„Dringend notwendig“: Unesco will Benachteiligung von Frauen bei KI verhindern

Star aus „Harry Potter“ und „Tatsächlich Liebe“

Google Doodle am 30. April ehrt Alan Rickman

Regelmäßig überrascht Google seine Nutzerinnen und Nutzer mit sogenannten Google-Doodles – kleinen animierten Grafiken, die an einen bestimmten Tag, ein Ereignis oder eine Person erinnern. Das Doodle am 30. April ist dem an Krebs gestorbenen Schauspieler Alan Rickman gewidmet.