Nach „Hogwarts Legacy“: Jetzt kommt das Game „Harry Potter: Quidditch Champions“

Gute Neuigkeiten für „Harry Potter“-Fans, die zwar mit dem Spiel „Hogwarts Legacy“ auf ihre Kosten gekommen sind, dabei jedoch auf eine Partie Quidditch verzichten mussten. Denn wie der Computerspiel­entwickler Warner Bros. Games ankündigt, wird es bald möglich sein, auf den virtuellen Besen zu steigen und den berühmt-berüchtigten goldenen Schnatz zu fangen. Dies passiert aber nicht im Rahmen zusätzlich downloadbarer Inhalte für das bestehende Spiel, sondern in Form eines eigenständigen Multiplayerspiels namens „Harry Potter: Quidditch Champions“.

Noch kein Starttermin für „Harry Potter: Quidditch Champions“

In den sozialen Medien kündigte das Unternehmen am Montag das neue Game, das für PCs und noch nicht bestätigte Konsolen erscheinen soll, an – und verrät in den FAQ auf der offiziellen Website bereits einige Details zu dem anstehenden Multiplayerspiel. Die Spieler können demnach ihren Charakter selbst erstellen und auch zusammen mit Freunden spielen. Zudem ist eine Internet­verbindung notwendig, um sich auf die Jagd nach dem Schnatz zu begeben. Angaben über einen Erscheinungstermin findet man hingegen noch nicht.

Auch wenn es noch keinen offiziellen Release des Spiels gibt, dürfen Multiplayerfans sich dennoch Hoffnungen machen, schon bald eine erste virtuelle Runde auf dem Besen drehen zu dürfen. Denn es gibt limitierte Spieltests für „Harry Potter: Quidditch Champions“. Auf der offiziellen Website des Spiels können Spieler und Spielerinnen sich für eine Chance, an aktuellen und zukünftigen Spieltests teilzunehmen, anmelden. Die Registrierung garantiert jedoch keine Teilnahme.

Erst im Februar 2023 wurde „Hogwarts Legacy“ veröffentlicht und entwickelt sich immer mehr zum Bestseller. Einem Bericht des IT-Portals „Golem“ zufolge wurde das Spiel innerhalb der ersten zwei Wochen weltweit mehr als zwölf Millionen Mal verkauft.

