„Genshin Impact“: Was bringt das neueste Update?

„Genshin Impact“ hat sich seit seiner Veröffentlichung von miHoyo im September 2020 zu einem der erfolgreichsten RPG-Spiele entwickelt. Mit seinem Fokus auf Charakterentwicklung, Storytelling und der einzigartigen Open-World-Struktur hat das Spiel eine treue Fangemeinde gewonnen. Hier sind alle Infos zum aktuellen Update sowie zum Gacha-Spiel und allen Versionen, die bislang erschienen sind.

Das neueste Update zu „Genshin Impact“ ist am 27. September 2023 erschienen.

Aktuell läuft „Genshin Impact“ auf Version 4.1.

Das neueste Update trägt den Namen „Zu den leuchtenden Sternen tief im Wasser“

Bei dem neusten Update auf Version 4.1 mit dem Namen „Zu den leuchtenden Sternen tief im Wasser“ wird Fontaine um ein neues Gebiet im Norden erweitert. Spielerinnen und Spieler haben die Gelegenheit, die Geschichten und Geheimnisse dieser Region aus vielfältigen Blickwinkeln zu erforschen. Tief unter der Meeresoberfläche ist das mysteriöse Fort Méropide, das nicht nur Gefangene aus ganz Fontaine beherbergt, sondern auch Rätsel und Geheimnisse birgt. Hier setzt auch der neueste Archontenauftrag an, bei dem der Reisende die Suche nach dem Grafen fortsetzt. Die schwebende „schwerkraftlose Wassermasse“ am Himmel und die verfallenen Ruinen erzählen von den verzweifelten Bemühungen des Fontaine-Forschungsinstituts, der prophezeiten großen Flut zu trotzen.

Doch Vorsicht! In dem neuen Unterwassergebiet lauern zahlreiche Gefahren. Der Bossgegner „Millenniums-Perlenseepferd“ verursacht Elektro-Schaden und der „Experimentelle Feldgenerator“ ist ein außer Kontrolle geratenes Forschungsgerät, das die Schwerkraft manipuliert und den Spielerinnen und Spielern die Fähigkeit verleiht, höher zu springen und seinen Angriffen geschickt auszuweichen.

Die Version 4.1 führt auch zwei hochrangige 5-Sterne-Figuren aus Fontaine ein, die mit Katalysatorwaffen ausgestattet sind. Spielerinnen und Spieler können über Legendenaufträge mehr über sie erfahren. Neuvillette, der Oberste Richter von Fontaine, beherrscht aufgeladene Angriffe, die verheerende Hydro-Schäden anrichten, während Wriothesley, der Verwalter von Fort Méropide, auf Nahkampfangriffe setzt, die Kryo-Schäden verursachen. Beide Figuren sind in der Lage, ihre Lebenspunkte zu opfern, um mächtige Angriffe auszuführen, und sie können ihre Gesundheit danach wiederherstellen. Die ersten Runden der Aktionsgebete bringen Neuvillette und Hu Tao in die Spielwelt, gefolgt von Wriothesley und Venti.

Abenteurer können sich zudem auf das Poesiefestival in Mondstadt und Liyue freuen, das eine hervorragende Gelegenheit bietet, sich mit Freunden zu treffen und Freundschaft sowie Liebe zu feiern. Das Festival bietet eine Vielzahl von unterhaltsamen Minispielen und die Chance, einen exklusiven 4-Sterne-Katalysator zu erhalten.

Und als wäre das nicht genug, steht der dritte Jahrestag von Genshin Impact bevor, was bedeutet, dass noch mehr Belohnungen auf die Spieler warten. Die spezielle tägliche Eintragungsaktion kehrt zurück und bietet bis zu 10 Mal verwobenes Schicksal und viele andere Belohnungen. Während Version 4.1 werden auch weitere Belohnungen direkt im Spiel verschickt, darunter 1.600 Urgesteine, 4 zerbrechliche Harze sowie die nützlichen Gegenstände „tragbarer aerodynamischer Gel-Blasengenerator“ und „Mini-Molluske“.

Hier sind alle Infos zu Update 4.0 im Überblick:

Neues Gebiet : nördliches Gebiet in Fontaine und das Fort Méropide

Neue Figuren : Neuvillette, Hu Tao, Wriothesley und Venti

Neue Bosse: „Millenniums-Perlenseepferd“ und „Experimentelle Feldgenerator“

„Genshin Impact“: Version 4.0 im Livestream

Zu jedem neuen Update gibt es einen Livestream auf dem offiziellen „Genshin Impact“-Kanal auf Twitch zu sehen. Den Livestream gibt es auch bei Youtube, wo er im Nachhinein als VOD zu sehen ist.

