Google Doodle am 12. Dezember ehrt Mária Telkes – die Erfinderin der Solarheizung

Regelmäßig überrascht Google seine Nutzerinnen und Nutzer mit sogenannten Google-Doodles – kleinen animierten Grafiken, die an einen bestimmten Tag, ein Ereignis oder eine Person erinnern. Das Doodle am 12. Dezember ist der ungarischen Wissenschaftlerin Mária Telkes gewidmet.

Immer wieder nutzt die Suchmaschine Google das Logo auf der Startseite, genannt Doodle, um ihre Nutzerinnen und Nutzer auf Gedenktage, Jubiläen, besondere Personen oder Ereignisse hinzuweisen. An diesem Tag ist das Doodle Mária Telkes gewidmet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ungarische Wissenschaftlerin ist vor allem für ihre Forschung an der Solarenergie bekannt – und trug daher den inoffiziellen Titel „Sonnenkönigin“. Am 12. Dezember wäre Telkes 122 Jahre alt geworden. Das Doodle steht aber nicht für den Geburtstag der Wissenschaftlerin, sondern feiert laut Google den Jahrestag einer Ehrung im Jahr 1952 – an diesem Tag erhielt Telkes nämlich den „Society of Women Engineers Achievement Award“. Das animierte Doodle zeigt Telkes wichtigsten Forschungsbereich: die Solarenergie.

Wer war Mária Telkes?

Telkes wurde am 12. Dezember 1900 in Budapest geboren. Die Wissenschaftlerin promovierte bereits mit 24 Jahren im Fachbereich physikalischer Chemie in Budapest, bevor sie in die USA auswanderte. Sie entwickelte Google zufolge eines der ersten Häuser, die mit Sonnenenergie beheizt werden konnten und gilt ebenfalls als Erfinderin des Solarofens und der Solarheizung. Telkes erwarb mehr als 20 Patente und arbeitete als Beraterin für viele Energieunternehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Google Doodle zu Ehren Telkes ist animiert und zeigt die Nutzung der Solarenergie zur Beheizung von Häusern sowie zur Energieproduktion. Die Grafik ist in drei Teile aufgeteilt – im ersten Drittel ist eine Destillieranlage zu sehen, die mit der Kraft der Sonnenenergie aus Meereswasser Trinkwasser herstellt. Telkes hat die Anlage im zweiten Weltkrieg entwickelt. Im zweiten Drittel des Bildes füllen sich Gläser mit Wasser und es ist zu sehen, dass dieses mit Solarenergie erwärmt wird. Im letzten Drittel des Bildes ist schlussendlich ein Haus mit Photovoltaik-Feldern auf dem Dach zu sehen und die Grafik zeigt, dass mit der gewonnenen Energie ein Brot gebacken werden kann. Das Doodle zeigt ebenfalls den Wechsel von Tag und Nacht.

Was sind Google Doodles?

Nicht jede und jeder kennt ihren Namen, aber so gut wie alle Internetnutzerinnen und -nutzer haben sie schon einmal gesehen: die Google Doodles. Dabei handelt es sich um Grafiken, die auf der Startseite von Google und in den Suchergebnis-Listen oben links stehen können. Oftmals stellen sie das Google-Logo dar, das mit verschiedenen Extras oder Effekten erweitert wird. Häufig löst ein Klick auf die Grafik sogar eine Animation oder gar ein interaktives Spiel aus.

Grundsätzlich werden Google Doodles immer zu einem bestimmten Ereignis erstellt – ob Muttertag, Fußball-WM, Feiertag oder Gedenktag einer bekannten Persönlichkeit. So erinnern sie einerseits an ein besonderes Ereignis, bieten darüber hinaus aber auch weiterführende Informationen an. Denn durch einen weiteren Klick gelangen Nutzerinnen und Nutzer direkt zu einer automatischen Suchanfrage, die den Hintergrund des Doodles genauer erklärt.

Erstellt werden sie von den Doodlern, einem speziellen Team von Künstlerinnen und Künstlern bei Google, das aus Grafikern und Illustratorinnen besteht. Manchmal lädt Google noch Gastdesignerinnen oder -designer ein, die Doodles für die Google-Startseite zu gestalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Digitale Grüße für Montagsmuffel Digitale Grüße für Montagsmuffel Die besten Whatsapp-Sprüche zum Wochenstart

Ist das Google Doodle weltweit gleich?

Nein, die Google Doodles unterscheiden sich teilweise international voneinander oder werden nur in bestimmten Regionen und Ländern ausgespielt. Nationalfeiertage werden beispielsweise nur in dem jeweiligen Land ausgespielt, etwa der Königstag am 27. April in den Niederlanden oder der gleichzeitig stattfindende Freiheitstag in Südafrika.

International wichtige Gedenktage, Feiertage oder sonstige spannende Ereignisse wie der Tag der Erde oder das erste Bild eines schwarzen Lochs werden hingegen international ausgespielt.

RND/do/pf/hb