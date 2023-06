Wer ist Martin Dibobe? Bürgerrechtler und erster schwarzer Zugführer

Google-Nutzer werden auf der Startseite der Suchmaschine regelmäßig von sogenannten Doodles überrascht: Das Logo wird zu besonderen Anlässen einen Tag lang abgewandelt, um an eine historische Person oder ein geschichtliches Ereignis zu erinnern. Das Doodle am 27. Juni 2023 ist Benjamin Martin Dibobe gewidmet.

Dibobe wurde 1876 als Quane a Dibobe in Kamerun geboren, das 1884 deutsche Kolonie wurde. Seine Familie gehörte zur Volksgruppe der Duala. Von Missionaren wurde Dibobe später auf seine christlichen Vornamen getauft. Als junger Mann ließ er sich als Darsteller in einer „Völkerschau“ in Berlin anwerben: Bei solchen Gelegenheiten wurden Afrikaner und Afrikanerinnen der deutschen Bevölkerung als „exotische Attraktion“ vorgeführt. Dibobe blieb in Berlin, machte eine Schlosserlehre und arbeitete als erster schwarzer Zugführer für die Berliner Hochbahn.

Damals begann er, sich für die Rechte dunkelhäutiger Menschen einzusetzen. Dibobe wurde aus einem ganz bestimmten Grund für das heutige Datum als Doodle ausgewählt: Als am 27. Juni 1919 die deutschen Kolonien in Afrika an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs übergingen, hatte Dibobe mit 17 anderen Afrikanern aus den deutschen Kolonien eine Petition an das Reichskolonialamt verfasst. Darin forderte er, dass Menschen aus den ehemaligen Kolonien die gleichen Bürgerrechte wie Reichsbürger und -bürgerinnen erhalten sollten. Die Forderungen blieben unbeantwortet.

Rückkehr nach Kamerun verwehrt

Dibobe war dreimal mit deutschen Frauen verheiratet: Seine erste Ehefrau starb, von seiner zweiten Frau ließ er sich scheiden. Mit seiner dritten Ehefrau wollte Dibobe ursprünglich nach Kamerun zurückkehren, dort wurde ihm jedoch die Einreise in seine Heimat verwehrt. Vermutlich lag dies daran, dass sich Dibobe für eine Rückkehr Kameruns zur deutschen Kolonialherrschaft ausgesprochen hatte. Unter dem britisch-französischen Mandat wurde womöglich befürchtet, dass Dibobes Rückkehr Aufstände auslösen könnte. Wahrscheinlich ist der Bürgerrechtler später in Liberia verstorben.

Das Doodle zu Martin Dibobe hat die Berliner Gastkünstlerin Helene Baum entworfen. Es zeigt ihn in seiner Uniform als Zugführer, in der Hand hält er die Petition an das Kolonialamt. Bei der Gestaltung des Schriftzugs wollte Baum zum einen an die Typography der Weimarer Republik erinnern. Bei der grafischen Ausgestaltung habe sie sich von Kunst und Textildesign aus Kamerun inspirieren lassen, so die Künstlerin.