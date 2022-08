Gaming kennt kein Geschlecht: Im E‑Sport sind auch gemischte Teams möglich. Dennoch sind Frauen nur selten Teil professioneller Teams – und werden angefeindet, wenn sie doch den Weg zur Spitze schaffen. Zwei Expertinnen erklären, wie die Darstellung von Frauen im Video­spielen dazu beiträgt und was sich in Zukunft im Wett­kampf mit Games ändern muss.

Gaming ist reine Männer­sache? Das ist lediglich ein Klischee, an dem nichts dran ist. 48 Prozent der Personen, die Computerspiele spielen, sind hierzulande Frauen, wie aus Zahlen des Verbands der deutschen Games­branche hervorgeht, die im Rahmen eines Presse­gesprächs der Equal-E‑Sports-Intiative der Telekom vorgestellt worden sind. Und das ist keineswegs eine neue Entwicklung: „Da muss man nur mal in die Spiel­hallen in Amerika der 70er-Jahre blicken: Da haben Frauen schon einen Anteil von 40 Prozent der Spielerinnen und Spieler an den „Pac-Man“-Maschinen ausgemacht, was ich bemerkenswert finde“, sagte Finja Walsdorff, wissenschaftliche Expertin für Frauen in Games an der Universität Siegen.

Dennoch sind Frauen im E‑Sport, dem sportlichen Wettkampf mit Video­spielen, noch eher Rand­figuren. „Wir sehen, dass gerade in den relevanten E‑Sports-Titeln noch sehr wenige Frauen spielen“, sagte Kristin Banse, eine erfahrene Gamerin und Mitglied im Council, also dem Rat der Equal-E‑Sports-Intiative. Während Frauen vor allem noch in Handygames wie „Candy Crush“ oder Familien­simulatoren wie „Die Sims“ aktiv sind, machen typische E‑Sports-Spiele wie der Shooter „Counter-Strike“ oder „League of Legends“ nur einen geringen Anteil bei ihnen aus. Woran liegt das?