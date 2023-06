Google Pixel Tablet im Test: Ernstzunehmende Konkurrenz für iPad und Galaxy Tab?

Google hat eine Art On-Off-Beziehung mit Tablets. Langjährige Technikfans erinnern sich vielleicht noch an die wenig erfolgreiche Nexus-Serie von 2012 bis 2014 und dem 2015 Pixel C, bevor Google eine dreijährige Pause von Tablets nahm. 2018 folgte das Pixel Slate, jedoch kündigte Google-Hardware-Chef Rick Osterloh im Jahr darauf auf Twitter an, das Unternehmen werde sich auf Laptops konzentrieren und vorerst eine Pause von Tablets nehmen. Kein Wunder: Im Tablet-Geschäft konnte sich Google in der Vergangenenheit nie gegen Apple, Samsung, Lenovo und Co. durchsetzen, geschweige denn mit ihnen mithalten.

Doch diese Beziehungspause ist nun zu Ende: Das Google Pixel Tablet ist da – das erste Tablet des Tech-Riesen seit fünf Jahren. Damit bekommt die Pixel-Familie erneut Zuwachs, nachdem Google im vergangenen Jahr die Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro, die Kopfhörer Pixel Buds Pro und die Smartwatch Pixel Watch veröffentlichte. Zusammen mit einem Lautsprecher-Dock ist das Tablet ab sofort für 679 Euro mit 128 Gigabyte Speicher und 799 Euro mit 256 Gigabyte Speicher in Deutschland erhältlich. Doch lohnt sich der hohe Preis für das Tablet? Wir haben es vorab getestet.

Leistungsstark und multitaskingfähig

Das Pixel Tablet ist in den Farben „Porcelain“ (Weiß) und „Hazel“ (Schwarz-Grau) und „Rose“ (Rosa) erhältlich. Wer sich bereits mit den Pixel-Smartphones auskennt, wird bei Googles neuem Tablet in vielerlei Hinsicht ein Déjà-vu erleben. Das Gerät fühlt sich wie eine Art überdimensionierte Version eines Pixel 6 oder 7 an, hat größtenteils die gleichen vorinstallierten Google-Apps. Und leistungsstark wie seine Smartphone-Geschwister ist das Tablet auch, was bei dem Preis auch zu erwarten ist. Auch wenn man parallel zwei Apps gleichzeitig nebeneinander auf dem Bildschirm bedient, wie es mit dem Pixel Tablet möglich ist, lief das Gerät im Test sehr gut – und hatte trotzdem insgesamt eine gute Akkuleistung.

An der Leistung gab es beim Test folglich nichts zu beanstanden. Doch die spannendere Frage ist: Bietet Googles neues Tablet etwas, das die Konkurrenz im höheren Preissegment um Samsung und Apple oder auch günstigere Anbieter wie Xiaomi und Huawei nicht haben? Das Unternehmen wirbt stark mit dem mitgelieferten Lautsprecher-Dock, mit dem Nutzerinnen und Nutzer den Sound ihres Tablets abspielen können und ihr Gerät gleichzeitig aufladen können.

Lautsprecher-Dock macht das Gerät zum flinken Smartspeaker – ist aber ohne Tablet nutzlos

An den Dock angeschlossen sieht das Tablet wie ein überdimensioniertes Nest Hub aus, dessen zweite Generation Google 2021 veröffentlichte. Und auf Wunsch der Nutzerin oder des Nutzers geht das Gerät beim Anschließen auch in den sogenannten Hub-Modus, mit dem sich das Tablet wie ein Smartspeaker mit Bildschirm bedienen lässt. Der Google Assistent führt im Nu Sprachbefehle aus: Wer Netflix schauen, ein Rezept für Brownies abrufen oder den Wetterbericht für den nächsten Tag erfahren möchte, muss den Sprachassistenten nur mit einem „Okay, Google“ und dem entsprechenden Befehl aktivieren.

Das ist zum Beispiel beim Kochen in der Küche praktisch, wenn man ein Rezept auf einem größeren Gerät als dem Smartphone abrufen oder nebenbei noch eine Serie schauen möchte. Dank der Vorderkamera können Nutzerinnen und Nutzer zudem in guter Qualität ein Videogespräch beim Gemüseschneiden führen. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Smartspeakern mit Bildschirm ist, dass das Pixel Tablet wesentlich leistungsstärker ist und ein größeres 11-Zoll-Display mit besserer Qualität hat. Für den Preis wäre das Tablet zur Verwendung als reinen Smartspeaker natürlich viel zu teuer, denn je nach Hersteller kosten die Geräte mit Bildschirm mit Preisen zwischen 90 und 200 Euro wesentlich weniger. Aber wer ein Tablet braucht, hat mit dem Pixel Tablet immerhin ein nettes, zusätzliches Feature.

