?

Der Reiz von „Genshin Impact“ liegt darin, dass das Spiel eine große, offene Welt bietet, die der Spieler in seinem eigenen Tempo erkunden kann. Zudem gibt es eine Vielzahl von Charakteren und Fähigkeiten zu entdecken. Über neue Updates wird die Welt stetig mit neuen Gebieten und Geschichten erweitert, was den Spieler bzw. die Spielerin stets auf Trab halten soll.

Wie viel kostet „Genshin Impact“?

„Genshin Impact“ ist ein Free-to-play-MMO. Das heißt: Das Spiel ist grundsätzlich kostenlos. Es erzielt Einnahmen durch sogenannte Gacha-Spielmechaniken. „Gacha“ bezieht sich auf ein japanisches Spielzeugautomatensystem, das zufällig Spielzeugkapseln abgibt. Auf Videospiele übertragen meint Gacha eine Spielmechanik, bei dem Spieler eine virtuelle Währung oder echtes Geld ausgeben können, um virtuelle Kapseln, Pakete oder andere Behälter zu kaufen, die zufällige Belohnungen wie Charaktere, Waffen, Kostüme oder andere Gegenstände enthalten können. Was man für sein Geld erhält, erfährt man erst nach dem Kauf.

Gacha-Spielmechaniken werden häufig in Mobile-Games und insbesondere in Rollenspielen verwendet, um Spieler und Spielerinnen zu ermutigen, mehr Zeit und Geld in das Spiel zu investieren, um bestimmte Charaktere oder Gegenstände zu erhalten. Da Spieler im Voraus nicht wissen, welche Belohnungen sie erhalten werden, und es kann sein, dass sie viele Käufe tätigen müssen, um eine bestimmte Belohnung zu erhalten, steht diese Spielmechanik häufig in der Kritik, es handele sich um Glücksspiel.

Auf welchen Geräten kann man „Genshin Impact“ spielen?

„Genshin Impact“ ist für PC, Playstation 4, Playstation 5 und mobile Geräte erhältlich. Die Playstation-4-Version ist seit Release am 28. September 2020, die Playstation-5-Version seit dem 28. April 2021 spielbar. Letztere bietet eine 4K-Unterstützung mit grafischen Verbesserungen und kürzeren Ladezeiten.

Dank der Cross-Save- und Cross-Play-Funktionen können die Spieler und Spielerinnen ihr Abenteuer auf Playstation, PC, Android und iOS genießen. Das Spiel wurde vom ESRB auf Playstation 5, Playstation 4, PC und Google Play mit T für Teenager und auf iOS mit 12+ eingestuft.