Wenn Sie den Livestream verpasst haben, können Sie das Video hier nachholen:

Wann kommt die neue Version von „Genshin Impact“?

Für „Genshin Impact“ erscheint alle sechs Wochen ein neues Update. Das letzte Update auf Version 4.0 erschien am 27. September. Demnach können wir mit dem nächsten Update am 8. November 2023 rechnen.

Beim letzten Update auf Version 4.0 mit dem Namen „Grundlos gefallen, wie ein sanfter Regen“ drehte sich alles um die spektakuläre Gerichtsverhandlung in der Opéra Épiclèse. Spielerinnen und Spieler konnten zum ersten Mal in ein Unterwasserabenteuer eintauchen und Zeuge einer Zauberschau von Lyney und Lynette, sowie des operngleichen Gerichtsprozesses werden. Hier fand auch das bis dahin aktuellste Kapitel des Archontenauftrags statt.

Die Kämpfe unter Wasser erforderten verschiedene Techniken und besondere Fähigkeiten, die von speziellen Meereslebewesen absorbiert werden konnten. Damit wurde es nicht nur möglich sein sich zu verteidigen, sondern auch Fallen zu überwinden und Schätze zu sammeln, die vom Seegras umschlungen waren. Vor Atemnot brauchten sich Spielerinnen und Spieler keine Sorgen machen: Dank eines besonderen Segens ging Ihnen niemals die Luft aus. Stattdessen wurde die sogenannte Wasserausdauer beim Schwimmen verbraucht, die aber durch die „Wiederbelebungstropfen“ wieder aufgefüllt werden konnten. Mittels „Turbo-Blasen“ konnten hingegen die Bewegung für kurze Zeit beschleunigt werden.

Natürlich gab es auch wieder neue Figuren: Das Geschwister Trio Lyney, seine kleine Schwester Lynette, das jüngste Geschwisterchen Fréminet und drei weitere Charaktere. Lyney, ein berühmter 5-Sterne-Zauberer und die 4-Sterne-Anemo-Figur Lynette kamen in der ersten Hälfte dazu, in der auch Yelan zurückkehrte. In der zweiten Hälfte gab der 4-Sterne-Taucher Fréminet sein Debüt, zudem kehrten Zhongli und Tartaglia zurück.

Hier sind alle Infos zu Update 4.0 im Überblick:

Neues Gebiet: Fontaine

Neue Figuren: Lyney, Lynette und Yelan (in der ersten Hälfte) und Zhongli, Tartaglia und Fréminet (in der zweiten Hälfte)

Neue Bosse: „Eiswind-Suite“, Der König der Panzerkrabben „Kaiser von Feuer und Eisen“

Hier sind alle Updates, die bislang zu „Genshin Impact“ erschienen sind.

Version 4

4.1 – erscheint voraussichtlich am 8. November 2023

4.1 – „Zu den leuchtenden Sternen tief im Wasser“ – 27. September 2023

4.0 – „Grundlos gefallen, wie ein sanfter Regen“ – 16. August 2023

Version 3

3.8 – Sommer! Paradies? Mirage! – 5. Juli 2023

3.7 – Duell! Der Gipfel der Beschwörung – 24. Mai 2023

3.6 – Versammlung der Erleuchtung – 12. April 2023

3.5 – Hauch der Windblumen – 1. März 2023

3.4 – Nacht des kristallklaren Saitenklangs – 18. Januar 2023

3.3 – Aller Sinn klar, alles Sein leer – 7. Dezember 2022

3.2 – Akasha pulsiert, die Kalpa-Flamme lodert – 2. November 2022

3.1 – König Deshret und die drei Heiligen – 28. September 2022

3.0 – Des Morgens tausend Rosen erwachen – 24. August 2022

Version 2

2.8 – Sommer! Nacht? Fantasie! , erschienen am 13. Juli 2022

2.7 – In der Tiefe versteckte Träume , erschienen am 31. Mai 2022

2.6 – Zephir des lila Gartens , erschienen am 30. März 2022

2.5 – Während der Sakura-Blüte , erschienen am 16. Februar 2022

2.4 – Flüchtige Farben im Flug , erschienen am 5. Januar 2022

2.3 – Schatten im Schneesturm , erschienen am 24. November 2021

2.2 – Hinein ins Labyrinth des Nebels , erschienen am 13. Oktober 2021

2.1 – Vom Mond beschienene Welt , erschienen am 1. September 2021

2.0 – Der unbewegliche Gott und die verschwindenden Schatten, erschienen am 21. Juli 2021

