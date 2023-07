Guten-Morgen-Grüße: Whatsapp-Sprüche, Bilder und Zitate zum Verschicken

Der Kaffee kocht, die Vögel zwitschern und die ersten Sonnenstrahlen kündigen einen neuen Tag an. Lassen Sie uns gemeinsam in mit einem Strahlen den Tag starten und diese inspirierenden Worte an andere weitergeben, um ihnen einen guten Morgen voller Freude und Entschlossenheit zu schenken.

Hier sind einige Gedichte, Sprüche, Zitate Bilder und Videobotschaften, die Sie verwenden können, um jemandem einen guten Morgen zu wünschen. Ob schön, motivierend, lustig, frech, ironisch oder Sprüche mit ganz viel Herz – hier ist für alle etwas dabei.

Guten Morgen am Montag: Bild des Tages am 10. Juli

Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Montag, der 10.7.2023. Sie möchten Ihrer Familie und Ihren Freunden einen schönen Start in den Tag bereiten?

Hier ist unser tägliches Guten-Morgen-Bild zum Verschicken:

Guten-Morgen-Grüße: Sprüche, Bilder, Zitate und Gedichte im Überblick













Freche und lustige Guten-Morgen-Sprüche

Mit einem lustigen Spruch am Morgen startet man gleich viel leichter in den Tag. Zaubern sie Ihren Mitmenschen schon am Morgen ein Lächeln ins Gesicht mit unserer Auswahl an lustigen Sprüchen zum Verschicken:

Wer am Morgen verknittert aufsteht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten. 🧘

Guten Morgen, Kaffee! ☕️ Du bist der Grund, warum ich aufstehe. Ach ja, und dir auch einen schönen Tag!

Ich wünsche dir einen Morgen so hell, dass selbst deine müden Augen den Unterschied zur Sonne nicht erkennen können!

Guten Morgen! Ich habe heute Morgen eine Tasse Humor in meinen Kaffee gemischt. ☕️ Möge dein Tag genauso lustig sein wie mein Versuch, Witze zu machen!🤓

Möge dein Morgen so fröhlich sein, dass die Vögel anfangen, Snooze-Buttons auf ihren Nestern zu drücken!🐦

Guten Morgen! Lass uns den Tag mit einem Lächeln beginnen, damit die Leute sich fragen, was du angestellt hast.

Ich hoffe, dein Morgen ist so großartig, dass selbst deine Kaffeetasse vor Freude tanzt! ☕️

Guten Morgen! Möge der Kaffee stark sein ☕️💪 und die Menschen um dich herum noch stärker, um mit dir aufzuwachen!

Guten Morgen! Ich wünsche dir genug Kaffee, um den Tag zu überleben ☕️, genug Humor, um ihn zu genießen 😄, und genug Geduld, um mit den Morgenmuffeln umzugehen! 🧘

Guten Morgen! Heute ist so ein Tag, da braucht selbst mein Kaffee einen Kaffee! ☕️☕️

Möge dein Morgen so strahlend sein, dass du ohne Sonnenbrille nicht aus dem Haus gehen kannst! ☀️😎

Bin heute früh aufgestanden. Da war kein Wurm!

Kaffee unser, der du bist in meiner Tasse, deine Wirkung komme, meine Müdigkeit vergehe … und zwar schnell! ☕️🙏

Ironische Guten-Morgen-Sprüche - Grüße und Bilder für Morgenmuffel

Der siebte Snooze und noch mal umgedreht: Morgenmuffel und Langschläfer wünschen sich morgens vor allem eins: weiter schlafen zu können. Teilen Sie Ihr Leid mit anderen, dann fällt das Aufstehen vielleicht etwas leichter. Wir haben die besten Gifs, Bilder und Sprüche dafür:

Guten Morgen ist umgezogen, er lebt jetzt mit gute Laune und schöner Tag in einem Land vor unserer Zeit 🧳🌄.

Habe direkt nach dem Aufstehen gelächelt. Ich glaube, ich habe mir das Gesicht ausgekugelt 🤪.

Wecker gestorben. Im Alter von 6.30 Uhr. An einem Wandunfall ⏰💥.

Vorsicht, Morgenmuffel!😡 Erst Kaffee, dann reden ☕️😶.

Es heißt ja nur „Guten Morgen“, weil „Halt die Fresse!“ gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist 🤬.

Kennt ihr das? Ihr wacht um 6 Uhr auf und fühlt euch, als könntet ihr Bäume ausreißen? Ich auch nicht 🤷.

Ich war schön, reich, sexy … und dann klingelte der Wecker! 😭

Gib deine Träume nicht auf! Schlaf weiter! 🥴

Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung! 🛌

„Guten Morg–“ „Ganz dünnes Eis!“ „Mein Gott, wir haben Somm–“ „Ganz dünnes Eis, GANZ DÜNNES EIS!“ 😬

Wach? Nein! Wir nennen es „ansprechbar und in der Lage, über die Uhrzeit zu jammern.“ 🥱

Die drei größten Feinde eines Morgenmuffels 😤: Tageslicht ☀️, Frischluft 💨 und das unerträgliche Gebrüll der Vögel! 🐦

Heutiger Dresscode: in Bettdecke gewickelt! 🛌

Ich könnte schwören, mich eben erst hingelegt zu haben. 😫

Guten-Morgen-Grüße: motivierende Sprüche, Bilder und Zitate für den Tag

Mit der richtigen Motivation können Sie alles erreichen, was Sie sich vornehmen: Sei es eine Diät oder mit dem Rauchen aufzuhören. Hier finden Sie motivierende und inspirierende Sprüche und Zitate, um anzufangen und durchzuhalten.

