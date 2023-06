Der blinde Fleck von Google Street View: Warum Deutschland in weiten Teilen noch nicht erfasst ist

Die Metallgestelle inklusive Kameras auf den Dächern machen die Google-Autos unverkennbar. Der ein oder andere ist ihnen vermutlich schon begegnet. Bereits 2022 wurden neue Aufnahmen von Deutschlands Städten gemacht, um die Street-View-Ansichten von Deutschland zu erneuern sowie zu erweitern. Und: Google ist noch nicht fertig.

Bisher ist die Bundesrepublik Street-View-Funktion von Google Maps ein fast gänzlich hellgrüner Fleck in einem Meer aus türkisen Strichen. Wenn man sich die Karte etwas genauer ansieht, erkennt man: Zumindest in den größeren Städten, wie beispielsweise Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Dortmund und Köln, verknoten sich die türkisen Fäden schon zu kleinen Wollknäulen.





Vor 13 Jahren hat Google das letzte Mal Bildmaterial von Deutschland veröffentlicht, was der Kartendienst in den Jahren zuvor eingesammelt hatte. Die Bevölkerung war damals sehr verunischert durch die plötzlich veröffentlichten Aufnahmen von Städten, Wohngebieten und Parks.

Denn zu dieser Zeit war noch vieles anders: 2010 wusste noch niemand, was Instagram ist, Apple brachte das erste iPad auf den Markt und im Januar waren nur rund sechs Millionen Deutsche auf Facebook angemeldet. Zum Vergleich: 2014 waren es schon 28 Millionen. Kurz gesagt: Das Internet war lange nicht so allgegenwärtig, wie es heute ist.

Google lernt aus seinen Fehlern und holt sich Unterstützung aus Hamburg

Google habe die Menschen damals nicht so frühzeitig informiert wie jetzt, sagt Thomas Fuchs, Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit der Stadt Hamburg. An ihn hat sich Google, das seinen deutschen Sitz ebenfalls in Hamburg hat, für die Veröffentlichung der neuen Street-View-Ansichten von Deutschland, gewandt.

Nun soll alles befahren werden, auch die kleinen Ortschaften Thomas Fuchs Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit der Stadt Hamburg

Die Einführung von Street View löste 2010 heftige Reaktionen in Deutschland aus – Politiker und Datenschützer wehrten sich gegen die Aufnahmen. 244.000 Bürger legten Widerspruch bei Google ein. Und das Unternehmen musste knapp eine Viertel Millionen Häuser auf den Aufnahmen verpixeln. Deutschland wurde bekannt als „Blurmany“ (Eine Mischung aus den zwei englischen Begriffen „blur“ = verschleiern und „Germany“).

„Google hatte durch den großen Widerstand die Lust verloren und stoppte das Projekt Street View in Deutschland“, sagt Thomas Fuchs. Deshalb sind aktuell nur alte Bilder von 20 großen Städten aus Deutschland zu sehen. „Nun soll alles befahren werden, auch die kleinen Ortschaften“, erklärt der Datenschutzbeauftragte.

Widerspruch erheben gegen Google Street View

Natürlich haben die Deutschen auch jetzt die Möglichkeit, Widerspruch zu erheben. Gesichter und Autokennzeichen werden sowieso von Google unkenntlich gemacht. Wer aber auch sein Haus oder seine Wohnung nicht in Google Street View sehen möchte, kann sich bei Google melden.

Wer dabei schnell ist, dessen Haus wird gar nicht erst bei Google Street View hochgeladen. Wer die Aufnahme erst später auf Street View entdeckt oder sich erst im Nachhinein dazu entscheidet, sein Haus nicht dort sehen zu wollen, kann sich dem ebenfalls widersetzen. Dann wird das Haus verpixelt – also unkenntlich gemacht.

Wie viel Anträge eingereicht werden, ist momentan noch nicht klar. Was aber anders ist als vor 13 Jahren: Die Menschen sind aktiver im Internet. Sie posten Bilder von sich in den sozialen Netzwerken, bezahlen ihre Rechnungen online und in manchen Städten ersetzen ein paar Klicks sogar den Gang zu Behörden.

Auch wenn man vorerst keinen Widerspruch bei Google einlegt, rät Thomas Fuchs dazu, sich die Aufnahmen des eigenen Wohnortes einmal anzusehen: „Wenn man die Bilder gesehen hat, kann man sich entscheiden, ob man sein Haus unkenntlich machen möchte. Das automatische Verpixeln von Gesichtern und Autokennzeichen klappt auch schon gut, aber manchmal rutscht etwas durch - deshalb sollte man einfach mal einen Blick darauf werfen.“

In der zweiten Julihälfte werden die ersten neuen Aufnahmen von Deutschland auf Google Street View hochgeladen – ob aus Deutschland dann wieder „Blurmany“ wird, bleibt abzuwarten.