Googles KI-Chatbot Bard startet auch in Deutschland - und hat neue Funktionen

Berlin. Monate nach dem Start von Bard hat Google seinen KI-Chatbot auch in Deutschland und der Europäischen Union (EU) verfügbar gemacht. Der ChatGPT-Konkurrent wird ab 13. Juli in der Lage sein, Befehle in mehr als 40 Sprachen zu verstehen und umzusetzen – darunter auch auf Deutsch, wie Google mitteilte. Zeitgleich mit dem Start in der EU rollt Google einige neue Funktionen für Bard aus.

Der Suchmaschinenriese versprach bereits im Mai, Bard auch in Deutschland und der EU auf den Markt zu bringen. Wegen Datenschutzbedenken war es aber zunächst unklar, wann Bard auch in der EU veröffentlicht werden kann. Die irische Datenschutzkommission teilte Medienberichten zufolge im Juni mit, dass Google den EU-Behörden bis dato nicht genügend Informationen darüber mitgeteilt hatte, wie sein generatives KI-Tool die Datenschutz­bestimmungen der EU einhalten will und die Privatsphäre der Menschen schützt.

Diese Fragen wurden nun geklärt. „Wir haben viel Zeit damit verbracht, mit den Behörden in Europa zusammenzuarbeiten“, sagt Bard-Produktmanager Jack Krawczyk. Google habe sicherstellen wollen, dass Nutzerinnen und Nutzer Kontrolle über ihre Daten bei der Verwendung von Bard hätten – und der Konzern gleichzeitig das Potenzial des Chatbots ausschöpfen könne.

Unterhaltungen abspeichern und Bilder in Befehlen verwenden: Bard bekommt neue Funktionen

Und nun kommt nicht nur der EU-Start, sondern auch das laut Google bislang größte Update für den Chatbot. Unter anderem sollen Nutzerinnen und Nutzer Unterhaltungen mit Bard abspeichern können, um sie zu einem späteren Zeitpunkt lesen zu können. Vorher mussten sie die gleiche Unterhaltung von vorne starten, um die gleiche Antwort zu erhalten. Zudem liest Bard die Antworten nun auch auf Wunsch vor, unter anderem auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Chinesisch, Hindi oder Dutzenden weiteren Sprachen. Userinnen und User sollen dabei die Tonalität und den Stil der Sprachantworten anpassen können.

Zudem übernimmt Google eine Funktion seiner Anwendung Lens: Nutzerinnen und Nutzer können ein Bild in einer Unterhaltung hochladen, um mehr Informationen dazu zu erhalten. Oder sie fragen Bard beispielsweise, welche Danksagung zu dem Foto passt – der Chatbot analysiert das Bild und spuckt zum jeweiligen Befehl eine Antwort aus. Wer solche oder andere Antworten mit Freundinnen und Freunden teilen möchte, kann dies künftig über einen Link machen, der über die Anwendung generiert werden kann. Eine Smartphone-App für Bard wird es laut Krawczyk aber vorerst nicht geben – auf dem Handy, PC, Laptop und Tablet lässt sich der Chatbot aber im Browser öffnen.

Google arbeitet schon seit Jahren an Anwendungen auf Basis von Künstlicher Intelligenz. Nachdem das Start-up OpenAI seinen Chatbot ChatGPT veröffentlichte, standen Google und andere große Tech-Konzerne unter Zugzwang. Unter anderem entwickelte Meta einen KI-Chatbot namens Llama – und Microsoft gab seiner Suchmaschine Bing eine ChatGPT-Integration.

RND/bk