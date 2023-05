﻿Angstthema Künstliche Intelligenz: Bitte einen Gang runter schalten!

Wird über KI gesprochen, werden meist Schreckensszenarien heraufbeschworen. Dabei lohnt es sich, die Aufregung aus der Diskussion herauszunehmen, kommentiert Matthias Schwarzer. Denn vielleicht bietet KI auch mehr Chancen als Risiken.

Hannover. Was verbinden Sie mit dem Wort Künstliche Intelligenz? Möglicherweise sind es die Schreckensszenarien der vergangenen Wochen: KI wird uns die Jobs wegnehmen, heißt es. KI wird Fotos und Videos erstellen können, die so realistisch sind, dass die Wahrheit praktisch nicht mehr erkennbar ist. KI wird vor allem von denjenigen missbraucht werden, die nichts Gutes im Schilde führen. Und überhaupt: KI wird irgendwann so schlau sein, dass sie sich verselbstständigt und der Mensch jegliche Kontrolle verliert.