Schenke dem Morgen ein Lächeln 😊 und der Tag lächelt zurück. 🌞🌻

Raus aus den Federn und rein in den Tag! 🛌💨

„Tag eins“ oder nur ein Tag – es liegt in deiner Hand 📅💪.

Jeder gute Tag beginnt mit einem guten Kaffee. ☀️☕️

Jeden Morgen beginnt ein Tag, der alles im Leben ändern kann. 🙆‍♂️

An manchen Tagen musst du dein eigener Sonnenschein sein. ☀️

Guten Morgen! Du bist mein Universum 💫 und alles, was darin schön ist.✨

Begrüße den Tag mit deinem Herzen ❤️ und mache ihn zu deinem Freund. 🤜🤛

Du musst jeden Morgen aufstehen und dir selbst sagen, das KANN ich! 💪

Ich wünsche dir einen schönen Tag 🌞 und dass dich heute jeder mag 🥰, dass dich das Glück begleitet 🍀 und deine Freude verbreitet! 😁

Guten Morgen und einen kraftvollen Start in den Tag! 💯🔆

Bilder

Zitate

„Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen.“ (Sokrates)

„Es ist gut, vor Tagesanbruch wach zu sein; denn solche Gewohnheiten tragen zu mehr Gesundheit, Wohlstand und Weisheit bei.“ (Aristoteles)

„Wenn du morgens aufstehst, denke daran, was für ein kostbares Privileg es ist, zu leben, zu atmen, zu denken, zu genießen, zu lieben.“ (Marcus Aurelius)

„Fange nie an, aufzuhören, höre nie auf, anzufangen.“ (Cicero)

„Anzufangen besteht darin, mit dem Reden aufzuhören und mit dem Handeln zu beginnen.“ (Walt Disney)

„Strebe nicht danach, erfolgreich zu sein, sondern danach, von Wert zu sein.“ (Albert Einstein)

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

„Unser Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von unserem Handeln.“ (William Shakespeare)

„Jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir in der Zukunft erspart.“ (Dalai Lama)

„Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft – vielmehr aus unbeugsamem Willen.“ (Mahatma Gandhi)

„Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig.“ (Charles Dickens)

„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein.“ (Marie von Ebner-Eschenbach)

„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit aber ist der Mut.“ (Thukydides)

„Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung.“ (Paulo Coelho)

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ (Mahatma Gandhi)

Guten Morgen: Grüße und Gedichte mit Herz

„Guten Morgen, mein lieber Freund! Ich schicke dir einen warmen Sonnenstrahl, der dein Herz erhellt und dir einen Tag voller Liebe und Glück schenkt.“

„Möge der Morgennebel sanft von deinen Sorgen abheben und Platz für strahlenden Optimismus in deinem Herzen machen. Hab einen wundervollen Tag!“

„Guten Morgen! Jeder neue Tag ist eine Gelegenheit, dankbar zu sein für die Menschen, die wir lieben. Ich bin dankbar, dich in meinem Leben zu haben.“

„Möge der heutige Morgen dir die Gewissheit geben, dass du geliebt und geschätzt wirst. Du bist ein Segen in meinem Leben. Hab einen zauberhaften Tag!“

„Guten Morgen, meine liebe Familie! Jeder Tag ist eine Erinnerung daran, wie wichtig ihr für mich seid. Ich wünsche euch einen Tag voller Freude und Harmonie.“

„Ein neuer Morgen ist ein Geschenk, um die Liebe und Verbundenheit zu teilen. Guten Morgen, mein Herz gehört dir. Ich hoffe, dein Tag ist voller Freude und Zufriedenheit.“

„Guten Morgen! Mögest du heute mit einem Lächeln aufwachen, mit Hoffnung in deinem Herzen und mit der Gewissheit, dass du immer jemanden hast, der dich bedingungslos liebt.“

„Möge dieser Morgen dir die Kraft geben, Hindernisse zu überwinden und deine Träume zu verwirklichen. Du bist stark und fähig, alles zu erreichen. Glaub an dich!“

„Guten Morgen, mein lieber Freund! Ich bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben. Möge dieser Tag voller Möglichkeiten sein und dir unzählige Gründe zum Lächeln geben.“

„Möge dieser Morgen dich mit positiven Gedanken und Inspiration erfüllen. Du bist wundervoll und fähig, Großes zu vollbringen. Hab einen erstaunlichen Tag!“

Für die Poeten gibt es hier noch ein paar inspirierende Gedichte:

„Der Tag beginnt, die Sonne scheint

und wenn auch mal der Himmel weint,

dann denk an mich und glaube mir,

ich schick die Sonne schnell zu dir.“

„Kommt ein Küsschen geflogen am Morgen,

vertreibt’s dir Kummer und Sorgen.

Heb es auf den ganzen Tag,

denn es sagt, dass ich dich mag!“





„Wenn früh am Morgen dein Handy piept,

ist jemand froh, dass es dich gibt,

und will mit lieben, netten Grüßen,

dir den ganzen Tag versüßen!“





„Zu früher Stund’ möcht’ ich nicht stören,

vielleicht freut‘s dich dennoch, von mir zu hören!

Ich möcht’ nur kurz was wagen:

dir herzlichst Guten Morgen zu sagen!“





„Ein Morgengruß durch Raum und Zeit,

schick ich dir, es ist so weit.

Ich wünsch dir einen schönen Tag,

der viel Glück dir bringen mag.“





„Ich wünsch dir einen guten Tag,

dass keiner dich heut ärgern mag.

Alles soll dir heut gelingen,

und vieles soll dir Freude bringen.“

Guten Morgen: Videobotschaften für Whatsapp, Telegram und Co.

