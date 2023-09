Meta-Europa-Chef: „Wir glauben nicht, dass es eine einzige superintelligente KI geben wird“

Herr Krause, immer wieder heißt es: Die VR- und AR-Technologie stünde kurz vor dem großen Durchbruch, dann bleibt er doch aus. Im Oktober kommt nun Metas neue Mixed-Reality-Brille, die Quest 3, auf den Markt. Ist ein weiteres Headset wirklich der richtige Ansatz, um Menschen von der Technologie zu überzeugen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Innovationen durchlaufen einen Zyklus - erst gibt es einen Hype, dann folgt ein bisschen Ernüchterung. Im Augenblick geht der Trend ganz klar in Richtung Mixed Reality, bei der die digitale und physische Welt noch enger zusammengebracht werden. Die Quest 3 ist aus unserer Sicht das erste wirkliche Mainstream-Mixed-Reality-Headset. Wir haben den Anspruch, diese Dinge für jeden zugänglich und erschwinglich zu machen. Dementsprechend sind auch die Preise gestaltet.

Tino Krause ist Regional Director Central Europe bei Meta und in dieser Rolle für die Geschäftsentwicklung in 34 Ländern verantwortlich, darunter Benelux, Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich übt er weiterhin seine bisherige Rolle als Country Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Meta aus, die er seit Februar 2019 innehat. © Quelle: Meta

Darf man den Begriff „Mainstream-Headset“ als Reaktion auf Apples deutlich teurere Vision Pro verstehen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir konzentrieren uns in erster Linie auf uns. Und für uns geht es vor allem darum, intensivere Spielerlebnisse, das Lernen, soziale Kontakte zu ermöglichen. Wir wollen ein Ökosystem von Drittanbietern erschaffen, die dann ihre Angebote auf unseren Plattformen etablieren.

Ich finde es aber auch eher bemerkenswert, dass zwei Unternehmen wie Apple und Meta, aber auch HTC und andere Anbieter, hier eine Chance sehen und massiv investieren.

Bei Mark Zuckerbergs Keynote auf der Meta Connect am Mittwochabend fiel der Begriff „Metaverse“ auffallend selten. Steht die große Zukunftsvision gerade erstmal hinten an?

Die Vision ist weiter intakt. Doch wenn ich mir im Augenblick anschaue, was die Technologien können und wo die konkreten Anwendungsfelder liegen, dann sehen wir derzeit die höchste Nutzungsakzeptanz im Bereich Mixed Reality. Deswegen konzentrieren wir uns für den Moment darauf.

Wir sind fest davon überzeugt, dass bis Ende 2030 eine Milliarde Menschen das Metaverse und die ihm zugrundeliegende Technologien nutzen werden. Daher werden wir in den nächsten Jahren konstant Innovationen entwickeln und weiterhin die Massennutzung vorantreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Quest 3 kostet in den USA 499 Dollar, während die Apple-Brille im kommenden Jahr für 3500 Dollar auf den Markt kommen soll. © Quelle: Godofredo A. Vásquez/AP/dpa

Zum Aufbau des Metaverses wollte Meta in Europa 10.000 neue Jobs schaffen. Bleibt es dabei?

Unsere Investitionen in Europa waren von Anfang an auf einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren ausgelegt. An diesen Plänen halten wir weiterhin fest.

Im Gegensatz zu Google oder Open AI scheint Meta nicht die Vision einer alles könnenden KI zu verfolgen. Stattdessen entwickelt man ganz viele verschiedene KIs, die unterschiedliche Dinge können. Warum dieser Ansatz?

Das ist richtig, wir glauben nicht, dass es eine einzige superintelligente KI geben wird, sondern dass es verschiedene Anwendungsfelder gibt und dafür individuelle KIs. Wenn ich mir das so als Baukastenprinzip vorstelle, dann fühle ich mich ja auch wohler, wenn ich für die verschiedenen Aufgaben jeweils ein super Tool habe, als ein Tool das irgendwie alles kann, aber nichts richtig.

Fünf KI-Gefahren, um die wir uns wirklich kümmern müssen Vor KI-Gefahren wird gerade viel gewarnt. Leider oft vor den falschen. Welche Ängste übertrieben sind - und was uns wirklich Sorgen machen sollte. Eine Auswahl. Jetzt lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber warum brauche ich einen Tom-Brady-Chatbot, mit dem ich über Sport sprechen oder einen Snoop-Dogg-Chatbot, mit dem ich Textadventures spielen kann?

Der Großteil der Menschen hat wahrscheinlich noch nie eine KI genutzt. Nicht ohne Grund muss man auch den Umgang mit Chat-GPT lernen, das ist nicht ganz trivial und ich muss Chat-GPT Anweisungen geben: „Du bist jetzt ein Sous-Chef und gibst mir Tipps für ein Drei-Gänge-Menü.“ Wenn ich dagegen mit einer unserer KIs spreche, dann kriege ich direkt die richtigen Antworten, weil die Persona schon in der Rolle ist. Das macht es viel einfacher, sie zu nutzen.

Ausprobieren kann man das in Deutschland bisher noch nicht. Wann werden die neuen KI-Funktionen in Deutschland verfügbar sein?

Das steht derzeit noch nicht fest.

Meta kämpft ja bereits seit Jahren gegen die Verbreitung von Falschinformationen, Hass und Belästigung auf seinen Plattformen. Werden sich diese Probleme nicht durch die breite Anwendung von KI noch verschlimmern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst möchte ich festhalten, dass wir in den vergangenen fünf Jahren massive Fortschritte etwa bei der Bekämpfung von Falschinformationen gemacht haben. In diesem Bereich ist KI unerlässlich, etwa bei der Text- oder Bilderkennung. In Zukunft wird KI auch hier eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel dabei, künstlich generierte Inhalte zu erkennen und kenntlich zu machen. Inhalte, die von unseren eigenen KIs generiert oder verändert wurden, machen wir bereits heute mit einem Wasserzeichen deutlich kenntlich.

Die smarte Brille kann Bilder und Videos aufnehmen - und der KI-Chatbot Meta AI kann über winzige Lautsprecher Fragen von Nutzern beantworten. So kann man die Brille etwa fragen, auf was für ein Bauwerk man gerade blickt. © Quelle: Godofredo A. Vásquez/AP/dpa

Die neue smarte Brille, die Meta zusammen mit Ray-Ban entwickelt hat, sieht ganz normal aus, man kann damit aber unter anderem live streamen. Das wird bei vielen Menschen Bedenken auslösen.

Diese Bedenken haben wir von Anfang an in die Entwicklung einbezogen. Denn natürlich haben wir unsere Lektion aus der Vergangenheit gelernt. Wir überlegen bei all unseren Produkten, wie wir Privacy by Design berücksichtigen können. Die Ray-Ban etwa hat ein Licht, das aufleuchtet, sobald die Kamerafunktion angeschaltet wird.

Harte journalistische Nachrichten spielen bei Meta eine immer kleinere Rolle. Der News-Bereich bei Facebook wird zum Beispiel abgeschaltet. Wird Meta zu einem Konzern, der vor allem die Weltflucht ermöglichen will?

Nur weil das Thema News bei Facebook kein eigenes Tab mehr hat, heißt das nicht, dass News keine Relevanz mehr hat. Die Inhalte können ja weiterhin gepostet werden. Aber am Ende des Tages sind wir ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen und haben gesehen, dass lediglich drei Prozent der Zeit, die Menschen mit uns verbringen, News sind. Wir haben deshalb die wirtschaftliche Entscheidung getroffen, diesen eigenen Tab zu schließen. Wir richten uns immer danach, was Menschen interessiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige