﻿Mit allen Mitteln ein Alpha werden: Wie frauenhassende Onlinegurus junge Männer manipulieren

Nach wochenlanger Kritik ist der Internetguru Andrew Tate auf sämtlichen Social-Media-Plattformen gesperrt worden. Doch Tate ist nur einer von vielen Männern, die mit Frauenhass und toxischer Männlichkeit zahlreiche Männer und Jungs beeinflussen – und sie in ihre perfiden Onlineprogramme locken.

„Habt ihr alle schon von dem sexistischen, misogynen, ekelhaften Menschen namens Andrew Tate gehört?“, fragt eine Frau auf einem Subforum für Lehrerinnen und Lehrer auf der Plattform Reddit. Die Lehrerin berichtet von ihrer Klasse, in denen die Jungs Tates Videos zelebrieren und verbreiten. Das wirke sich auch auf ihren Unterricht aus: „Sie verbreiten nicht nur seine frauenfeindlichen Ansichten im Unterricht, sondern verweigern alle Aufgaben, die von einer Frau stammen. Drei Jungs weigerten sich, einen Artikel einer Autorin zu lesen, weil ‚Frauen nichts mehr als Hausfrauen‘ seien“, schreibt sie. Auch ihr Beruf sei „ein Frauenjob“.

Dieser Erfahrungsbericht steht für die Aufregung, für die die Skandalfigur Andrew Tate in vergangenen Wochen sorgte. Zahlreiche Männer bekamen auf Tiktok seine Videos in ihre Feed gespült, in denen er seinen Frauenhass zum Ausdruck bringt: Frauen seien Eigentum der Männer, das unterlegene Geschlecht und lediglich dazu da, von Männern benutzt zu werden, sagt er in ihnen. Auf Twitter verbreitete er 2017 im Zuge der Me-too-Bewegung gar, dass Frauen eine Mitschuld dafür trügen, wenn sie vergewaltigt würden. Tiktok, Youtube sowie der Social-Media-Riese Meta reagierten auf die Kritik und die zahlreichen Vorwürfe gegen Tate – unter anderem wegen Betrugs und Menschenhandels – und sperrten ihn von ihren Plattformen. Auf Twitter ist er schon länger gelöscht worden.