Allerdings ist es schade, dass der Lautsprecher-Dock ohne das Tablet vollkommen nutzlos ist. Es kann nicht einmal als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden, um damit Ton von anderen Geräten abzuspielen, wenn das Tablet mal nicht angeschlossen ist. Obendrein ist die Soundqualität der Lautsprecher eher mittelprächtig. Zwar verleiht er dem Tablet deutlich mehr Bass, aber die Speaker klangen im Test trotzdem eher unscharf und flach.

Im Hub-Modus führt das Google Pixel Tablet schnell Sprachbefehlt aus. © Quelle: Google

Kein Pen und kein Mobilfunk: Das Tablet-Feeling fehlt

Selbstverständlich sollte das Pixel Tablet aber auch eine Daseinsberechtigung abseits des Hub-Modus haben – nämlich als Tablet. Wer bereits viele Google-Dienste wie Google Photos oder Calender auf dem Android-Smartphone oder Tablet benutzt, dürfte mit dem Gerät am meisten Freude haben. Denn durch den Google-Account – den alle Android-Nutzerinnen und -Nutzer ohnehin schon haben – lassen sich die dort gespeicherten Inhalte synchronisieren und auf dem Tablet abrufen. Da diese und viele weitere Dienste schon vorinstalliert sind, ist das Tablet quasi schon unmittelbar nach der Einrichtung mit Bildern, Kalendereinträgen und Co. ausgestattet.

Das neue Pixel-Gerät fühlte sich beim Test aber leider nicht wirklich wie ein zeitgemäßes Tablet an, was vor allem an dem fehlenden Pen liegt. Der Apple Pencil oder der S-Pen von Samsung machen die Geräte der jeweiligen Hersteller zu einem praktischen Notizblock oder auch Skizzenbuch – und der Pen dient folglich als Kugelschreiber, Pinsel oder Textmarker für Dokumente.

Gerüchten zufolge soll bald auch das Pixel Tablet einen hauseigenen Pen bekommen, doch bislang hat Google noch keinen Pen für das Pixel Tablet angekündigt. Das Tablet sollte zwar mit einem Eingabestift eines anderen Herstellers funktionieren, da es mit der Universal Stylus Initiative zusammenarbeitet, einem Standard für Pens. Aber wie gut das in der Praxis klappt, ist noch unklar.

Das Pixel Tablet dürfte auch Menschen abschrecken, die ihr Tablet gern mal als Mobilfunk-Gerät verwendet haben. Einen Slot für die Sim-Karte gibt es beim Google-Tablet nicht, daher ist auch keine Mobilfunkverbindung möglich. Zwar dürften die Menschen zur Minderheit gehören, die ihr Tablet zum Telefonieren oder unterwegs zum Surfen ohne WLAN verwenden. Aber für sie wäre der nicht vorhandene Mobilfunk ärgerlich.

Fazit: Pixel Tablet wird Erwartungen nicht gerecht

Wer ein neues, leistungsstarkes Tablet und einen Smartspeaker mit Bildschirm sucht, findet mit dem Pixel Tablet sicherlich eine spannende Kombination aus beidem. Gerade im Hub-Modus macht es Spaß, das Tablet zu bedienen. Aber insgesamt konnte Googles neues Tablet im Test nicht restlos den hohen Erwartungen gerecht werden, die Techfans nach den überzeugenden Smartphones der Pixel-Familie an ein Tablet von Google haben.

Der Lautsprecher-Dock ist zwar grundsätzlich ein Verkaufsargument, aber gleichzeitig aufgrund der mittelmäßigen Soundqualität und mangelnden Bluetooth-Funktion eine verpasste Chance. Und ohne einen Pen und Mobilfunk dürfte vielen Menschen etwas an dem Gerät fehlen. Dass Google mit einem hauseigenen Pen nachrückt, wäre womöglich ein Teil der Lösung – allerdings wäre er dann separat erhältlich und würde den Gesamtpreis für das Tablet noch weiter in die Höhe treiben. Für einen günstigeren Preis wie in den USA (ab 499 US-Dollar) wäre das Preis-Leistungsverhältnis des Tablets angemessener, aber für die in Deutschland angebotenen Preise kann Google mit dem Pixel Tablet den Marktführern um Apple und Samsung keine ernsthafte Konkurrenz machen.