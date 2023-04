﻿Herr der Doppelmoral: Elon Musk macht Twitter unglaubwürdig

Elon Musks erste sechs Monate als Twitter-Chef waren das reinste Chaos. Mit seinen Eskapaden und seiner Doppelmoral schadet er sich selbst – aber auch Twitter, kommentiert Ben Kendal. Der Tech-Milliardär muss aufhören, mit der so wichtigen Plattform zu spielen.

Eines muss man ihm lassen: Mit Elon Musk wird es nie langweilig. Über mehrere Tage verwandelte er das Twitter-Logo in das Symbol der Kryptowährung Dogecoin, ließ einige Tage später den Buchstaben W am Firmensitz der Plattform überstreichen – aus „Twitter“ wurde „Titter“, Gekicher. In seinen bisherigen sechs Monaten als Twitter-Chef waren das gerade mal zwei seiner Eskapaden, die allenfalls für Kopfschütteln sorgten. Andere Dinge waren schlimmer. Öffentlich und willkürlich degradierte und feuerte er Mitarbeitende, stichelte immer wieder gegen Medien, ermöglichte es Trollen mit seinem Twitter-Blue-Abonnement, einen blauen Haken für ihr Profil zu sichern und anschließend prominente Menschen und Unternehmen zu imitieren.