Version 1

1.6 – Sommer! Inseln? Abenteuer! , erschienen am 9. Juni 2021

1.5 – Im Schein der Jade , erschienen am 28. April 2021

1.4 – Einladung der Winterblumen , erschienen am 17. März 2021

1.3 – Angezündet sind die Lichter , erschienen am 3. Februar 2021

1.2 – Kreide und Drachen , erschienen am 23. Dezember 2020

1.1 – Ein aufsteigender Stern , erschienen am 11. November 2020

1.0 – Willkommen in der Welt von Teyvat, erschienen am 28. September 2020

Version 0 (Vorabversion)

0.9.9 – geschlossener Beta-Test 3, erschienen am 2. Juli 2020

0.7.1 – geschlossener Beta-Test 2, erschienen am 18. März 2020

0.0.1 – geschlossener Beta-Test 1, erschienen am 21. Juni 2019

Was ist „Genshin Impact“?

„Genshin Impact“ ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das in der fiktiven Welt von Teyvat spielt. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Reisenden, der seine verlorenen Geschwister suchen muss. Dabei trifft er auf eine Vielzahl von Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die ihm auf seiner Reise helfen.

Das Besondere an „Genshin Impact“ ist die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Charakteren zu wechseln und ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen, um Rätsel zu lösen und Gegner zu bekämpfen. Das Spiel bietet eine riesige offene Welt mit verschiedenen Landschaften, die der Spieler erkunden kann. Zudem gibt es eine Vielzahl von Quests und Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Was ist das Besondere an „Genshin Impact“?

Der Reiz von „Genshin Impact“ liegt darin, dass das Spiel eine große, offene Welt bietet, die der Spieler in seinem eigenen Tempo erkunden kann. Zudem gibt es eine Vielzahl von Charakteren und Fähigkeiten zu entdecken. Über neue Updates wird die Welt stetig mit neuen Gebieten und Geschichten erweitert, was den Spieler bzw. die Spielerin stets auf Trab halten soll.

Wie viel kostet „Genshin Impact“?

„Genshin Impact“ ist ein Free-to-play-MMO. Das heißt: Das Spiel ist grundsätzlich kostenlos. Es erzielt Einnahmen durch sogenannte Gacha-Spielmechaniken. „Gacha“ bezieht sich auf ein japanisches Spielzeugautomatensystem, das zufällig Spielzeugkapseln abgibt. Auf Videospiele übertragen meint Gacha eine Spielmechanik, bei dem Spieler eine virtuelle Währung oder echtes Geld ausgeben können, um virtuelle Kapseln, Pakete oder andere Behälter zu kaufen, die zufällige Belohnungen wie Charaktere, Waffen, Kostüme oder andere Gegenstände enthalten können. Was man für sein Geld erhält, erfährt man erst nach dem Kauf.

Gacha-Spielmechaniken werden häufig in Mobile-Games und insbesondere in Rollenspielen verwendet, um Spieler und Spielerinnen zu ermutigen, mehr Zeit und Geld in das Spiel zu investieren, um bestimmte Charaktere oder Gegenstände zu erhalten. Da Spieler im Voraus nicht wissen, welche Belohnungen sie erhalten werden, und es kann sein, dass sie viele Käufe tätigen müssen, um eine bestimmte Belohnung zu erhalten, steht diese Spielmechanik häufig in der Kritik, es handele sich um Glücksspiel.

Auf welchen Geräten kann man „Genshin Impact“ spielen?

„Genshin Impact“ ist für PC, Playstation 4, Playstation 5 und mobile Geräte erhältlich. Die Playstation-4-Version ist seit Release am 28. September 2020, die Playstation-5-Version seit dem 28. April 2021 spielbar. Letztere bietet eine 4K-Unterstützung mit grafischen Verbesserungen und kürzeren Ladezeiten.

Dank der Cross-Save- und Cross-Play-Funktionen können die Spieler und Spielerinnen ihr Abenteuer auf Playstation, PC, Android und iOS genießen. Das Spiel wurde vom ESRB auf Playstation 5, Playstation 4, PC und Google Play mit T für Teenager und auf iOS mit 12+ eingestuft.