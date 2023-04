„Minecraft Legends“ im Test: Verblockter Mix aus Action und Strategie

Eigentlich ist „Minecraft“ bereits ein Alles-Spiel: In einer grenzenlosen Welt überleben, frei und kreativ bauen, Abenteuer erleben oder selbst erfinden – nicht ohne Grund ist das Spiel vor allem bei Kindern ein Dauerbrenner.

Der riesige Erfolg hat eine Welle von Spin-Off-Spielen ausgelöst. Aber „Minecraft: Story Mode“ und „Minecraft: Earth“ haben keine weiteren Wellen nach sich gezogen. Einzig das Action-Rollenspiel „Minecraft Dungeons“ hat anhaltenden Erfolg gefunden. Doch keines dieser Spiele kann sich mit der anhaltenden Wucht von „Minecraft“ messen.

Was ist Actionstrategie?

Nun folgt mit „Minecraft Legends“ der nächste Anlauf von Studio Mojang. Und er ist anfangs schwer zu beschreiben, denn das Spiel mischt zwei sehr verschiedene Genres. Einerseits ist es eine Art Action-Adventure: Die Heldin oder der Held reitet durch das Land und kämpft gegen Horden von schweineähnlichen Kriegern. Andererseits ist es aber auch ein Echtzeit-Strategiespiel: Wer nur mit der eigenen Spielfigur kämpft, kommt nicht weit. Es gilt, Materialien zu sammeln und daraus dann Helferlein oder Gebäude zu bauen. Wir steuern gleichzeitig die eigene Spielfigur und vergeben Aufträge.

Die Welt sieht aus wie in „Minecraft“, aber die Kamera schaut von weiter oben. Hier wird nicht mühsam jeder Block einzeln abgebaut, hier werden ganze Areale abgesteckt, aus denen das Spiel dann automatisch aberntet. Auch der Bau wird abgekürzt: Mauern, Geschütztürme und Treppen warten als Fertigteile im Menü. Damit fühlt sich das Spiel deutlich schneller an, aber auch weniger kreativ. Untermauert wird der Eindruck durch eine Kampagne, die sehr konkrete Aufgaben gibt und ständig neuen Handlungsdruck erschafft: Grundsätzlich wartet eine abwechslungsreiche Welt auf ihre Entdeckung. Aber am Kompass blinkt das Ausrufezeichen. Die Piglins greifen ein Dorf an! Schnell hinreiten und helfen!

Zu nah dran und zu weit weg

Nicht nur der häufige Zeitdruck schadet dem Überblick, das Spiel hat auch insgesamt eine eher steile Lernkurve. Wer sowohl mit Crafting-Spielen wie „Minecraft“ als auch dem klassischen PC-Genre Echtzeitstrategie vertraut ist, der erkennt hier grundsätzlich vieles wieder. Aber die Steuerung per Gamepad ist trotzdem komplex und ungewohnt. Das Interface soll einerseits an das herkömmliche Minecraft erinnern, andererseits verschiedene Ebenen verbinden. Die eigene Spielfigur kann mit dem Pferd hopsen oder Gegner direkt hauen. Dann kann sie aber auch eigene Einheiten heranrufen und kommandieren. Und sie kann auch in Windeseile Material ernten und Gebäude bauen.

"Minecraft Legends" wirkt wie gemacht für den Multiplayer. © Quelle: Microsoft

Wer sich erfolgreich in die Herausforderung verbeißt, der denkt irgendwann nicht mehr über die Steuerung nach. Aber dass es so lange dauert, bis wir jeden Knopf finden, kennen wir sonst eher von Flugsimulatoren.

Nie so recht angefreundet haben wir uns mit der Kameraperspektive. Sie fühlt sich nicht so direkt an, wie die Egoperspektive des normalen „Minecraft“, bietet aber auch nicht den strategischen Überblick eines „Starcraft“. Sobald es hektisch wird und die Schweinehorden angreifen, kämpfen wir um Überblick. Die eher leichten Aufgaben in der Standardschwierigkeit des Einzelspielermodus wirken auf uns wie ein Zugeständnis, das Multitasking hier schlecht funktioniert. Damit bleibt das Spiel taktisch aber etwas flach. Gut möglich, dass ein neues Publikum den Titel unbedarft spielt und nichts vermisst. Aber wer sich an die übersichtliche Vogelperspektive und die Mausbefehle eines echten Echtzeitstrategiespiels erinnert, der muss hier eigentlich frustriert werden.

Eine Geschichte, die ratlos macht

Besser funktioniert es, wenn ohne Zeitdruck gebaut werden kann, wenn Dörfer ausgebaut und vorbereitet werden, bevor es in den Kampf geht. Dann erinnert uns „Minecraft Legends“ an Tower-Defense-Spiele. Das macht durchaus Spaß, aber auch hier hätten wir uns mehr Übersicht gewünscht.

Etwas ratlos hat die Geschichte auf uns gewirkt: „Eifer“, „Wissen“ und „Voraussicht“ sind drei witzig gestaltete Blockwesen, die uns durch ein Portal rufen, um ihre Welt vor der Invasion der Piglins zu retten. Das würde Fragen aufwerfen, aber die spielen eigentlich keine große Rolle. Nach einer verwirrenden Einführung werden wir flugs durch ein gut gemachtes Tutorial gelotst, dann geht es hinaus in die Welt. Und da ist wenig Zeit für Erklärungen, schließlich werden bereits Dörfer angegriffen!

Fazit

Aufregend oder spannend fanden wir „Minecraft Legends“ eher nicht – es sei denn, man spielt gegen andere Menschen. Der Titel wirkt wie gemacht für den Multiplayer. Der fehlende Überblick wird hier fast zum Spielelement, alle teilen sich das Handicap. Chaotischer und interessanter wird es, weil bis zu vier Menschen auf jeder Seite antreten können und sich erst einmal koordinieren müssen.

Ein so ungewöhnliches Spiel muss allerdings beweisen, ob es eine ausreichend große Community für sich gewinnen kann. Dafür bringt „Minecraft Legends“ gute Voraussetzungen mit. Erstens erscheint es nicht nur auf Switch und Playstation für 50 Euro, sondern für PC und Xbox auch im Pauschal-Angebot Xbox Game Pass. Zweitens ist es ein Spin-Off-Spiel zu „Minecraft“, das sichert Aufmerksamkeit. Aber die etwas strenge Altersfreigabe ab 12 könnte schmerzen. Und auch der Vergleich zum großen Klassiker „Minecraft“ ist nicht eben vorteilhaft. Gegen diesen dicken Brocken kommt der neue Titel nicht an.