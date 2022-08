Immer wieder nutzt die Suchmaschine das Logo auf der Startseite, genannt Doodle, um seine Nutzerinnen und Nutzer auf Gedenktage, Jubiläen, besondere Personen oder Ereignisse hinzuweisen. An diesem Tag ist das Google Doodle der Entertainerin und Sängerin Jacqueline-Charlotte Dufresnoy gewidmet. Ihre Geschlechtsangleichung war der erste vollständig gelungene Fall dieser Operation in Europa. Das Google Doodle zeigt die Künstlerin während eines Auftritts.

Wer war Coccinelle?

Jacqueline-Charlotte Dufresnoy wurde am 23. August 1931 in Paris geboren. Von Geburt an dem Geschlecht Mann zugeordnet, „wuchs sie mit einem tiefen, inneren Gefühl auf, eine Frau zu sein, zusammen mit einem Interesse an Mode und Performance“, erklärt Google. Ihren Spitznamen „Coccinelle“ (auf deutsch: Marienkäfer) erhielt sie, als sie als Teenagerin ein rotes Kleid mit schwarzen Punkten auf einer Party trug. 1953 trat sie das erste Mal öffentlich in Paris auf.

1958 unterzog sie sich einer geschlechtsangleichenden Operation in Casablanca - als damals erste französische Berühmtheit. Zu dem Zeitpunkt war es in Frankreich verboten, Kleidung des „anderen“ Geschlechts zu tragen. „Nach ihrer Rückkehr nach Frankreich, wurde Coccinelle schnell zu einer internationalen Ikone“, erklärt Google. 1960 heiratete sie in einer katholischen Zeremonie, nachdem sie noch einmal getauft wurde. Damit begründete sie in Frankreich das Recht von trans Menschen zu heiraten.

Coccinelle spielte in zahlreichen Filmen mit, darunter „Europa Di Notte“. Sie gründete die Organisation „Devenir Femme“, die trans Menschen unterstützt.

Was sind Google Doodles?

Nicht jede und jeder kennt ihren Namen, aber so gut wie alle Internetnutzerinnen und -nutzer haben sie schon einmal gesehen: die Google Doodles. Dabei handelt es sich um Grafiken, die auf der Startseite von Google und in den Suchergebnis-Listen oben links stehen können. Oftmals stellen sie das Google-Logo dar, das mit verschiedenen Extras oder Effekten erweitert wird. Häufig löst ein Klick auf die Grafik sogar eine Animation oder gar ein interaktives Spiel aus.

Grundsätzlich werden Google Doodles immer zu einem bestimmten Ereignis erstellt – ob Muttertag, Fußball-WM, Feiertag oder Gedenktag einer bekannten Persönlichkeit. So erinnern sie einerseits an ein besonderes Ereignis, bieten darüber hinaus aber auch weiterführende Informationen an. Denn durch einen weiteren Klick gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt zu einer automatischen Suchanfrage, die den Hintergrund des Doodles genauer erklärt.

Erstellt werden sie von den Doodlern, einem speziellen Team von Künstlerinnen und Künstlern bei Google, das aus Grafikern und Illustratorinnen besteht. Manchmal lädt Google noch Gastdesignerinnen oder -designer ein, die Doodles für die Google-Startseite zu gestalten.

Ist das Google Doodle weltweit gleich?

Nein, die Google Doodles unterscheiden sich teilweise international voneinander oder werden nur in bestimmten Regionen und Ländern ausgespielt. Nationalfeiertage werden beispielsweise nur in dem jeweiligen Land ausgespielt, etwa der Königstag am 27. April in den Niederlanden oder der gleichzeitig stattfindende Freiheitstag in Südafrika.

International wichtige Gedenktage, Feiertage oder sonstige spannende Ereignisse wie der Tag der Erde oder das erste Bild eines schwarzen Lochs werden hingegen international ausgespielt.

