Musk sorgt sich um politische Korrektheit von ChatGPT und kündigt Alternative „TruthGPT“ an

New York. Tech-Milliardär Elon Musk sorgt sich darum, dass die KI-Software ChatGPT nach seiner Auffassung zu sehr auf politische Korrektheit trainiert werden könnte. Darauf wolle er mit der Schaffung einer Alternative namens „TruthGPT“ reagieren, kündigte er in einem Gespräch mit dem umstrittenen konservativen Fox-News-Moderator Tucker Carlson an, das in Teilen am Montag ausgestrahlt wurde. Dabei werde es sich um eine künstliche Intelligenz handeln, die maximal darauf ausgerichtet sein werde, nach der „Wahrheit“ zu suchen, um das Wesen des Universums zu verstehen.

Unternehmen namens X.AI Corp. gegründet

Die Idee sei, sagte Musk, dass es weniger wahrscheinlich sei, dass eine KI, die die Menschheit verstehen wolle, nach deren Zerstörung trachten werde. Er sorge sich, dass ChatGPT zu sehr darauf trainiert werde, „politisch korrekt zu sein“. Er sei ein großer Fan der Reglementierung künstlicher Intelligenz, sagte Musk. KI sei gefährlicher als Autos oder Raketen - zwei Technologiefelder, in denen der Twitter-Besitzer unternehmerisch aktiv ist.

Daten aus Nevada zufolge hat Musk im März ein Unternehmen namens X.AI Corp. gegründet. Musk hat seit Jahren Meinungen zu künstlicher Intelligenz kundgetan - und anderen Tech-Granden wie Mark Zuckerberg oder Bill Gates vorgeworfen, ein begrenztes Verständnis von der Materie zu haben. Ungeachtet seiner aktuellen Kritik gehörte Musk zu den frühen Investoren, die der Firma OpenAI, die hinter ChatGPT steht, Geld gaben.

